Veste teribilă pentru Emma Răducanu! S-a operat la ambele mâini și ratează turneele de Mare Șlem de la Roland Garros și de la Wimbledon

Mai mult decât atât, pe lângă operațiile suferite la mâini, Emma Răducanu se va opera și la gleznă, iar doctorii consideră că aceasta va putea reveni abia la finalul verii.

Emma Răducanu va rata Roland Garros și Wimbledon

la mâini și la gleznă, pentru a încerca să remedieze accidentări care au apărut de-a lungul timpului, iar decizia sa înseamnă că aceasta va rata Roland Garros și Wimbledon.

În cel mai bun caz, după operațiile suferite de Emma Răducanu, sportiva din Anglia va putea reveni la turneul de la Flushing Meadows, la finalul verii.

Recent, Emma Răducanu s-a retras de la turneul WTA Madrid, iar în urma abandonului său, aceasta a ieșit din top 100 de jucătoare în ierarhia mondială, surprinzător pentru tânăra care câștiga US Open în 2021.

Emma Răducanu, mult mai atentă cu rețelele de socializare

Înainte de Indian Wells, că este mult mai atentă la rețelele de socializare, pentru că vrea să se concentreze mai mult la tenis, renunțând pentru o perioadă la activitatea online:

„După Australian Open, mi-am șters WhatsApp și Instagram de pe telefon. De atunci, trăiesc sub o mică piatră. Am simțit că în anumite momente e mai bine să mă concentrez doar pe mine și am fost mulțumită de viața mea, fără aceste rețele sociale.

Am învățat că indiferent ce faci, dacă e bine sau rău, sunt oameni care vor fi împotriva ta. Cred că negativitatea este o parte din social media”.

„Acum nu mă mai afectează atât de mult, pentru că nu mai permit eu să mă afecteze. Mi-e foarte bine așa. Sincer, nu m-am simțit bine înaintea meciului, m-am hotărât să joc cu 20 de minute înainte.

Cu doar două minute înainte meci, dormeam în camera de tratament. Sunt mândră că am ieșit pe teren și am câștigat”, spunea Emma Răducanu.