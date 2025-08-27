Veste tragică în lumea sportului! Bănuia că suferă de o boală gravă și s-ar fi sinucis la doar 39 de ani

Shane Christie a încetat din viață la vârsta de 39 de ani. din Noua Zeelandă, care a militat pentru cercetări amănunțite asupra legăturilor dintre

Shane Christie a murit la doar 39 de ani! Boala de care suferea a fost deseori asociată cu sinuciderea

Shane Christie, sportiv ce a jucat pentru Highlanders în Super Rugby și pentru New Zealand Maori, a fost găsit mort, miercuri dimineață, la domiciliul său din Nelson. În timpul vieții sale, el a bănuit că suferă de encefalopatie traumatică cronică (CTE), o afecțiune degenerativă a creierului.

CTE este asociată în Statele Unite cu o serie de sinucideri în rândul jucătorilor din NFL. În urma mai multor cercetări, Liga Națională de Fotbal American a ajuns la concluzia că există o legătură între această afecțiune și fotbalul american, respectiv rugby, care este un sport la fel de dur.

Deoarece verdictul poate fi dat doar postmortem, Shane Christie a intenționat să-și doneze creierul cu scopul de a fi studiat și a face mult mai sigur sportul pe care l-a practicat întreaga sa viață

„Fără donaţii de creier, nu vom putea identifica cât timp durează până la apariţia acestei boli. Este important să sprijinim cercetarea din Noua Zeelandă”, spunea fostul rugbist.

Billy Guyton, prieten cu Christie, s-a sinucis în 2023 și a fost diagnosticat postmortem cu CTE

În urma sinuciderii bunului său prieten, Billy Guyton, Shane Christie a înființat o fundație, ce-i poartă numele fostului său camarad, care se ocupă cu înțelegerea consecințelor comoțiilor cerebrale și legăturile lor cu CTE: „Bill m-a motivat să am curajul să spun ceea ce gândesc despre ceea ce văd”, spunea Christie.

„Se simte ca o vânătaie în cap şi când mergi te doare. Aşa că, atunci când te gândeşti că te doare, când încerci să faci exerciţii fizice, presiunea este dureroasă, nu eşti la fel de rapid şi nu poţi gândi la fel de repede”, a declarat neozeelandezul despre boala de care bănuia că suferă.