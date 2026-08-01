Veste teribilă pentru U Craiova: starul lui Coelho ratează și meciul cu KuPS! Exclusiv

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Cu mai puțin de o săptămână înaintea primului meci contra lui KuPS, Universitatea Craiova a primit o veste extrem de proastă. Sunt șanse minime ca Oleksandr Romanchuk (26 de ani) să fie recuperat până joi și, cel mai probabil, el va lipsi de la prima manșă din turul 3 preliminar al Europa League.

Lovitură pentru Universitatea Craiova! Fără Romanchuk în Finlanda

După meciul cu Petrolul din campionat, Universitatea Craiova se pregătește de o deplasare la „Moș Crăciun”. Oltenii merg în Finlanda pentru a disputa manșa tur din meciul cu KuPS Kuopio, dublă pentru calificarea în play-off-ul Europa League.

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Din informațiile obținute de FANATIK, Romanchuk, una dintre piesele importante din defensiva Craiovei, nu va putea fi folosit nici în acest meci, și care l-a ținut departe de gazon în returul cu Levski. El nu va putea fi folosit nici cu Petrolul, iar șansele de a fi apt de joc în meciul de la KuPS sunt de sub 10%. Stafful medical al Universității Craiova face tot posibilul ca el să fie gata de joc pentru partida de duminica viitoare, contra lui FC Argeș.

Fără Romanchuk în teren, Craiova a primit 7 goluri în două meciuri

Atât timp cât Oleksandr Romanchuk a fost apt fizic și a jucat în meciurile Universității Craiova, oltenii nu au primit decât 3 goluri în primele 5 meciuri oficiale. Pe lângă golul superb încasat cu Vitebsk, la care nu se poate imputa vreo greșeală în defensivă, elevii lui Coelho au mai primit un gol de la U Cluj, vicecampioana României, și de la Levski, campioana Bulgariei. Returul cu Vitebsk și meciul de campionat cu UTA Arad au fost încheiate fără gol primit.

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În cele două meciuri în care ucraineanul nu a fost în lot, cu Dinamo și în returul cu Levski, Craiova a avut mari probleme în defensivă. „Câinii roșii” le-au administrat 5 goluri oltenilor la București, în timp ce Levski a început ca din tun, cu două goluri în primele 20 de minute, și a continuat cu multe alte ratări pe parcursul meciului. Aceste lucruri nu lasă de înțeles decât că prezența lui Romanchuk este una foarte importantă în primul 11. Totuși, Universitatea Craiova nu ar trebui să aibă probleme cu