Veste surprinzătoare despre Cisotti! Cât ar putea lipsi după cartonașul roșu cu Aberdeen. Un alt titular, incert pentru retur

FCSB a suferit destul de mult din cauza eliminărilor în acest debut de sezon. iar Mihai Stoica a explicat câte etape de suspendare ar putea primi mijlocașul italian și a dezvăluit că un alt titular important este incert pentru returul de la București, împotriva lui Aberdeen.

ADVERTISEMENT

Câte etape de suspendare va primi Juri Cisotti? Mihai Stoica a oferit lămuriri înainte de FCSB – Aberdeen

FCSB a început foarte bine meciul din Scoția, prin golul lui Daniel Bîrligea, însă aplombul a dispărut odată cu Deși „roș-albaștrii” au reușit să-și dubleze avantajul imediat după startul reprizei secunde, Aberdeen a izbutit să egaleze, iar scorul final a fost 2-2.

Mihai Stoica a vorbit despre eliminarea mijlocașului italian și a explicat câte etape ar putea lipsi în cupele europene pentru FCSB: „Nu a venit decizia, dar probabil că va fi doar o etapă, la cum a fost încadrat. El a oprit pe cineva în poziție de antepenultim apărător la 80 de metri de poartă, dar nu a fost un fault violent. Tănase a fost încadrat la violențe și a primit trei etape, Balaj, de la Drita, a fost încadrat la fault și a primit o etapă.

ADVERTISEMENT

Cisotti este încadrat la fault și este specificat în articolul regulamentar că sunt una sau două etape, dar, de regulă, o etapă. Că va fi una sau că vor fi două etape, este mai puțin important. Ar lipsi în primul meci de pe tabloul principal”, a spus Mihai Stoica la

Siyabonga Ngezana, incert pentru returul cu Aberdeen de la București! Care este cauza pentru care sud-africanul ar putea lipsi

Pe lângă suspendarea lui Cisotti, FCSB s-ar mai putea confrunta cu o absență la returul cu Aberdeen de pe Arena Națională. În afară de Dawa, campioana României ar putea să se prezinte la meciul cu scoțienii fără Siyabonga Ngezana:

ADVERTISEMENT

„(n.r. – Mai sunt și alți jucători care vor lipsi?) Încă nu ne-a venit rezultatul RMN-ului pentru Ngezana… a primit o lovitură în timpul meciului cu FC Argeș și prezența sa e pusă sub semnul întrebării”, a mai spus MM Stoica.