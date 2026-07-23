Veste de ultimă oră pentru fanii FCSB! Cine transmite returul cu Auda din Conference League

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Prima manșă a confruntării FCSB – FK Auda, din turul 2 preliminar al Conference League, se va disputa joi, 23 iulie, de la ora 20:45, în Ghencea. Partida retur este programată o săptămână mai târziu, în Letonia, de la ora 19:00, dar nu va fi transmisă la TV.

Returul FK Auda – FCSB nu se vede la TV

Trustul Pro a achiziționat drepturile de televizare ale întâlnirilor pe care FCSB le are cu FK Auda, în turul 2 preliminar al Conference League. Dacă , returul din Letonia se va vedea exclusiv pe platforma de streaming.

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”Returul este programat o săptămână mai târziu, de la ora 19:00, live pe Voyo”, a anunțat . Astfel, fanii ”roș-albaștrilor” vor fi nevoiți să-și facă abonament la platforma trustului din Pache Protopopescu pentru a-și vedea la lucru favoriții.

Pro TV a vrut să difuzeze doar pe Voyo și meciul tur din Ghencea, și chiar în acest sens, dar conducerea formației bucureștene nu a fost de acord cu acest lucru și a impus o clauză ca duelul să se vadă și la TV. Însă, pentru retur s-a negociat direct cu gruparea letonă și astfel s-a ajuns la situația ca jocul să fie transmis doar în mediul online.

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Unde se văd meciurile din competițiile europene

Cluburile își pot negocia singure drepturile de televizare ale partidelor de pe teren propriu din tururile preliminare ale cupelor europene, inclusiv din play-off. Odată cu începerea grupelor, aceste drepturi sunt negociate direct de UEFA.

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În sezonul 2026-2027, întâlnirile din faza grupelor tuturor celor trei competiții europene se vor vedea la Digi Sport și Prima Sport. Din stagiunea viitoare, cele două televiziuni vor rămâne doar cu Champions League.

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În schimb, . Trustul din Pache Protopopescu va difuza jocurile din aceste competiții în exclusivitate pe Voyo, în încercarea de a crește numărul de abonamente al platformei de streaming.