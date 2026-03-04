Veste teribilă pentru Radu Drăgușin! Ce se întâmplă în cazul în care Tottenham retrogradează din Premier League

ADVERTISEMENT

Fără victorie pe plan intern în 2026, Tottenham a ajuns în hora retrogradării. În cazul în care echipa lui Radu Drăgușin nu va rămâne în Premier League sunt așteptate măsuri extreme.

Pericolul care îl paște pe Radu Drăgușin dacă Tottenham retrogradează din Premier League

Cu un singur punct câștigat în ultimele 5 etape, londonezii au coborât în străfundurile clasamentului din Premier League și mai au acum doar un avans de 4 puncte față de West Ham, prima echipă aflată sub linia roșie.

Conform , jucătorii lui Tottenham Hotspur se vor confrunta cu reduceri salariale semnificative în cazul unei retrogradări. În acest sens există clauze în contractele acestora, iar marea majoritate și-ar vedea câștigurile scăzute cu aproximativ 50%.

A fost o prevedere inclusă în toate acordurile încheiate înainte de plecarea lui Daniel Levy din funcția de președinte executiv, în septembrie 2025. Astfel, Spurs și-a luat o măsură de protecție împotriva scenariului apocaliptic al retrogradării.

Nici schimbarea de antrenor nu a adus redresarea

Rezultatele dezastruoase înregistrate de Tottenham în acest sezon au dus la demiterea antrenorului Thomas Frank și la . Croatul a primit contract până în vară, când se va încerca aducerea unui tehnician mai important, dar totul depinde de salvarea de la retrogradare.

Nici Tudor nu a avut mai mult noroc la cârma lui Spurs și după o înfrângere categorică cu rivala Arsenal, scor 1-4, a urmat un nou eșec în fața unei formații londoneze: 1-2 cu Fulham. După acest ultim joc, .

Clasament Premier League

Dacă în plan internațional Tottenham merge bine, reușind calificarea directă în optimile de finală ale Champions League, acolo unde o așteaptă o dublă cu Atletico Madrid, în plan intern lucrurile sunt absolut îngrozitoare.

Pe lângă eliminarea încă din turul 3 al Cupei Angliei, echipa internaționalului român nu are nicio victorie în campionat în anul 2026, înregistrând 4 rezultate de egalitate și 6 înfrângeri. Astfel, cu 10 etape înainte de finalul sezonului, Spurs tremură serios pentru locul în Premier League.

Program Tottenham în Premier League

Următoarea perioadă este una de foc pentru Tottenham, iar programul din Premier League este unul extrem de dificil: