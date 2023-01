Veste tristă despre Jack Nicholson. Actorul nu a mai fost văzut de un an, iar prietenii săi au făcut un anunț trist

Jack Nicholson, în vârstă de 85 de ani, nu a mai plecat din vila sa din Beverly Hills de un an, iar prietenii au tras acum un semnal de alarmă. Apropiații se tem că actorul ar putea muri singur.

Prietenii lui Jack Nicholson se tem că acesta va muri singur, după ce nu a mai fost văzut public de un an

Bolile necruțătoare îi împing pe marii actori să renunțe la actorie. Este cazul lui dar și a lui Jack Nicholson. În 2018, acesta s-ar fi retras din cauza pierderilor de memorie, după cum o sursă a publicației declara la acea vreme.

ADVERTISEMENT

„Există un motiv simplu în spatele deciziei sale – este pierderea memoriei. Jack are probleme de memorie și nu-și mai amintește rândurile care i-au fost cerute”, a spus persoana în cauză.

De atunci, actorul în vârstă de 85 de ani și-a redus treptat ieșirile publice, până a ajuns să dispară aproape complet.

ADVERTISEMENT

Ultima dată când actorul a fost văzut în mulțime, și există dovezi care să ateste aceste lucru, a fost în octombrie 2021, iar de atunci nu și-ar mai fi părăsit casa de 300 de metri pătrați, situată în Beverly Hills.

Ultimul film al lui Jack Nicholson a apărut în 2011

Ultimul film în care Jack Nicholson a apărut datează din 2011 și este vorba de How Do You Know, în care a jucat alături de Reese Witherspoon, Paul Rudd și Owen Wilson.

ADVERTISEMENT

Acum, prietenii se tem ca nu cumva absența actorului din viața socială să aibă cauze grave. Apropiații compară situația cu cu cea a lui care a murit în 2014 după ce s-a retras din lumina reflectoarelor, și de la care actorul a cumpărat casa în care locuiește.

Cunoscuților lui Jack Nicholson le este frică că acesta ar suferi de demență, ceea ce ar putea face ca el să-și găsească sfârșitul fiind singur pe proprietatea lui de lux.

ADVERTISEMENT

„Locuiește aici de mulți ani și a cumpărat această casă cu 5 milioane de dolari de la marele său prieten Marlon Brando.

ADVERTISEMENT

Prietenii lui Jack fac comparații. Copiii săi, Ray și Lorraine, îl vizitează. Ei sunt în continuare singurul său contact cu lumea“, a spus cineva pentru sursa menționată anterior.