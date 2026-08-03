Veste teribilă pentru Andrei Rațiu! Rayo Vallecano, decizie incredibilă

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Rayo Vallecano se află într-o situație dificilă după ce autorățile locale au retras concesiunea stadionului Vallecas din cauza problemelor grave care există la arenă. Astfel, echipa lui Andrei Rațiu (28 de ani) a fost nevoită să găsească un alt stadion unde să își dispute meciurile de pe teren propriu, iar arena aleasă de cei din conducere se află la o distanță uriașă de Madrid.

Probleme pentru Andrei Rațiu. Rayo Vallecano își va disputa meciurile la 250 de kilometri de Madrid

Rayo Vallecano a încercat să găsească o arenă în Madrid pentru a-și disputa meciurile de pe teren propriu, însă acest lucru nu a fost posibil, deși în capitala Spaniei există foarte multe stadioane. Arena Coliseum din Getafe nu a fost disponibilă din cauza lucrărilor de renovare, pe Metropolitano sunt programate mai multe concerte, urmate de o înlocuire a gazonului, iar varianta Santiago Bernabeu nici nu a fost luată în calcul din cauza programului aglomerat al celor de la Real Madrid.

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Astfel, cei de la Rayo au vrut să își dispute meciurile pe Butarque, stadionul celor de la Leganes, însă gruparea din divizia secundă a avut pretenții financiare mult prea mari. „Ulterior, întrucât nici stadioanele din Alcorcon, Fuenlabrada, Las Rozas sau oricare altă arenă din regiunea Madrid nu îndeplineau cerințele impuse de LaLiga, clubul a început să caute soluții în afara zonei”, au notat cei de la .

Varianta la care au ajuns cei de la Rayo este stadionul El Plantio din Burgos, oraș aflat la o distanță importantă, aproximativ 250 de kilometri, de Madrid. Luni va avea loc o întâlnire între șefii lui Rayo și reprezentanții autorităților locale din Madrid, însă șansele ca echipa lui Andrei Rațiu să primească dreptul de a evolua pe stadionul Vallecas sunt reduse. Primul meci pe care madrilenii îl vor disputa pe teren propriu în noul sezon va fi cel cu Deportivo Alaves, programat pe 20 august.

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Suporterii lui Rayo, protest la adresa președintelui

În contextul , peste 500 de suporteri s-au strâns duminică în apropierea arenei și au cerut demisia președintelui Raul Martin Presa, care ocupă acest post din 2011. Gestul fanilor vine la 5 zile după ce un grup de suporteri s-a întâlnit cu reprezentanți au autorităților locale, care au transmis un mesaj ferm legat de stadion.

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„Departamentul Regional pentru Cultură, Turism și Sport i-a informat că, în ciuda renovărilor recente, stadionul încă nu îndeplinește standardele de siguranță necesare și că dreptul de folosință nu va fi cedat atât timp cât Raul Martin Presa rămâne președintele clubului Rayo Vallecano”, au dezvăluit cei de la Marca. .