Sport

Veste teribilă pentru U Craiova: starul lui Coelho ratează și meciul cu KuPS! Exclusiv

După ce a fost eliminată din Liga Campionilor, U Craiova primește o veste foarte proastă înaintea dublei cu KuPS Kuopio! Unul dintre cei mai importanți fotbaliști nu va juca în meciul tur contra finlandezilor
Ciprian Păvăleanu
01.08.2026 | 16:29
Veste teribila pentru U Craiova starul lui Coelho rateaza si meciul cu KuPS Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Romanchuk, șanse minime de joc la KuPS - U Craiova. Foto: Sportpictures.eu
ADVERTISEMENT

Cu mai puțin de o săptămână înaintea primului meci contra lui KuPS, Universitatea Craiova a primit o veste extrem de proastă. Sunt șanse minime ca Oleksandr Romanchuk (26 de ani) să fie recuperat până joi și, cel mai probabil, el va lipsi de la prima manșă din turul 3 preliminar al Europa League.

Lovitură pentru Universitatea Craiova! Fără Romanchuk în Finlanda

După meciul cu Petrolul din campionat, Universitatea Craiova se pregătește de o deplasare la „Moș Crăciun”. Oltenii merg în Finlanda pentru a disputa manșa tur din meciul cu KuPS Kuopio, dublă pentru calificarea în play-off-ul Europa League.

ADVERTISEMENT

Din informațiile obținute de FANATIK, Romanchuk, una dintre piesele importante din defensiva Craiovei, nu va putea fi folosit nici în acest meci, din cauza rupturii musculare pe care a suferit-o și care l-a ținut departe de gazon în returul cu Levski. El nu va putea fi folosit nici cu Petrolul, iar șansele de a fi apt de joc în meciul de la KuPS sunt de sub 10%. Stafful medical al Universității Craiova face tot posibilul ca el să fie gata de joc pentru partida de duminica viitoare, contra lui FC Argeș.

Fără Romanchuk în teren, Craiova a primit 7 goluri în două meciuri

Atât timp cât Oleksandr Romanchuk a fost apt fizic și a jucat în meciurile Universității Craiova, oltenii nu au primit decât 3 goluri în primele 5 meciuri oficiale. Pe lângă golul superb încasat cu Vitebsk, la care nu se poate imputa vreo greșeală în defensivă, elevii lui Coelho au mai primit un gol de la U Cluj, vicecampioana României, și de la Levski, campioana Bulgariei. Returul cu Vitebsk și meciul de campionat cu UTA Arad au fost încheiate fără gol primit.

ADVERTISEMENT
De ce fug oamenii din Maroc: explicația crizei de la granița spaniolă
Digi24.ro
De ce fug oamenii din Maroc: explicația crizei de la granița spaniolă

În cele două meciuri în care ucraineanul nu a fost în lot, cu Dinamo și în returul cu Levski, Craiova a avut mari probleme în defensivă. „Câinii roșii” le-au administrat 5 goluri oltenilor la București, în timp ce Levski a început ca din tun, cu două goluri în primele 20 de minute, și a continuat cu multe alte ratări pe parcursul meciului. Aceste lucruri nu lasă de înțeles decât că prezența lui Romanchuk este una foarte importantă în primul 11. Totuși, Universitatea Craiova nu ar trebui să aibă probleme cu KuPS, care este o formație mult mai slabă decât Levski Sofia. 

ADVERTISEMENT
Digisport.ro
"Monstruozitate": a divorțat de soție și s-a însurat cu nepoata ei, cu 22 de ani mai tânără!
România a găsit în sfârșit bani pentru apărarea medaliei Anei Bărbosu. Cum încearcă...
Fanatik
România a găsit în sfârșit bani pentru apărarea medaliei Anei Bărbosu. Cum încearcă americanii să o câștige cu o filmare Netflix
El e „bărbatul” de care Gigi Becali are nevoie la FCSB! Cum și-a...
Fanatik
El e „bărbatul” de care Gigi Becali are nevoie la FCSB! Cum și-a câștigat noua feblețe a patronului respectul în vestiar
„Capello”, bătut de Afumați ! Ionuț Chirilă s-a făcut de râs la debutul...
Fanatik
„Capello”, bătut de Afumați ! Ionuț Chirilă s-a făcut de râs la debutul cu CS Dinamo în Liga 2
Tags:
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
Parteneri
Dorin Goian a numit fotbalistul care ar fi ”un mare câștig” pentru FCSB:...
iamsport.ro
Dorin Goian a numit fotbalistul care ar fi ”un mare câștig” pentru FCSB: 'Are nevoie de cineva de calibrul și valoarea lui'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM SUPERLIGA
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!