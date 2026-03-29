Veste teribilă pentru ultrași. Modificarea Legii 4, blocată la Camera Deputaților: „A rescris-o cu mâna Jandarmeriei”

Dorința suporterilor români, care așteaptă de ani de zile modificarea Legii 4, ar putea să fie una care nu va fi niciodată îndeplinită, anunță Ciprian Paraschiv.
Mihai Alecu
29.03.2026 | 20:21
Anunțul făcut de Ciprian Paraschiv cu privire la Legea 4. Foto: Sport Pictures
Legea care îngrădește drepturile suporterilor pe stadioane rămâne nemodificată în acest moment, iar șansele de schimbare în viitorul apropiat par a fi mici, spune omul care a insistat pentru a aduce o veste bună suporterilor români, Ciprian Paraschiv.

Modificarea Legii 4 e blocată. Anunțul nedorit de suporterii români a fost făcut de Ciprian Paraschiv

Ciprian Paraschiv, omul care a lucrat de zor și a propus schimbări importante la Legea 4, anunță că toată situația a fost blocată la Camera Deputaților, acolo unde 5 comisii au fost implicate în a revizui modificările propuse. Fostul ministrul al sportului, Ionuț Stroe, ar fi propus și el o lege nouă, care este făcută însă ‘cu mâna jandarmeriei’ și continuă să îngrădească drepturile suporterilor la evenimentele sportive.

„Nu am vești foarte bune, legea e blocată cumva la Camera Deputaților, pentru că este dată la 5 comisii. E clar că s-a dorit blocarea ei. Ionuț Stroe a rescris-o, din păcate, cumva cu mâna Jandarmeriei și a distrus spiritul legii. Din punctul meu de vedere cel mai important lucru de acolo nu era vânzarea de alcool pe stadion, poate erau ieșirile de urgență care trebuiau lăsate deschise pentru siguranța spectatorilor. Poate era afișarea unui banner pe stadion, e stupiditate, în România nu ai voie să faci asta.

Ei au distrus tot spiritul legii în momentul în care nu înțeleg că un om, un suporter, nu poate fi sancționat pe baza unui proces verbal fără să aibă dreptul la o judecată. Un singur om dacă suferă și prezumția de nevinovăție e călcată în picioare această lege își pierde tot spiritul. Eu vreau un singur lucru, să respectăm demnitatea unui suporter”, a spus Ciprian Paraschiv în cadrul emisiunii moderate de Gabi Safta.

Ce modificări dorește Ciprian Paraschiv să aducă pe stadioane prin noua Lege 4

Ani la rând au fost discuții intense cu privire la modul în care forțele de ordine fac abuzuri pe stadioane, însă nimeni nu a făcut nimic în acest sens. Acum, fanii și-au unit forțele și au căutat sprijin politic pentru a schimba lucrurile, iar Ciprian Paraschiv a fost omul ce a venit în sprijin. De altfel, acesta a lucrat în trecut în fotbal și știe foarte bine cu ce se mănâncă fenomenul.

Printre cele mai importante schimbări care erau propuse cu noua Lege 4 sunt următoarele:

  • Consumul de alcool pe stadion ar urma să fie permis
  • Zonele „tampon” dintre suporteri să dispară
  • Show-urile pirotehnice, făcute autorizat, să fie permise
  • Bannerele să fie permise în mod legal
