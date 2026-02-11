Veste șoc pentru Universitatea Craiova. Ștefan Baiaram, suspendat în dubla cu FCSB? Exclusiv

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova riscă să-l piardă pentru o bună bucată de vreme pe Ștefan Baiaram, după ce acesta s-a scuipat cu un suporter la meciul cu Dinamo. Jucătorul ”alb-albaștrilor” ar putea rata ambele dueluri cu FCSB din această săptămână.

Ștefan Baiaram riscă o suspendare record după incidentul de la Dinamo – Universitatea Craiova

Cazul lui Ștefan Baiaram a ajuns pe masa Comisiei de Disciplină și Etică a FRF și va fi analizat în cadrul ședinței de miercuri, 11 februarie. Jucătorul riscă o pedeapsă uriașă pentru gestul său nesportiv.

ADVERTISEMENT

Întreaga scenă petrecută la finalul partidei cu Dinamo, de pe Arena Națională, din etapa a 26-a a SuperLigii, a fost notată în raport de observatorul de joc Eduard Alexandru și va fi judecată acum la Comisia de Disciplină.

Conform regulamentului, Baiaram riscă o suspendare între 2 și 12 etape, ceea ce înseamnă că jucătorul ar urma să nu aibă drept de joc în partidele cu FCSB: joi în Cupa României și duminică în campionat.

ADVERTISEMENT

Dacă pedeapsa va fi mai mare de 2 etape, atunci lucrurile se complică pentru Universitatea Craiova. Antrenorul Filipe Coelho își va pierde fotbalistul pentru finalul sezonului regulat, dar și pentru startul play-off-ului.

ADVERTISEMENT

Baiaram a răbufnit după ce a fost jignit de fanii dinamoviști

Extrem de nervos din cauza atitudinii ostile a galeriei lui Dinamo care l-a înjurat pe tot parcursul partidei, de altfel s-a și făcut un anunț la stație că dacă scandările rasiste nu vor înceta jocul va fi oprit, atacantul oltenilor a răbufnit la final.

Imediat după încheierea meciului Dinamo – Universitatea Craiova 1-1, în timp ce se îndrepta spre tunelul care duce la vestiare, Ștefan Baiaram a intrat în și a avut un gest reprobabil. Scuipat de fanii ”roș-albilor”, fotbalistul a reacționat și le-a răspuns cu un gest similar.

ADVERTISEMENT

Nu a fost singurul incident petrecut după încheierea partidei. La ieșirea de pe gazon, arbitrul Istvan Kovacs a fost lovit de un obiect aruncat din tribună. ”Centralul” s-a aplecat, l-a ridicat de pe jos și a mers cu el la cabine.

Ștefan Baiaram, reacție vehementă după incidentele de pe Arena Națională

La interviurile de după meci, atacantul Universității Craiova s-a arătat deranjat de ostilitatea cu care a fost întâmpinat de suporterii dinamoviști și a precizat că nu trebuia să reacționeze, însă .

”Nu vreau să comentez de conflictul cu fanii. Am fost foarte jignit de la tribuna a 2-a, am discutat și cu domnul arbitrul. A fost făcut și un anunț, iar meciul a fost oprit. Aceștia sunt fanii dinamoviști și nu am ce să vorbesc. M-au jignit foarte urât, foarte neplăcut pentru mine. Sunt român, joc la echipa națională, nu înțelegeam de unde e atâta răutate.

La final m-am dus către tunel, un suporter m-a scuipat, m-a înjurat. Da, am reacționat, nu avea el în primul rând ce să caute el acolo. Am văzut că filmulețul a fost deja urcat pe internet, pe imagini se vede că m-a scuipat și înjurat. Nu trebuia să am acel gest, dar nu regret nimic”, a declarat Baiaram.