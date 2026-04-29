Veste teribilă pentru Luis Enrique după PSG – Bayern 5-4! Un jucător de bază s-a accidentat și nu va evolua în returul de la Munchen

PSG are prima șansă la calificare în finala Champions League după ce a învins-o pe Bayern cu un incredibil 5-4 în prima manșă a semifinalelor, însă Luis Enrique nu se va putea baza pe un jucător important în returul de la Munchen.
Bogdan Mariș
30.04.2026 | 00:22
Achraf Hakimi (27 de ani) s-a accidentat în meciul PSG - Bayern 5-4 și nu va putea să evolueze în returul de la Munchen. FOTO: Hepta
PSG a învins-o pe Bayern Munchen cu un uluitor 5-4 în prima manșă a semifinalelor din UEFA Champions League și este favorită la calificarea în ultimul act înainte de returul de la Munchen. Din nefericire pentru parizieni, Achraf Hakimi (27 de ani) s-a accidentat marți seară și nu va putea să evolueze în retur, iar deținătoarea trofeului are și o altă absență de ultim moment.

Achraf Hakimi s-a accidentat și ratează meciul Bayern – PSG

Titular în meciul nebun cu Bayern, Achraf Hakimi a oferit pasa decisivă la reușita de 4-2 a lui Khvicha Kvaratskhelia, însă a acuzat o problemă medicală spre finalul jocului. Din nefericire pentru cei de la PSG, accidentarea s-a dovedit a fi una serioasă, iar campioana Europei a confirmat faptul că marocanul nu va fi disponibil pentru meciul retur, inclusiv prezența sa într-o eventuală finală fiind incertă.

„După ce a suferit o accidentare la coapsa dreaptă în timpul meciului cu Bayern Munchen, Achraf Hakimi va lipsi de pe teren în următoarele săptămâni”, au transmis cei de la PSG pe site-ul oficial la o zi după meciul incredibil contra lui Bayern. De asemenea, parizienii au anunțat că portarul Lucas Chevalier, care a fost în ultimele luni rezerva lui Matvey Safonov, s-a accidentat la antrenamentul de miercuri și va lipsi la rândul său timp de mai multe săptămâni.

Pe cine ar putea să mizeze Luis Enrique în banda dreaptă a defensivei

PSG nu are vreun alt fundaș dreapta „de meserie” în lot, iar în partidele în care Achraf Hakimi a absentat, Luis Enrique a mizat pe acest post pe mijlocașul central Warren Zaire-Emery, care a fost titular pe Parc des Princes contra lui Bayern, însă pe postul său de bază. Dacă va obține calificarea în finala Champions League, PSG va întâlni învingătoarea din „dubla” Atletico Madrid – Arsenal.

În campionat, PSG are un avantaj de 6 puncte față de a doua clasată Lens cu 4 etape înainte de finalul stagiunii. Înainte de returul cu Bayern, echipa lui Luis Enrique va evolua pe teren propriu contra lui Lorient, iar după meciul de pe Allianz Arena, parizienii joacă din nou pe teren propriu, contra lui Brest. PSG și-ar putea asigura titlul în pe 13 mai, când va juca pe terenul lui Lens într-o restanță din etapa 29.

