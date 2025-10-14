Veste teribilă pentru Dinamo! Alex Musi, accidentare horror la națională după o intrare criminală. Decizie uluitoare a arbitrului. Foto

România U21 o întâlnește pe Cipru U21 în grupa de calificare pentru Campionatul European din 2027. În minutul 30, la scorul de 1-0, Alex Musi a fost înlocuit după o intrare criminală a unui adversar.

Musi, accidentat în România U21 – Cipru U21

Dinamo a primit o veste extrem de rea pe 1. „Tricolorii” lui Costin Curelea au început cum nu se poate mai bine partida, Atanas Trică deschizând scorul în minutul 4 al întâlnirii.

Așa cum era de aștepta, România a impus ritmul jocului și a fost echipa care a dominat.

În momentul în care Musi a scăpat singur, un jucător cipriot a băgat o alunecare fix pe glezna atacantului, iar imaginile au fost greu de privit. Fotbalistul lui Dinamo s-a prăbușit în acel moment pe gazon și a solicitat să fie înlocuit. Accidentarea pare, la prima vedere, una destul de serioasă.

Ladislav Szikszay, doar cartonaș galben după intrarea asupra lui Musi

Deși intrarea a fost una foarte tare, „centralul” Ladislav Szikszay a hotărât să îi acorde lui David Djiama doar cartonașul galben după faultul comis asupra lui Alex Musi.

În mod normal sistemul VAR ar fi intervenit, însă această tehnologie nu este pusă la dispoziție în meciurile din preliminariile pentru Campionatul Mondial de tineret.

Dinamo, pierdere mare înainte de derby-ul cu Rapid

SuperLiga revine cu etapa 13 după pauza dedicată echipelor naționale. Capul de afiș al rundei este dat de derby-ul bucureștean Dinamo – Rapid. Duelul este unul extrem de important, cele două formații fiind în luptă directă pentru prima poziție.

După primele imagini cu Musi, Zeljko Kopic nu se va putea baza pe serviciile extremei venite de la FCSB în derby-ul cu Rapid. Fotbalistul va fi supus unor investigații suplimentare, iar medicii vor stabili exact perioada de indisponibilitate.