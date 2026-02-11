Sport

Veste şoc: Mihai Rotaru, accident teribil la schi! Preşedintele Universităţii Craiova are fractură la claviculă şi multiple fisuri la coaste şi va fi operat în România

Mihai Rotaru a suferit un accident groaznic la schi, în Franţa şi va fi operat de urgenţă după ce şi-a fracturat clavicula şi are mai multe fisuri la coaste
Vlad Roşca
11.02.2026 | 18:22
Veste şoc de ultimă oră: Mihai Rotaru, acţionarul majoritar al Universităţii Craiova, a suferit un accident teribil la schi şi se află internat în spital! În urma incidentului, preşedintele Consiliului de Administraţie al oltenilor, a suferit multiple fracturi la coaste şi la claviculă!

Mihai Rotaru, accident horror la schi, în Franţa! Patronul Universităţii Craiova se află în afara oricărui pericol

Ştirile groaznice pentru olteni vin pe bandă rulantă! În timp ce Comisia de Disciplină a LPF l-a suspendat pentru 2 etape pe Ştefan Baiaram, care va rata, astfel, cele două meciuri cu FCSB, vestea teribilă vine dinspre conducerea clubului!

Mihai Rotaru, aflat la schi într-o staţiune din Franţa, alături de familie, a suferit un teribil accident în urma căruia s-a ales cu mai multe coaste fracturate, dar şi clavicula. Patronul Universităţii Craiova s-a întors în ţară şi va fi operat în România, aflâdu-se în afara oricărui pericol.

Cine este Mihai Rotaru, omul numărul unu de la Universitatea Craiova

Mihai Rotaru este un om de afaceri român și principalul finanțator al clubului Universitatea Craiova. A preluat conducerea grupării din Bănie în 2013. Patronul echipei visează să câștige în acest sezon primul său titlu în Superliga României. Formația sa este pe primul loc după 26 de etape și are șanse mari să ajungă și în fazele superioare din Cupa României Betano.

Omul de afaceri este adesea văzut în tribune la meciurile pe care echipa sa le joacă. Universitatea Craiova a avut parte de un sezon bun. După mulți ani, a ajuns din nou în cupele europene. Totuși, oltenii nu au reușit să atingă fazele superioare din UEFA Conference League, după ce au fost eliminați dramatic, în urma unei înfrângeri suferite în Grecia, în fața celor de la AEK.

  • 54 de ani are Mihai Rotaru
  • de 13 ani Mihai Rotaru conduce Universitatea Craiova
Vlad Roşca
Vlad Roşca
Este un jurnalist cu o experienta de peste 20 ani in presa sportiva la Radio Iasi, Mediafax, Gazeta Sporturilor si Fanatik, din 2018 fiind Director General al Fanatik.ro. De asemenea, timp de 5 ani a ocupat functia de vicepresedinte al clubului de fotbal FC U Craiova
