Veste șocantă! Fostul fotbalist, campion în SuperLiga României, a murit la doar 45 de ani

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Fostul dinamovist George Blay a murit la doar 45 de ani. Internațional ghanez (7 selecții, un gol la națională) a jucat pentru Dinamo între 2006 și 2009, dar a activat, în România, și la Unirea Urziceni și Internațional Curtea de Argeș. Vestea decesului său a fost anunțată de un blogger ghanez.

George Blay a murit în Maryland, Statele Unite ale Americii

Blay a murit la 17 iunie, dar funerariile sale au fost programate abia peste o lună. El era stabilit în America, unde a suferit un atac de cord. Născut în Ghana, George Blay a început fotbalul în țara natală la Sekondi Hasaacas, după care a mai trecut pe la Standard Liege, Mechelen și La Louviere, înainte de a ajunge în România. El a făcut parte din echipa lui Dinamo, care a câștigat titlul în 2007, ultimul titlu din istoria câinilor roșii. Ulterior plecării din România, el a mai jucat un sezon la Anvers, iar în 2012 s-a lăsat de fotbal.

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la recomandarea fostului său coechipier de la Standard, Liviu Ciobotariu. A debutat în Liga I pe 30 iulie 2006, într-o victorie în deplasare cu 2–1 împotriva echipei Național București, jucând în primul său sezon sub conducerea antrenorului Mircea Rednic în 31 din cele 34 de etape, clubul câștigând titlul. În total, în România, a jucat 80 de meciuri fără a înscrie vreun gol. A bifat și 25 de partide în cupele europene.

Ghanezul era tată a doi copii

Blay urma să împlinească 46 de ani pe 7 august. El era tatăl a doi copii. Funerariile au fost amânate atât de mult pentru că în tradiția ghaneză, la ceremonie trebuie să se strângă rudele apropiate din toată lumea.

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, care a anunțat: „O veste foarte tristă pentru toți dinamoviștii, fostul nostru jucător George Blay, a încetat din viață. Internaționalul ganez era născut pe 7 august 1980.A pus umărul la câștigarea ultimului titlu al lui Dinamo. Decesul a avut loc pe 21 iunie, iar înmormântarea a avut loc vineri, 17 iulie, în Statele Unite, în Gaithersburg, statul Maryland.

George Blay merită un moment de reculegere la meciul de sâmbătă seară cu Universitatea Craiova. Mai multă lume ne-a scris, mirată de intervalul de timp destul de lung, de aproape o lună, între deces și înmormântare.

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În cultura ganeză, înmormântarea este evenimentul căruia i se acordă cea mai mare importanță din partea familiei. Membrii familiei, care trăiesc răspândiți prin mai multe țări ale lumii, în special în UK și Statele Unite, au nevoie de timp pentru a ajunge la înmormântare.

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E foarte important ca familia să fie prezentă. A doua zi după înmormântare, membrii familiei se adună pentru a-l comemora pe cel plecat, vorbind despre viața lui și încurajând familia. În cazul familiilor nevoiașe, comunitatea strânge bani în mod discret pentru a susține familia îndoliată, mai ales dacă cel decedat era capul familiei”