Veste tragică în Germania! A fost găsit un cadavru în toaleta stadionului unui club de tradiție, la patru zile distanță de la disputarea ultimului meci

Clubul Schalke 04, actualmente lider în eșalonul secund al , a emis un comunicat oficial prin care a anunțat că un suporter a fost găsit fără suflare în toaletele stadionului. Persoana care a descoperit cadavrul a fost nimeni alta decât responsabila cu curățenia pe Veltins Arena, iar acest eveniment s-a petrecut joi, 23 aprilie. Lucrul și mai ciudat este că ultimul meci disputat de formația din Gelsenkirchen pe teren propriu a avut loc pe 19 aprilie, așadar cu patru zile înainte ca trupul neînsuflețit să fie descoperit. În acest moment, ancheta se află în plină desfășurare.

Veste tragică în Germania! A fost descoperit un cadavru în incinta stadionului lui Schalke 04!

După primele investigații, se pare că persoana decedată este un bărbat în vârstă de 65 de ani, localnic din Gelsenkirchen. Trupul neînsuflețit a fost descoperit joi, 26 aprilie, de către persoana responsabilă cu întreținerea curățeniei în toaletele stadionului. Aceasta a efectuat clasicele verificări de rutină, moment în care a descoperit cadavrul și a anunțat poliția. Echipajul a ajuns rapid pe Veltins Arena, iar ulterior a început și ancheta oficială a tragicului caz.

Conform publicației germane BILD, nu se pune problema ca victima să fi decedat în urma unui act criminal. Sursa citată a menționat că, cel mai probabil, bărbatul a suferit un infarct și s-a prăbușit în toaleta stadionului. Cu adevărat derutant este însă faptul că ultimul meci disputat de Schalke 04 pe teren propriu avusese loc pe 19 aprilie, așadar cu patru zile înainte ca respectivul cadavru să fie descoperit. De asemenea, potrivit informațiilor transmise de poliția locală din Gelsenkirchen, se pare nimeni nu a semnalat dispariția victimei.

„Echipa germană FC Schalke 04 confirmă că a fost lansată o anchetă oficială după ce un bărbat a fost găsit mort pe stadionul nostru. Bărbatul, în vârstă de 65 de ani, a fost descoperit de o persoană de la curățenie în toaletele de pe VELTINS-Arena, joi. Descoperirea a fost făcută în timpul unei inspecții de rutină a toaletelor, fiind chemată poliția. Autoritățile au sosit rapid și au izolat zona, după care au început ancheta. Investigația privind circumstanțele tragicului eveniment este în curs de desfășurare. Prin urmare, în acest moment, Schalke 04 nu va publica nicio informație suplimentară. Clubul sprijină autoritățile relevante în ancheta lor cu toate mijloacele disponibile și își exprimă sincerele condoleanțe celor îndoliați”, a fost comunicatul oficial al clubului Schalke 04.

Schalke 04, foarte aproape de revenirea în Bundesliga

În momentul de față, clubul din Gelsenkirchen este lider în Zweite Bundesliga, al doilea eșalon al fotbalului german. Echipa pregătită de austriacul Miron Muslic a câștigat duminică derby-ul din fruntea clasamentului cu Paderborn, ocupanta locului secund, și și-a mărit astfel avansul la nu mai puțin de șase lungimi. Podiumul este completat de Hannover, care este la șapte puncte în spatele lui Schalke.

Până la finalul sezonului mai sunt de disputat doar trei etape. Așadar, formația de pe Veltins Arena este la un pas de promovare, în condițiile în care primele două clasate obțin accederea directă în elita fotbalului din Germania. Poziția a 3-a urmează să dispute un baraj, împotriva ocupantei locului 16 din . Acest baraj se desfășoară în format tur-retur, câte un meci pe terenul fiecărei pretendente.