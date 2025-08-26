Veste surprinzătoare despre Cisotti! Cât ar putea lipsi după cartonașul roșu cu Aberdeen. Un alt titular, incert pentru retur

FCSB a suferit destul de mult din cauza eliminărilor în acest debut de sezon. Ultimul fotbalist care a văzut cartonașul roșu din echipa „roș-albastră” este Juri Cisotti, iar Mihai Stoica a explicat câte etape de suspendare ar putea primi mijlocașul italian și a dezvăluit că un alt titular important este incert pentru returul de la București, împotriva lui Aberdeen.
FCSB a început foarte bine meciul din Scoția, prin golul lui Daniel Bîrligea, însă aplombul a dispărut odată cu cartonașul roșu văzut de Juri Cisotti în minutul 39 al partidei. Deși „roș-albaștrii” au reușit să-și dubleze avantajul imediat după startul reprizei secunde, Aberdeen a izbutit să egaleze, iar scorul final a fost 2-2.
Mihai Stoica a vorbit despre eliminarea mijlocașului italian și a explicat câte etape ar putea lipsi în cupele europene pentru FCSB: „Nu a venit decizia, dar probabil că va fi doar o etapă, la cum a fost încadrat. El a oprit pe cineva în poziție de antepenultim apărător la 80 de metri de poartă, dar nu a fost un fault violent. Tănase a fost încadrat la violențe și a primit trei etape, Balaj, de la Drita, a fost încadrat la fault și a primit o etapă.
Cisotti este încadrat la fault și este specificat în articolul regulamentar că sunt una sau două etape, dar, de regulă, o etapă. Că va fi una sau că vor fi două etape, este mai puțin important. Ar lipsi în primul meci de pe tabloul principal”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.
Pe lângă suspendarea lui Cisotti, FCSB s-ar mai putea confrunta cu o absență la returul cu Aberdeen de pe Arena Națională. În afară de Dawa, care este indisponibil din cauza unei accidentări la genunchi, campioana României ar putea să se prezinte la meciul cu scoțienii fără Siyabonga Ngezana:
„(n.r. – Mai sunt și alți jucători care vor lipsi?) Încă nu ne-a venit rezultatul RMN-ului pentru Ngezana… a primit o lovitură în timpul meciului cu FC Argeș și prezența sa e pusă sub semnul întrebării”, a mai spus MM Stoica.