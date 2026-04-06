Veste uriașă înainte de Real Madrid – Bayern! Starul echipei s-a refăcut și va putea să joace

ADVERTISEMENT

Harry Kane (32 de ani) a acuzat o problemă medicală în timp ce se afla la echipa națională a Angliei, iar din acest motiv a ratat partida dintre Bayern și Freiburg, câștigată de campioana Germaniei cu scorul de 3-2. Din fericire pentru Vincent Kompany, englezul și-a revenit și va fi disponibil pentru meciul cu Real Madrid din Champions League, care se va disputa marți, de la ora 22:00.

Harry Kane a ratat două meciuri în martie din cauza unei probleme la gambă, însă a revenit pe gazon și a reușit să marcheze pentru Bayern în victoriile cu Atalanta (4-1) și Union Berlin (4-0), înainte de pauza internațională. Convocat de Thomas Tuchel pentru partidele amicale cu Uruguay și Japonia, atacantul nu a putut să evolueze, de această dată din cauza unei probleme la gleznă.

ADVERTISEMENT

Tot din acest motiv a ratat și meciul dintre Bayern și Freiburg, disputat sâmbătă, însă directorul sportiv al bavarezilor, Max Eberl, a anunțat că englezul va face deplasarea alături de echipă la Madrid și va fi la dispoziția lui Vincent Kompany pentru partida cu Real din prima manșă a sferturilor UEFA Champions League, care se va disputa marți, de la ora 22:00.

„A făcut tot ce a putut pentru a fi implicat, a participat chiar și la ultimul antrenament. Este decizia lui Vinny (n.r. Vincent Kompany) dacă îl va folosi sau nu. Dar este aici, iar asta ne oferă un sentiment plăcut”, a declarat oficialul german, conform . Bayern nu are absențe importante pentru partida de la Madrid, singurul senior indisponibil fiind portarul de rezervă Sven Ulreich.

ADVERTISEMENT

Ce absențe are Real Madrid pentru partida cu Bayern

Dacă Vincent Kompany are aproape întreg lotul la dispoziție, situația în care se află Alvaro Arbeloa este una mai complicată. Ibericul nu se va putea baza pe , dar nici pe din optimi.

ADVERTISEMENT

Alți doi jucători, Dani Ceballos și Ferland Mendy, se confruntă cu probleme medicale și au șanse mici de a fi prezenți în lot pentru meciul de la Madrid. Cei doi ar putea să revină însă pentru manșa secundă, care se va disputa pe Allianz Arena miercuri, 15 aprilie, de la ora 22:00. Arbeloa l-a recuperat recent pe fundașul central Eder Militao, care a revenit pe gazon la meciul cu Mallorca, în care a și înscris, însă , și au rămas la 7 puncte în urma liderului Barcelona, care s-a impus pe terenul lui Atletico Madrid.