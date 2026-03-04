Sport

Veste teribilă pentru Radu Drăgușin! Ce se întâmplă în cazul în care Tottenham retrogradează din Premier League

Tottenham are un nou sezon dezastruos și se află în lupta pentru evitarea retrogradării în Premier League. Ce îl așteaptă pe Radu Drăgușin dacă Spurs nu reușește salvarea.
Traian Terzian
04.03.2026 | 12:16
Veste teribila pentru Radu Dragusin Ce se intampla in cazul in care Tottenham retrogradeaza din Premier League
ULTIMA ORĂ
Ce se întâmplă cu Radu Drăgușin dacă Tottenham retrogradează din Premier League. Sursă foto: Hepta
ADVERTISEMENT

Fără victorie pe plan intern în 2026, Tottenham a ajuns în hora retrogradării. În cazul în care echipa lui Radu Drăgușin nu va rămâne în Premier League sunt așteptate măsuri extreme.

Pericolul care îl paște pe Radu Drăgușin dacă Tottenham retrogradează din Premier League

Cu un singur punct câștigat în ultimele 5 etape, londonezii au coborât în străfundurile clasamentului din Premier League și mai au acum doar un avans de 4 puncte față de West Ham, prima echipă aflată sub linia roșie.

Conform The Athletic, jucătorii lui Tottenham Hotspur se vor confrunta cu reduceri salariale semnificative în cazul unei retrogradări. În acest sens există clauze în contractele acestora, iar marea majoritate și-ar vedea câștigurile scăzute cu aproximativ 50%.

ADVERTISEMENT

A fost o prevedere inclusă în toate acordurile încheiate înainte de plecarea lui Daniel Levy din funcția de președinte executiv, în septembrie 2025. Astfel, Spurs și-a luat o măsură de protecție împotriva scenariului apocaliptic al retrogradării.

ADVERTISEMENT
„Este prima dată în istorie”. Israelul anunță că a doborât un avion iranian...
Digi24.ro
„Este prima dată în istorie”. Israelul anunță că a doborât un avion iranian folosind un F-35

Nici schimbarea de antrenor nu a adus redresarea

Rezultatele dezastruoase înregistrate de Tottenham în acest sezon au dus la demiterea antrenorului Thomas Frank și la instalarea, la mijlocul lunii februarie, a Igor Tudor. Croatul a primit contract până în vară, când se va încerca aducerea unui tehnician mai important, dar totul depinde de salvarea de la retrogradare.

ADVERTISEMENT
Germania a făcut pasul în spate! Decizie radicală, într-un moment de maximă tensiune....
Digisport.ro
Germania a făcut pasul în spate! Decizie radicală, într-un moment de maximă tensiune. Mesajul este clar

Nici Tudor nu a avut mai mult noroc la cârma lui Spurs și după o înfrângere categorică cu rivala Arsenal, scor 1-4, a urmat un nou eșec în fața unei formații londoneze: 1-2 cu Fulham. După acest ultim joc, fanii l-au criticat vehement pe Radu Drăgușin.

Clasament Premier League

Dacă în plan internațional Tottenham merge bine, reușind calificarea directă în optimile de finală ale Champions League, acolo unde o așteaptă o dublă cu Atletico Madrid, în plan intern lucrurile sunt absolut îngrozitoare.

ADVERTISEMENT

Pe lângă eliminarea încă din turul 3 al Cupei Angliei, echipa internaționalului român nu are nicio victorie în campionat în anul 2026, înregistrând 4 rezultate de egalitate și 6 înfrângeri. Astfel, cu 10 etape înainte de finalul sezonului, Spurs tremură serios pentru locul în Premier League.

Radu Drăgușin Tottenham retrogradare Premier League clasament Premier League

Program Tottenham în Premier League

Următoarea perioadă este una de foc pentru Tottenham, iar programul din Premier League este unul extrem de dificil:

  • Tottenham – Crystal Palace (5 martie)
  • Liverpool – Tottenham (15 martie)
  • Tottenham – Nottingham (22 martie)
  • Sunderland – Tottenham (11 aprilie)
  • Tottenham – Brighton (18 aprilie)
  • Wolverhampton – Tottenham (25 aprilie)
  • Aston Villa – Tottenham (2 mai)
  • Tottenham – Leeds (9 mai)
  • Chelsea – Tottenham (17 mai)
  • Tottenham – Everton (24 mai)
Cine arbitrează Universitatea Craiova – CFR Cluj, din sferturile Cupei României Betano. A...
Fanatik
Cine arbitrează Universitatea Craiova – CFR Cluj, din sferturile Cupei României Betano. A fost delegat „centralul” criticat de Sorin Cârțu
Video cutremurător! Au apărut imaginile cu accidentul provocat de Kader Keita în București....
Fanatik
Video cutremurător! Au apărut imaginile cu accidentul provocat de Kader Keita în București. Femeia a fost lovită în plin pe trecerea de pietoni
Universitatea Craiova – CFR Cluj, live video în sferturile Cupei României Betano. Cu...
Fanatik
Universitatea Craiova – CFR Cluj, live video în sferturile Cupei României Betano. Cu cine va juca în semifinale echipa învingătoare
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
Parteneri
BREAKING | Burleanu a rupt tăcerea! A făcut anunțul despre venirea lui Hagi...
iamsport.ro
BREAKING | Burleanu a rupt tăcerea! A făcut anunțul despre venirea lui Hagi la naționala României
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!