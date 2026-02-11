Sport

Veste șoc pentru Universitatea Craiova. Ștefan Baiaram, suspendat în dubla cu FCSB? Exclusiv

Ștefan Baiaram va fi judecat de Comisia de Disciplină după scandalul de la Dinamo. Ce suspendare ar putea primi, de fapt, atacantul Universității Craiova.
Traian Terzian
11.02.2026 | 14:04
Veste soc pentru Universitatea Craiova Stefan Baiaram suspendat in dubla cu FCSB Exclusiv
Ce suspendare riscă Ștefan Baiaram după gestul nesportiv de la Dinamo - Universitatea Craiova. Sursă foto: Razvan Pasarica/SPORT PICTURES
Universitatea Craiova riscă să-l piardă pentru o bună bucată de vreme pe Ștefan Baiaram, după ce acesta s-a scuipat cu un suporter la meciul cu Dinamo. Jucătorul ”alb-albaștrilor” ar putea rata ambele dueluri cu FCSB din această săptămână.

Ștefan Baiaram riscă o suspendare record după incidentul de la Dinamo – Universitatea Craiova

Cazul lui Ștefan Baiaram a ajuns pe masa Comisiei de Disciplină și Etică a FRF și va fi analizat în cadrul ședinței de miercuri, 11 februarie. Jucătorul riscă o pedeapsă uriașă pentru gestul său nesportiv.

Întreaga scenă petrecută la finalul partidei cu Dinamo, de pe Arena Națională, din etapa a 26-a a SuperLigii, a fost notată în raport de observatorul de joc Eduard Alexandru și va fi judecată acum la Comisia de Disciplină.

Conform regulamentului, Baiaram riscă o suspendare între 2 și 12 etape, ceea ce înseamnă că jucătorul ar urma să nu aibă drept de joc în partidele cu FCSB: joi în Cupa României și duminică în campionat.

Dacă pedeapsa va fi mai mare de 2 etape, atunci lucrurile se complică pentru Universitatea Craiova. Antrenorul Filipe Coelho își va pierde fotbalistul pentru finalul sezonului regulat, dar și pentru startul play-off-ului.

Baiaram a răbufnit după ce a fost jignit de fanii dinamoviști

Extrem de nervos din cauza atitudinii ostile a galeriei lui Dinamo care l-a înjurat pe tot parcursul partidei, de altfel s-a și făcut un anunț la stație că dacă scandările rasiste nu vor înceta jocul va fi oprit, atacantul oltenilor a răbufnit la final.

Imediat după încheierea meciului Dinamo – Universitatea Craiova 1-1, în timp ce se îndrepta spre tunelul care duce la vestiare, Ștefan Baiaram a intrat în conflict cu un suporter dinamovist și a avut un gest reprobabil. Scuipat de fanii ”roș-albilor”, fotbalistul a reacționat și le-a răspuns cu un gest similar.

Nu a fost singurul incident petrecut după încheierea partidei. La ieșirea de pe gazon, arbitrul Istvan Kovacs a fost lovit de un obiect aruncat din tribună. ”Centralul” s-a aplecat, l-a ridicat de pe jos și a mers cu el la cabine.

Ștefan Baiaram, reacție vehementă după incidentele de pe Arena Națională

La interviurile de după meci, atacantul Universității Craiova s-a arătat deranjat de ostilitatea cu care a fost întâmpinat de suporterii dinamoviști și a precizat că nu trebuia să reacționeze, însă nu regretă gestul făcut.

”Nu vreau să comentez de conflictul cu fanii. Am fost foarte jignit de la tribuna a 2-a, am discutat și cu domnul arbitrul. A fost făcut și un anunț, iar meciul a fost oprit. Aceștia sunt fanii dinamoviști și nu am ce să vorbesc. M-au jignit foarte urât, foarte neplăcut pentru mine. Sunt român, joc la echipa națională, nu înțelegeam de unde e atâta răutate.

La final m-am dus către tunel, un suporter m-a scuipat, m-a înjurat. Da, am reacționat, nu avea el în primul rând ce să caute el acolo. Am văzut că filmulețul a fost deja urcat pe internet, pe imagini se vede că m-a scuipat și înjurat. Nu trebuia să am acel gest, dar nu regret nimic”, a declarat Baiaram.

