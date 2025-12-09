Sport
Veste uriașă de la UEFA! Cinci brigăzi din România, delegate la meciurile din cupele europene

UEFA a făcut anunțul! Nu mai puțin de 5 brigăzi din România au fost delegate la meciurile din această săptămână din cupele europene. Istvan Kovacs va fi la centru la un duel de foc.
Alex Bodnariu
09.12.2025 | 13:45
Cinci brigăzi din România la meciurile din cupele europene
Vești extraordinare pentru arbitrajul din România. UEFA a delegat nu mai puțin de 5 brigăzi din campionatul nostru pentru meciurile din cupele europene. Marian Barbu, Horațiu Feșnic, Istvan Kovacs, Radu Petrescu și Andrei Chivulete vor conduce partide de top din Europa League și Conference League.

Săptămână de foc pentru arbitrii din România!

Se anunță spectacol total joi seara în cupele europene. E bătaie mare pentru calificarea în fazele superioare, iar UEFA a delegat arbitri de top pentru a nu apărea probleme. Nu mai puțin de 5 brigăzi din România vor fi în acțiune la duelurile europene.

Marian Barbu va fi la centru la duelul dintre VfB Stuttgart (Germania) și Maccabi Tel-Aviv (Israel). Partida va începe joi seara, de la ora 19:45. Arbitrul român va fi ajutat de asistenții Mircea Grigoriu și Adrian Vornicu, iar Florin Andrei va fi al 4-lea oficial. În camera VAR vor sta Bram Van Driessche (Belgia) și Rob Dieperink (Țările de Jos).

Și Horațiu Feșnic a fost delegat la un meci de Europa League. Arbitrul din România va oficializa partida dintre Ludogoreț (Bulgaria) și PAOK (Grecia), care se va juca la aceeași oră. Valentin Avram și Alexandru Cerei vor fi asistenți, iar al patrulea oficial va fi Rareș Vidican. Ei vor fi ajutați la VAR de Ovidiu Hațegan și Adrian Costreie.

La ce meci a fost delegat Istvan Kovacs. Radu Petrescu va arbitra partida unui fotbalist român

Istvan Kovacs, cel mai bine cotat arbitru român al momentului, nu a prins un meci de Champions League în această săptămână, însă va fi la centru la o partidă de gală din Europa League. Acesta a fost delegat la Celtic – AS Roma. Mihai Marica și Ferencz Tunyogi îi vor fi asistenți, iar fratele său, Szabolcs Kovacs, va fi arbitru de rezervă. Cătălin Popa și francezul Jérôme Brisard vor sta în camera VAR.

De asemenea, Radu Petrescu va arbitra meciul din Europa League dintre Celta Vigo, echipa lui Ionuț Radu, și Bologna. Acesta va fi ajutat de asistenții Radu Ghinguleac și Alexandru Vodă, iar al patrulea oficial a fost delegat Cristian Moldoveanu. La VAR vor sta Darren England (Anglia) și Marcel Bîrsan.

România va avea reprezentanți și în Conference League. Andrei Chivulete va arbitra meciul dintre Lech Poznań (Polonia) și Mainz (Germania). Centralul îi va avea asistenți pe Marius Badea și Cristi Ilinca. În plus, George Roman va fi arbitru de rezervă. La VAR au fost delegați Sebastian Colțescu și Cristina Trandafir.

