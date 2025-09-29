Veste teribilă pentru Dennis Man! Pasa de gol de la PSV a fost în zadar

Presa din Olanda susține că internaționalul român nu este luat în calcul de antrenorul Peter Bosz pentru titularizare la meciul din deplasare cu Bayer Leverkusen din etapa a doua a fazei grupei unice din actuala ediție de UEFA Champions League.

Dennis Man este anunțat doar rezervă în Bayer Leverkusen – PSV Eindhoven din Champions League

Se pare că tehnicianul olandez ar fi decis deja să mizeze și în acest meci pe formula de start din victoria de pe terenul lui Excelsior, scor 2-1, partidă în care, după cum s-a notat anterior, Man a intrat pe teren pe parcursul reprizei secunde, mai exact în minutul 70, iar doar două minute mai târziu

Primul 11 al lui PSV Eindhoven din meciul cu Excelsior: Kovar – Salah, Gasiorowski, Flamingo, Mauro Junior – Schouten, Saibari, Veerman – Wanner, Pepi, Perisic

Așadar, fostul fotbalist de la UTA, FCSB și Parma este în continuare rezerva lui Wanner la PSV, o decizie de înțeles într-o anumită măsură a lui Peter Bosz în contextul în care anterior acestei victorii românul nu a avut vreo contribuție notabilă la jocul echipei sale în cinci meciuri jucate și chiar a fost „uitat” pe banca de rezerve în alte două jocuri.

Dennis Man, extrem de apreciat în Olanda după Excelsior – PSV 1-2

Pe de altă parte însă, este destul de clar totuși că Dennis Man face parte din planurile lui Bosz și se va miza pe serviciile sale în multe momente, cum de altfel a fost cazul și la acel meci contra lui Excelsior. Astfel, există șanse destul de mari ca și acum în duelul cu Bayer Leverkusen din Champions League el să fie introdus pe teren cel mai probabil după pauză.

Asta pentru că aportul său la victoria din campionat a fost foarte apreciat deopotrivă atât de către club, cât și de presa de sport din Olanda. „Dennis a avut nevoie de doar 93 de secunde pentru a-și pune amprenta asupra jocului cu un assist”, au transmis cei de la PSV prin intermediul rețelelor de socializare după terminarea meciului.

În plus, jurnaliștii batavi de la ad.nl au fost încântați de evoluția lui Man și l-au numit pe acesta chiar „rezerva de aur”. Mai mult, cei de la De Telegraaf au apreciat altruismul arătat de internaționalul român la faza golului de 2-1, întrucât el a preferat pasa către Saibari în detrimentul unui șut, în ciuda poziției bune avute în acest sens.

Ce a spus Dennis Man după pasa de la golul victoriei echipei sale

La scurt timp după încheierea meciului cu Excelsior, românul și-a prezentat primele concluzii după această primă reușită a sa de la transferul la PSV. El a vorbit în mod special despre dificultatea fiecărei partide disputate de echipa sa în Eredivisie, în special în deplasare.

„În primul rând, mulţumesc. Sunt fericit. Cred că a fost un meci greu, dar în final am făcut o treabă grozavă şi am luat toate punctele. De fiecare dată când joci în deplasare e un meci greu. Toată lumea vrea să ne învingă. Suntem fericiţi că am obţinut victoria”, a spus Dennis Man pentru canalul oficial de YouTube al campioanei Olandei.

Peter Bosz are în continuare încredere în Dennis Man

că este pe undeva normal ca un fotbalist proaspăt transferat în Eredivisie din Serie A să se confrunte în primă fază cu anumite probleme de adaptare la noul context:

„Jucătorii au mereu nevoie de timp pentru a se adapta la un club nou. Asta e experiența mea. Când vii din Italia (n.r. ca Man), cu un anumit mod de a te antrena și de a juca fotbal, ai nevoie de timp pentru a te adapta”.

Dennis Man a fost aproape de Ajax, marea rivală a lui PSV

, omul care la vremea respectivă încă îl reprezenta pe internaționalul român prin firma de impresariat deținută împreună cu fratele lui, Victor. Între timp însă, cele două părți au încheiat colaborarea.

„Antrenorul care e acum la Porto a fost la Ajax anul trecut. Avea 9 puncte în fața lui PSV și a pierdut campionatul din cauza presiunii. În vara acum doi ani, când a fost EURO, m-a chemat la Amsterdam pentru că îl voia pe Dennis Man.

Eu eram în tratative cu cei de la Parma să prelungească cu Dennis Man. Am intrat pe apel video. ‘Zi-mi, spune-mi de Dennis’. Le-am spus că vin de la tratative cu Parma pentru prelungire. Le-am zis că Parma vrea 9-10-11 milioane pe el dacă nu prelungesc.

Ei mi-au spus că nu mai e Ajax-ul pe care îl știm noi. E un alt Ajax, unul îmbibat în bani. Ei nu dau mai mult de 4-5 milioane de euro acum. Au zis: ‘Giovanni, uită de sumele astea! Hai să închidem telefoanele’, când au auzit salariul de două milioane de euro”, a spus Giovanni Becali pentru FANATIK, la emisiunea „Don Giovanni”.