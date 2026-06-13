Veste tragică în lumea sportului! A murit în Thailanda la doar 25 de ani!

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La doar o săptămână distanță de la aniversarea vârstei de 25 de ani, alergătoarea australiană Jemma Stapleton a decedat într-un accident de motocicletă. Tragicul eveniment s-a petrecut în Thailanda, unde sportiva se afla în vacanță alături de familia sa. Rămâi pe site-ul FANATIK pentru a afla toate detaliile.

Alergătoarea Jemma Stapleton a decedat la doar 25 de ani!

Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, se pare că atleta din se afla alături de familia sa în vacanță în Thailanda, locul unde aceasta a decis să-și sărbătorească aniversarea de 25 de ani. Din păcate însă, totul s-a transformat într-o tragedie, Jemma pierzându-și viața într-un accident de motocicletă pe insula Koh Samui. Conform autorităților locale, motivul principal al accidentului a fost reprezentat de condițiile meteorologice precare, la momentul respectiv plouând abundent, lucru care a împiedicat-o pe fosta sportivă să mențină controlul autovehiculului.

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La scurt timp după ce vestea morții Jemmei a fost dezvăluită, au început să curgă omagiile din toate colțurile lumii, în special din zona atletismului. În plus, Joel Stapleton, fratele regretatei sportive, și-a amintit de ea ca fiind „cea mai bună prietenă” a sa, adăugând: „Cei care ați cunoscut-o, știți cât de norocoși ați fost să o aveți în viața voastră”.

Jemma Stapleton, considerată una dintre starurile în ascensiune din Australia!

Jemma Stapleton cunoștea o ascensiune fulminantă pe plan profesional. În 2025, sportiva din a terminat pe locul al treilea în cadrul competiției Powercor Women’s Gift, unul dintre cele mai importante turnee de atletism de la antipozi, găzduit de orașul Stawell (situat în Victoria, Australia).

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Această competiție se desfășoară pe o distanță de 120 de metri, pe o pistă cu suprafață de iarbă, și are loc anual în weekendul prelungit de Paște din Australia. Prima ediție a avut loc în urmă cu 37 de ani, mai exact în 1989. Atunci, marea câștigătoare a fost Ruth Taylor.