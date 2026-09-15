Sport

Veste surprinzătoare pentru fanii Barcelona! Gavi vrea să plece de pe Camp Nou

Mijlocașul spaniol Gavi ia în calcul o despărțire de Barcelona în perioada de mercato din iarnă, fiind nemulțumit de statutul de rezervă sub comanda lui Hansi Flick.
Catalin Oprea
15.09.2026 | 18:30
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Mijlocașul spaniol Gavi traversează un început de sezon extrem de complicat în tricoul Barcelonei. Internaționalul în vârstă de 22 de ani a fost folosit în doar două partide în actuala stagiune, iar lipsa de continuitate pe teren îl determină să ia în calcul o decizie radicală privind viitorul său pe Camp Nou.

Schimbare de statut pentru Gavi după venirea lui Rodri

Problemele medicale din debutul campionatului i-au afectat serios pregătirea și i-au schimbat poziția în angrenajul echipei. Trecerea pe banca de rezerve a fost accentuată și de transferul lui Rodri, mutare care a crescut considerabil concurența la mijlocul terenului și a redus drastic șansele lui Gavi de a fi titular constant. Pe lângă Rodri, Barcelona are la mijlocul terenului jucători precum Dani Olmo, Pedri, Fermin și Frenkie de Jong, fapt ce complică foarte tare dorința de a fi titular a lui Gavi.

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Fotbalistul este nemulțumit de rolul de rezervă pe care îl ocupă în prezent sub comanda tehnicianului Hansi Flick. Conform publicației Fichajes, mijlocașul nu ar refuza o schimbare de echipă la începutul anului 2027, în cazul în care situația sa nu se va îmbunătăți considerabil în următoarele luni.

Gavi, unul dintre cei mai apreciați jucători de către fanii Barcelonei

Crescut în celebra academie La Masia, Gavi a debutat la prima echipă a catalanilor în anul 2021 și s-a impus rapid ca un jucător de bază. Până în prezent, mijlocașul a strâns 168 de partide oficiale pentru gruparea blaugrana, fiind considerat un pilon de perspectivă pentru club și o nouă perlă ieșită din La Masia.

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Predispoziția la accidentări a rămas însă un obstacol serios în calea progresului său din ultimul timp. O nouă leziune suferită în startul actualei stagiuni l-a scos din circuit, iar lupta pentru reobținerea unui loc în primul unsprezece se anunță extrem de dificilă în contextul lotului actual și al soluțiilor numeroase pe care le are Hansi Flick la dispoziție.

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Perspectiva unei plecări în fereastra de iarnă

Rămâne de văzut dacă antrenorul neamț va reuși să îi reofere internaționalului spaniol încrederea și minutele de care ar avea nevoie pentru a reveni la cea mai bună formă. În cazul în care minutele vor rămâne puține, perioada de mercato din iarnă ar putea aduce o despărțire neașteptată între Barcelona și unul dintre cei mai apreciați tineri din lot, în special de către suporterii formației Blaugrana.

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  • 30 de milioane de euro este cota actuală de piață a lui Gavi, potrivit Transfermarkt.
  • 168 de meciuri are Gavi pentru prima echipă a Barcelonei, perioadă în care a marcat de 10 ori și a oferit 18 pase decisive
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