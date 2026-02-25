Sport

Veste teribilă pentru Real Madrid înainte de returul cu Benfica! Ce se întâmplă cu Kylian Mbappe

Alvaro Arbeloa a primit o veste extrem de neplăcută înainte de partida dintre Real Madrid și Benfica din returul UEFA Champions League. Cu ce probleme se confruntă Kylian Mbappe.
Bogdan Mariș
25.02.2026 | 08:45
Veste teribila pentru Real Madrid inainte de returul cu Benfica Ce se intampla cu Kylian Mbappe
ULTIMA ORĂ
Kylian Mbappe va rata meciul Real Madrid - Benfica. FOTO: Hepta
ADVERTISEMENT

Kylian Mbappe se confruntă în continuare cu o problemă la genunchi, care i-a afectat prestațiile din acest an. Superstarul francez va rata partida dintre Real Madrid și Benfica din returul play-off-ului Champions League, care va avea loc miercuri, de la ora 22:00, pe Santiago Bernabeu.

Kylian Mbappe, OUT pentru meciul Real Madrid – Benfica

Kylian Mbappe se confruntă cu o problemă la genunchi încă din decembrie 2025, însă francezul nu a beneficiat de o pauză mai lungă pentru a se recupera, deoarece Real Madrid a disputat mai multe meciuri foarte importante în ultimele luni, în campionat, Cupă, Champions League și Supercupa Spaniei.

ADVERTISEMENT

Așadar, problemele nu au dispărut, iar francezul a fost nevoit să părăsească mai repede antrenamentul de marți al Realului, ultimul înainte de meciul cu Benfica din returul play-off-ului UEFA Champions League. Deși antrenorul Alvaro Arbeloa a declarat la conferința de presă că Mbappe va putea să joace, presa din Franța a dezvăluit că acest lucru nu se va întâmpla, iar atacantul va rata și următoarele meciuri.

„Este de așteptat ca internaționalul francez să fie odihnit în următoarele zece zile”, au precizat cei de la L’Equipe. Așadar, după meciul cu Benfica, Mbappe va mai rata și două partide din La Liga, cea cu Getafe de pe 2 martie și cea de pe terenul echipei lui Ionuț Radu, Celta Vigo, care va avea loc pe 7 martie.

ADVERTISEMENT
„Nu trage, fac orice!” Mărturii din armata lui Putin: soldați ruși executați, torturați...
Digi24.ro
„Nu trage, fac orice!” Mărturii din armata lui Putin: soldați ruși executați, torturați sau trimiși fără arme pe front

Ce meciuri a ratat Kylian Mbappe în acest an

Kylian Mbappe a fost indisponibil pentru primele două meciuri jucate de Real Madrid în 2026, succesul din campionat cu Betis, 5-1, și victoria cu 2-1 contra rivalei Atletico din semifinala Supercupei Spaniei. Apoi, francezul a făcut deplasarea în Arabia Saudită și a jucat 15 minute în finala Supercupei, pierdută de „galactici” cu 2-3 contra Barcelonei.

ADVERTISEMENT
Italienii au dat verdictul în privința lui Chivu în miez de noapte, după...
Digisport.ro
Italienii au dat verdictul în privința lui Chivu în miez de noapte, după ce Inter a fost eliminată din Champions League

Apoi, Mbappe nu a jucat în meciul din Cupa Spaniei contra divizionarei secunde Albacete, pierdut de Real Madrid cu 2-3. De atunci însă, francezul a făcut parte din lot la toate jocurile disputate de madrileni, fiind lăsat pe bancă o singură dată, la duelul cu Real Sociedad (4-1), care a avut loc pe 14 februarie.

Kylian Mbappe, protagonist în scandalul uriaș din prima manșă

Real Madrid pornește cu prima șansă la calificarea în optimi, după ce a trecut cu 1-0 de Benfica în prima manșă, unicul gol al întâlnirii fiind marcat de Vinicius Junior. După golul înscris de brazilian, jocul a fost întrerupt, deoarece acesta a susținut că a fost abuzat rasial de Gianluca Prestianni.

ADVERTISEMENT

Kylian Mbappe s-a numărat printre cei care l-au atacat pe fotbalistul Benficăi, atât pe gazon, cât și la final. Argentinianul va fi la rândul său absent pentru returul de pe Bernabeu, după ce a fost suspendat de către UEFA, decizie care a fost criticată de către clubul portughez.

Reghecampf a scăpat de el! Cel mai bine plătit fotbalist din Africa a...
Fanatik
Reghecampf a scăpat de el! Cel mai bine plătit fotbalist din Africa a schimbat echipa și câștigă cât nu visează niciun fotbalist din SuperLigă
Interul lui Cristi Chivu, distrus pe rețelele sociale după eșecul cu Bodo/Glimt: „Figurile...
Fanatik
Interul lui Cristi Chivu, distrus pe rețelele sociale după eșecul cu Bodo/Glimt: „Figurile de carton au fost umilite”
Dinamo, o nouă lovitură după transferul lui George Pușcaș. Legenda clubului semnează
Fanatik
Dinamo, o nouă lovitură după transferul lui George Pușcaș. Legenda clubului semnează
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Veste uriașă pentru CSA Steaua: ministrul Apărării a anunțat două soluții viabile pentru...
iamsport.ro
Veste uriașă pentru CSA Steaua: ministrul Apărării a anunțat două soluții viabile pentru promovarea în SuperLiga
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!