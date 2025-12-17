Sport

Veste uriașă! Internaționalul român de la AC Milan, convocat pentru Supercupa Italiei. Când ar putea debuta într-un meci oficial

Internaționalul român a fost convocat de Massimiliano Allegri la echipa mare a lui AC Milan pentru Supercupa Italiei, care are loc la Riad. Când ar putea juca primul meci oficial pentru “diavol”.
Răzvan Scarlat
17.12.2025 | 12:26
Veste uriasa Internationalul roman de la AC Milan convocat pentru Supercupa Italiei Cand ar putea debuta intrun meci oficial
ULTIMA ORĂ
Matteo Duțu și Laurent Seji în partida Romania U21 - Kosovo U21, din Grupa A de calificare la Campionatul European U21 din 2027. Sursa foto: sportpictures.eu
ADVERTISEMENT

Matteo Duțu, căpitanul lui Milan Futuro și al reprezentativei U21 a României, a intrat, treptat, în vizorul lui Massimiliano Allegri. Drept urmare, fundașul central în vârstă de 20 de ani a fost luat în Arabia Saudită, unde zilele care urmează are loc Supercupa Italiei. Tânărul fotbalist are, astfel, șansa uriașă să prindă prima partidă oficială pentru “rossoneri”.

Când ar putea juca Matteo Duțu primul meci oficial pentru AC Milan

Duțu, 18 partide și două goluri în acest sezon în Serie D și în Coppa Serie D, poate debuta într-un meci oficial pentru AC Milan joi seară, de la ora 21:00, în semifinala cu Napoli. Tomori, De Winter, Pavlovic, Odogu și Vladimirov sunt ceilalți fundași din lotul “diavolului” prezenți la Riad.

ADVERTISEMENT

La partida cu Napoli, Matteo Duțu va fi coleg pe banca de rezerve cu Maximilian Ibrahimovic, fiul lui Zlatan Ibrahimovic, care, la rândul lui, a profitat de absențele de marcă din lotul lui AC Milan. Acesta evoluează pe postul de extremă.

Dacă va elimina pe Napoli, AC Milan va întâlni în finală pe învingătoarea partidei dintre Inter și Bologna. Există, astfel, posibilitatea ca Matteo Duțu și Cristi Chivu să se lupte pentru Supercupa Italiei.

ADVERTISEMENT
Viktor Orban l-a întrebat pe Putin care va fi reacția Rusiei la o...
Digi24.ro
Viktor Orban l-a întrebat pe Putin care va fi reacția Rusiei la o decizie UE privind activele rusești

Tupeu de mare fotbalist, în vară. Ce a făcut cu Arsenal

În iulie, Matteo Duțu, prezent cu AC Milan la un turneu amical în Asia, a intrat pe teren în minutul 79 al partidei cu Arsenal. A avut o prestație bună și a primit nota 7,4 din partea jurnaliștilor italieni. Cum partida s-a terminat la egalitate, s-a ajuns la loviturile de departajare.

ADVERTISEMENT
Înșelat de soție, fostul jucător de la FCSB a câștigat 330.000€ la pariuri....
Digisport.ro
Înșelat de soție, fostul jucător de la FCSB a câștigat 330.000€ la pariuri. Ce a făcut cu banii: "S-a terminat istoria!"

Căpitanul naționalei U21 a României și-a asumat responsabilitatea și l-a învins pe Kepa Arrizabalaga. De atunci, după primul meci jucat la echipa mare, Massimiliano Allegri l-a urmărit cu maximă atenție.

Pe ce perioadă a semnat cu AC Milan

După partida cu Arsenal, șefii lui AC Milan au conștientizat că Matteo Duțu este un fotbalist de mare viitor, astfel că i-au propus un nou contract. Internațional român U21 nu a stat pe gânduri și a semnat noua înțelegere care este valabilă până în 2028.

ADVERTISEMENT

Mă bucur să fac parte dintr-o companie atât de prestigioasă precum AC Milan. Este o onoare pentru mine să îmbrac acest tricou”, a fost mesajul transmis de Matteo Duțu, pe rețelele sociale, la momentul semnării noii înțelegeri.

Născut la Roma, Matteo Duțu a făcut parte din lotul României la turneul final Euro U21 din Slovacia. Nu a jucat, însă, niciun minut.

LPF, solicitare de ultimă oră către Ciprian Ciucu, după ce FCSB și Dinamo...
Fanatik
LPF, solicitare de ultimă oră către Ciprian Ciucu, după ce FCSB și Dinamo au primit din nou interzis pe Arena Națională: „Mi se pare de bun simț”
După ce a contestat “Legea Novak” la CCR, Nicușor Dan a plecat din...
Fanatik
După ce a contestat “Legea Novak” la CCR, Nicușor Dan a plecat din România și s-a întâlnit cu celebrul fotbalist român: „O resursă neprețuită”. Foto
Mihai Stoica a văzut clasamentul inedit în care FCSB e lider și a...
Fanatik
Mihai Stoica a văzut clasamentul inedit în care FCSB e lider și a făcut anunțul: „Urmează să vină!”. Pe ce loc termină campioana sezonul regular. Foto
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
ULUITOR! MM Stoica l-a anunțat pe Gigi Becali: 'E mort de beat!'
iamsport.ro
ULUITOR! MM Stoica l-a anunțat pe Gigi Becali: 'E mort de beat!'
Cazul Rodicăi Stănoiu devine tot mai ciudat. Ea va fi înmormântată a doua...
Antena3 CNN
Cazul Rodicăi Stănoiu devine tot mai ciudat. Ea va fi înmormântată a doua oară, nepoata a fost audiată și și-a schimbat declarația
Câte kilograme a ajuns să aibă Ilie Dumitrescu
Digisport.ro
Câte kilograme a ajuns să aibă Ilie Dumitrescu
„Fetelor le-a fost furată copilăria în cel mai crud mod!” Patru români şi...
Libertatea.ro
„Fetelor le-a fost furată copilăria în cel mai crud mod!” Patru români şi un albanez, acuzați că au abuzat mai multe minore în Marea Britanie
Mintea vrea schimbare, dar creierul nu cooperează: de ce uneori psihoterapia e blocată
Clever Media
Mintea vrea schimbare, dar creierul nu cooperează: de ce uneori psihoterapia e blocată
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!