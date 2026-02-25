Veste teribilă pentru Real Madrid înainte de returul cu Benfica! Ce se întâmplă cu Kylian Mbappe

ADVERTISEMENT

Kylian Mbappe se confruntă în continuare cu o problemă la genunchi, care i-a afectat prestațiile din acest an. Superstarul francez va rata partida dintre Real Madrid și Benfica din returul play-off-ului Champions League, care va avea loc miercuri, de la ora 22:00, pe Santiago Bernabeu.

Kylian Mbappe, OUT pentru meciul Real Madrid – Benfica

Kylian Mbappe se confruntă cu o problemă la genunchi încă din decembrie 2025, însă francezul nu a beneficiat de o pauză mai lungă pentru a se recupera, deoarece Real Madrid a disputat mai multe meciuri foarte importante în ultimele luni, în campionat, Cupă, Champions League și Supercupa Spaniei.

Așadar, problemele nu au dispărut, iar francezul a fost nevoit să părăsească mai repede antrenamentul de marți al Realului, ultimul înainte de meciul cu Benfica din . Deși antrenorul Alvaro Arbeloa a declarat la conferința de presă că Mbappe va putea să joace, presa din Franța a dezvăluit că acest lucru nu se va întâmpla, iar atacantul va rata și următoarele meciuri.

„Este de așteptat ca internaționalul francez să fie odihnit în următoarele zece zile”, au precizat cei de la . Așadar, după meciul cu Benfica, Mbappe va mai rata și două partide din La Liga, cea cu Getafe de pe 2 martie și cea de pe terenul echipei lui Ionuț Radu, Celta Vigo, care va avea loc pe 7 martie.

Ce meciuri a ratat Kylian Mbappe în acest an

Kylian Mbappe a fost indisponibil pentru primele două meciuri jucate de Real Madrid în 2026, succesul din campionat cu Betis, 5-1, și victoria cu 2-1 contra rivalei Atletico din semifinala Supercupei Spaniei. Apoi, francezul a făcut deplasarea în Arabia Saudită și a jucat 15 minute în .

Apoi, Mbappe nu a jucat în . De atunci însă, francezul a făcut parte din lot la toate jocurile disputate de madrileni, fiind lăsat pe bancă o singură dată, la duelul cu Real Sociedad (4-1), care a avut loc pe 14 februarie.

Kylian Mbappe, protagonist în scandalul uriaș din prima manșă

Real Madrid pornește cu prima șansă la calificarea în optimi, după ce a trecut cu 1-0 de Benfica în prima manșă, unicul gol al întâlnirii fiind marcat de Vinicius Junior. După golul înscris de brazilian, jocul a fost întrerupt, deoarece .

Kylian Mbappe s-a numărat printre cei care l-au atacat pe fotbalistul Benficăi, atât pe gazon, cât și la final. , decizie care a fost criticată de către clubul portughez.