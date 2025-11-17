Sport

Veste teribilă pentru Filipe Coelho înaintea debutului la Universitatea Craiova. Doi jucători importanți s-au accidentat și nu vor mai juca în acest an. Exclusiv

Filipe Coelho se pregătește pentru primul său joc pe banca Universității Craiova, dar veștile nu sunt deloc bune. FANATIK a aflat că doi jucători plecați la echipele naționale s-au accidentat și au devenit indisponibili.
Tibi Cocora
17.11.2025 | 10:15
Doi jucători de la Universitatea Craiova s-au accidentat la echipele naționale. Sursă foto: colaj Fanatik
Universitatea Craiova urmează să întâlnească în deplasare revelația FC Argeș, iar tehnicianul portughez nu va avea la dispoziție doi jucători extrem de importanți. Aceștia s-au accidentat la echipele naționale și vor absenta o perioadă îndelungată.

Doi jucători de la Universitatea Craiova s-au accidentat la echipele naționale

Cei doi fotbaliști cu probleme medicale sunt Carlos Mora și Anzor Mekvabishvili. Din informațiile obținute de FANATIK, ambii au suferit rupturi musculare la coapsă și vor lipsi de pe teren între 4 și 6 săptămâni.

Asta înseamnă că mijlocașii nu vor mai putea evolua în acest an pentru Universitatea Craiova. Cel mai probabil, Mora și Mekvabishvili vor fi recuperați undeva spre sfârșitul anului și vor putea merge cu echipa în cantonamentul de iarnă.

Universitatea Craiova rămâne descoperită în banda dreaptă

Costaricanul Carlos Mora a fost introdus pe teren în minutul 59 al meciului pierdut în deplasare cu Haiti, scor 0-1, în calificările zonei Concacaf pentru Cupa Mondială de anul viitor, dar s-a accidentat și a fost scos din lot pentru duelul cu Honduras, programat miercuri dimineață, 19 noiembrie, de la ora 03:00.

Partida din ultima etapă a preliminariilor este extrem de importantă pentru Costa Rica, care are nevoie obligatoriu de victorie pentru a prinde măcar locul 2 în Grupa C și a spera că va obține in extremis biletele pentru turneul final.

Accidentarea lui Mora, despre care s-a scris și în țara sa, vine cum nu se poate mai prost pentru Universitatea Craiova. Oltenii se văd lipsiți de ambii jucători de bandă dreaptă, după ce Mihnea Rădulescu a suferit o ruptură de ligamente la derby-ul cu FCSB, a fost operat și va lipsi aproximativ 6 luni.

Cea mai la îndemână variantă pentru antrenorul Filipe Coelho, dacă acesta va păstra sistemul 3-5-2, este folosirea în dreapta a lui Vasile Mogoș sau trecerea din stânga a lui Florin Ștefan.

Anzor Mekvabishvili s-a rupt în partida cu Spania

Georgianul Anzor Mekvabishvili a fost titular în înfrângerea de pe teren propriu cu Spania, scor 0-4, din calificările pentru Cupa Mondială din 2026, dar a ieșit de pe teren accidentat în minutul 71.

Mijlocașul nu va fi apt pentru jocul din deplasare cu Bulgaria, programat marți, 18 noiembrie, și sunt șanse minime să mai joace în acest an. Georgia este pe locul 3 în Grupa E din preliminarii și a ratat orice șansă de a mai prinde un loc la turneul final.

Pierderea lui Mekvabishvili nu este la fel de mare ca cea a lui Carlos Mora, deoarece Universitatea Craiova are variante pentru a acoperi pierderea gruzinului. Acolo pot juca foarte bine Tudor Băluță sau Alexandru Crețu.

Gruzinul a fost folosit destul de puțin în acest sezon de fostul tehnician Mirel Rădoi. Acest lucru nu a fost pe placul lui Gică Craioveanu, fostul fotbalist considerând că Anzor este un mijlocaș de calitate.

Ce jocuri vor rata Mora și Mekvabishvili

Din informațiile obținute de FANATIK, Carlos Mora și Anzor Mekvabishvili au șanse minime de a mai evolua în acest an și, astfel, vor rata primele meciuri al antrenorului portughez Filipe Coelho pe banca Universității Craiova.

Programul oltenilor până la finalul anului arată astfel:

  • FC Argeș – Universitatea Craiova (21 noiembrie, SuperLiga)
  • Universitatea Craiova – Mainz (27 noiembrie, Conference League)
  • U Cluj – Universitatea Craiova (1 decembrie, SuperLiga)
  • Petrolul – Universitatea Craiova (4 decembrie, Cupa României)
  • Universitatea Craiova – CFR Cluj (7 decembrie, SuperLiga)
  • Universitatea Craiova – Sparta Praga (11 decembrie, Conference League)
  • FC Hermannstadt – Universitatea Craiova (13 decembrie, SuperLiga)
  • AEK Atena – Universitatea Craiova (18 decembrie, Conference League)
  • Universitatea Craiova – Csikszereda (20 decembrie, SuperLiga)
