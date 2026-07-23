Sport

Veste de ultimă oră pentru fanii FCSB! Cine transmite returul cu Auda din Conference League

FCSB se pregătește de debutul în noul sezon din Conference League. Drepturile de televizare ale ”dublei” cu FK Auda au fost achiziționate de Pro TV, dar returul din Letonia nu se va vedea la TV.
Traian Terzian
23.07.2026 | 12:30
Veste de ultima ora pentru fanii FCSB Cine transmite returul cu Auda din Conference League
ULTIMA ORĂ
Unde se va putea vedea meciul retur dintre FK Auda și FCSB. Sursă foto: colaj Fanatik
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Prima manșă a confruntării FCSB – FK Auda, din turul 2 preliminar al Conference League, se va disputa joi, 23 iulie, de la ora 20:45, în Ghencea. Partida retur este programată o săptămână mai târziu, în Letonia, de la ora 19:00, dar nu va fi transmisă la TV.

Returul FK Auda – FCSB nu se vede la TV

Trustul Pro a achiziționat drepturile de televizare ale întâlnirilor pe care FCSB le are cu FK Auda, în turul 2 preliminar al Conference League. Dacă manșa tur va fi transmisă de Pro TV și Voyo, returul din Letonia se va vedea exclusiv pe platforma de streaming.

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”Returul este programat o săptămână mai târziu, de la ora 19:00, live pe Voyo”, a anunțat sport.ro. Astfel, fanii ”roș-albaștrilor” vor fi nevoiți să-și facă abonament la platforma trustului din Pache Protopopescu pentru a-și vedea la lucru favoriții.

Pro TV a vrut să difuzeze doar pe Voyo și meciul tur din Ghencea, și chiar a făcut o ofertă importantă în acest sens, dar conducerea formației bucureștene nu a fost de acord cu acest lucru și a impus o clauză ca duelul să se vadă și la TV. Însă, pentru retur s-a negociat direct cu gruparea letonă și astfel s-a ajuns la situația ca jocul să fie transmis doar în mediul online.

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Unde se văd meciurile din competițiile europene

Cluburile își pot negocia singure drepturile de televizare ale partidelor de pe teren propriu din tururile preliminare ale cupelor europene, inclusiv din play-off. Odată cu începerea grupelor, aceste drepturi sunt negociate direct de UEFA.

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În sezonul 2026-2027, întâlnirile din faza grupelor tuturor celor trei competiții europene se vor vedea la Digi Sport și Prima Sport. Din stagiunea viitoare, cele două televiziuni vor rămâne doar cu Champions League.

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În schimb, Europa League și Conference League vor trece până în 2031 la Pro TV. Trustul din Pache Protopopescu va difuza jocurile din aceste competiții în exclusivitate pe Voyo, în încercarea de a crește numărul de abonamente al platformei de streaming.

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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