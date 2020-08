Veste tristă chiar în această dimineață! A murit celebrul actor Allan Rich

Allan Rich, un actor de la Hollywood cunoscut pentru rolurile sale în mai multe producții de succes de peste ocean, a murit la vârsta de 94 de ani.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Inclus ani buni pe lista neagră a cinematografiei din SUA, Rich a fost cunoscut apoi pentru roluri din filme ca ”Serpico” şi ”Amistad”.

Conform TMZ, actorul era internat la unitatea de asistență socială ”Lillian Booth Actors Home” din Englewood (New Jersey) şi a murit pe 22 august.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Celebrul actor Allan Rich a murit

Allan Rich s-a născut pe 8 februarie 1926, la New York, Rich și a debutat pe Broadway în 1943, în ”I’ll Take the High Road”, produs de Milton Berle, care i-a devenit prieten.

În carieră a mai lucrat cu Edward G. Robinson, Claude Raines, Ralph Bellamy, Jack Palance, Kim Hunter şi Henry Fonda. Între spectacolele în care a jucat se află „Career Angel”, „Darkness at Noon” şi „The Emperor’s Clothes”.

ADVERTISEMENT

De-a lungul activității sale cinematografice, Allan Rich s-a remarcat cu roluri importante interpretate. Printre acestea se numără cel al procurorului Herman Tauber din „Serpico” (1973), regizat de Sidney Lumet, al judecătorului Juttson în „Amistad” (1997) al lui Steven Spielberg şi al directorului de televiziune Robert Kintner în „Quiz Show” al lui Robert Redford.

Problemele din cariera lui Rich

Viața lui Rich a avut o turnură negativă la jumătatea anilor 1940. Atunci, Rich făcea parte din Theatrical Action Committee to Free Willie McGee, comitet care cerea absolvirea unui bărbat de culoare din Mississippi condamnat pentru viol în 1945 şi electrocutat în 1951. Susţinerea lui Rich a drepturilor civile a făcut ca numele lui să apară în Red Channels, lista neagră de la Hollywood.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

După o pauză de aproape două decenii, Rich a revenit la actorie la începutul anilor 1960, iar în 1966 a jucat în „Journey of the Fifth Horse” alături de Dustin Hoffman.

Între programele de televiziune la care a luat parte se numără „Armstrong Circle Theatre”, „Naked City”, „All in the Family”, „Baretta”, „Kojak”, „NYPD Blue”, „Happy Days”, „The Nanny” şi „Curb Your Enthusiasm”.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Allan Rich şi-a dezvoltat propria tehnică de actorie, detaliată în cartea sa „A Leap From the Method”. Între elevii lui s-au numărat Sharon Stone, Jamie Lee Curtis, Rene Russo, Donna Dixon, Alan Thicke şi Larry Miller.

Soţia lui, Elaine, manager personal al lui Fran Drescher, Peter Marc Jacobson şi Dixon, a murit în 2015. Ei au fost căsătoriţi timp de 62 de ani şi au avut doi copii.