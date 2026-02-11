Veste şoc: Mihai Rotaru, accident teribil la schi! Preşedintele Universităţii Craiova are fractură la claviculă şi multiple fisuri la coaste şi va fi operat în România

ADVERTISEMENT

Veste şoc de ultimă oră: Mihai Rotaru, acţionarul majoritar al Universităţii Craiova, a suferit un accident teribil la schi şi se află internat în spital! În urma incidentului, preşedintele Consiliului de Administraţie al oltenilor, a suferit multiple fracturi la coaste şi la claviculă!

Ştirile groaznice pentru olteni vin pe bandă rulantă! În timp ce , care va rata, astfel, cele două meciuri cu FCSB, vestea teribilă vine dinspre conducerea clubului!

Mihai Rotaru, aflat la schi într-o staţiune din Franţa, alături de familie, a suferit un teribil accident în urma căruia s-a ales cu mai multe coaste fracturate, dar şi clavicula. Patronul s-a întors în ţară şi va fi operat în România, aflâdu-se în afara oricărui pericol.

Cine este Mihai Rotaru, omul numărul unu de la Universitatea Craiova

Mihai Rotaru este un om de afaceri român și principalul finanțator al clubului Universitatea Craiova. A preluat conducerea grupării din Bănie în 2013. Patronul echipei visează să câștige în acest sezon primul său titlu în Superliga României. Formația sa este pe primul loc după 26 de etape și are șanse mari să ajungă și în fazele superioare din Cupa României Betano.

Omul de afaceri este adesea văzut în tribune la meciurile pe care echipa sa le joacă. Universitatea Craiova a avut parte de un sezon bun. După mulți ani, a ajuns din nou în cupele europene. Totuși, oltenii nu au reușit să atingă fazele superioare din UEFA Conference League, după ce au fost eliminați dramatic,

