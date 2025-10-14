Sport

Veste teribilă pentru Dinamo! Alex Musi, accidentare horror la națională după o intrare criminală. Decizie uluitoare a arbitrului. Foto

Dinamo a primit o veste îngrijorătoare. Alex Musi, unul dintre cei mai în formă jucători, a suferit o accidentare după o intrare criminală. Ce decizie a luat arbitrul.
Iulian Stoica
14.10.2025 | 19:44
Veste teribila pentru Dinamo Alex Musi accidentare horror la nationala dupa o intrare criminala Decizie uluitoare a arbitrului Foto
breaking news
Alexandru Musi, ieșit accidentat în România U21- Cipru U21. Sursă foto: Colaj Fanatik

România U21 o întâlnește pe Cipru U21 în grupa de calificare pentru Campionatul European din 2027. În minutul 30, la scorul de 1-0, Alex Musi a fost înlocuit după o intrare criminală a unui adversar.

ADVERTISEMENT

Musi, accidentat în România U21 – Cipru U21

Dinamo a primit o veste extrem de rea pe parcursul meciului România U21 – Cipru U21. „Tricolorii” lui Costin Curelea au început cum nu se poate mai bine partida, Atanas Trică deschizând scorul în minutul 4 al întâlnirii.

Așa cum era de aștepta, România a impus ritmul jocului și a fost echipa care a dominat. Acest lucru s-a produs și în minutul 30, când Alexandru Musi a scăpat singur pe un contra-atac.

ADVERTISEMENT

În momentul în care Musi a scăpat singur, un jucător cipriot a băgat o alunecare fix pe glezna atacantului, iar imaginile au fost greu de privit. Fotbalistul lui Dinamo s-a prăbușit în acel moment pe gazon și a solicitat să fie înlocuit. Accidentarea pare, la prima vedere, una destul de serioasă.

Accidentare Musi
Musi, pe targă după accidentare. Sursă foto: Captură PRO Arena

Ladislav Szikszay, doar cartonaș galben după intrarea asupra lui Musi

Deși intrarea a fost una foarte tare, „centralul” Ladislav Szikszay a hotărât să îi acorde lui David Djiama doar cartonașul galben după faultul comis asupra lui Alex Musi.

ADVERTISEMENT
O bancă dispare din România. Ce se întâmplă cu clienții și până când...
Digi24.ro
O bancă dispare din România. Ce se întâmplă cu clienții și până când pot fi folosite cardurile

În mod normal sistemul VAR ar fi intervenit, însă această tehnologie nu este pusă la dispoziție în meciurile din preliminariile pentru Campionatul Mondial de tineret.

ADVERTISEMENT
Selecționerul n-a mai rezistat și i-a spus în față, la pauză: ”E ultimul...
Digisport.ro
Selecționerul n-a mai rezistat și i-a spus în față, la pauză: ”E ultimul tău meci la echipa națională”. Replica dată pe loc

Dinamo, pierdere mare înainte de derby-ul cu Rapid

SuperLiga revine cu etapa 13 după pauza dedicată echipelor naționale. Capul de afiș al rundei este dat de derby-ul bucureștean Dinamo – Rapid. Duelul este unul extrem de important, cele două formații fiind în luptă directă pentru prima poziție.

După primele imagini cu Musi, Zeljko Kopic nu se va putea baza pe serviciile extremei venite de la FCSB în derby-ul cu Rapid. Fotbalistul va fi supus unor investigații suplimentare, iar medicii vor stabili exact perioada de indisponibilitate.

ADVERTISEMENT
Se califică România la CM 2026? Mitică Dragomir, profeție șocantă înainte de meciul...
Fanatik
Se califică România la CM 2026? Mitică Dragomir, profeție șocantă înainte de meciul decisiv cu Bosnia
Preliminarii CM 2026: Europa, etapa 7 – etapa 8. Fostul jucător al Rapidului...
Fanatik
Preliminarii CM 2026: Europa, etapa 7 – etapa 8. Fostul jucător al Rapidului a deschis scorul în primul meci al zilei
Musi, lăsat fără banderolă după scandalul din San Marino. Cine e căpitan în...
Fanatik
Musi, lăsat fără banderolă după scandalul din San Marino. Cine e căpitan în România U21 – Cipru U21
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
Fiul fotbalistului care l-a accidentat grav pe Ilie Balaci a fost interzis în...
iamsport.ro
Fiul fotbalistului care l-a accidentat grav pe Ilie Balaci a fost interzis în fotbal: 'Du-te la karate, că tac-tu omoară oameni!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!