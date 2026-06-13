Sport

Veste tragică în lumea sportului! A murit în Thailanda la doar 25 de ani!

O veste cutremurătoare a lovit lumea sportului! Atleta Jemma Stapleton a decedat la doar 25 de ani, în timp ce se afla în vacanță împreună cu familia sa. Vezi pe FANATIK toate detaliile.
Dragos Petrescu
14.06.2026 | 00:08
Veste tragica in lumea sportului A murit in Thailanda la doar 25 de ani
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Atleta Jemma Stapleton a decedat la doar 25 de ani // FOTO: colaj FANATIK
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La doar o săptămână distanță de la aniversarea vârstei de 25 de ani, alergătoarea australiană Jemma Stapleton a decedat într-un accident de motocicletă. Tragicul eveniment s-a petrecut în Thailanda, unde sportiva se afla în vacanță alături de familia sa. Rămâi pe site-ul FANATIK pentru a afla toate detaliile.

Alergătoarea Jemma Stapleton a decedat la doar 25 de ani!

Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, se pare că atleta din Australia se afla alături de familia sa în vacanță în Thailanda, locul unde aceasta a decis să-și sărbătorească aniversarea de 25 de ani. Din păcate însă, totul s-a transformat într-o tragedie, Jemma pierzându-și viața într-un accident de motocicletă pe insula Koh Samui. Conform autorităților locale, motivul principal al accidentului a fost reprezentat de condițiile meteorologice precare, la momentul respectiv plouând abundent, lucru care a împiedicat-o pe fosta sportivă să mențină controlul autovehiculului.

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La scurt timp după ce vestea morții Jemmei a fost dezvăluită, au început să curgă omagiile din toate colțurile lumii, în special din zona atletismului. În plus, Joel Stapleton, fratele regretatei sportive, și-a amintit de ea ca fiind „cea mai bună prietenă” a sa, adăugând: „Cei care ați cunoscut-o, știți cât de norocoși ați fost să o aveți în viața voastră”.

Jemma Stapleton, considerată una dintre starurile în ascensiune din Australia!

Jemma Stapleton cunoștea o ascensiune fulminantă pe plan profesional. În 2025, sportiva din Australia a terminat pe locul al treilea în cadrul competiției Powercor Women’s Gift, unul dintre cele mai importante turnee de atletism de la antipozi, găzduit de orașul Stawell (situat în Victoria, Australia).

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Această competiție se desfășoară pe o distanță de 120 de metri, pe o pistă cu suprafață de iarbă, și are loc anual în weekendul prelungit de Paște din Australia. Prima ediție a avut loc în urmă cu 37 de ani, mai exact în 1989. Atunci, marea câștigătoare a fost Ruth Taylor.

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Dragos Petrescu
Dragos Petrescu este licențiat în Cibernetică, Statistică și Informatică Economică la ASE și are un Master în Automatică ș i Calculatoare - Politehnica București. E pasionat de fotbal încă de la vârsta de 6 ani, odată cu Campionatul Mondial din Germania (2006)
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