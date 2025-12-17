Veste uriașă! Internaționalul român de la AC Milan, convocat pentru Supercupa Italiei. Când ar putea debuta într-un meci oficial

ADVERTISEMENT

Matteo Duțu, căpitanul lui Milan Futuro și al reprezentativei U21 a României, a intrat, treptat, în vizorul lui Massimiliano Allegri. Drept urmare, fundașul central în vârstă de 20 de ani a fost luat în Arabia Saudită, unde zilele care urmează are loc Supercupa Italiei. Tânărul fotbalist are, astfel, șansa uriașă să prindă prima partidă oficială pentru “rossoneri”.

Când ar putea juca Matteo Duțu primul meci oficial pentru AC Milan

Duțu, 18 partide și două goluri în acest sezon în Serie D și în Coppa Serie D, poate debuta într-un meci oficial pentru AC Milan joi seară, de la ora 21:00, în semifinala cu Napoli. Tomori, De Winter, Pavlovic, Odogu și Vladimirov sunt ceilalți fundași din lotul “diavolului” prezenți la Riad.

ADVERTISEMENT

La partida cu Napoli, Matteo Duțu va fi coleg pe banca de rezerve cu Maximilian Ibrahimovic, fiul lui Zlatan Ibrahimovic, care, la rândul lui, a profitat de absențele de marcă din lotul lui AC Milan. Acesta evoluează pe postul de extremă.

Dacă va elimina pe Napoli, AC Milan va întâlni în finală pe învingătoarea partidei dintre Inter și Bologna. Există, astfel, posibilitatea ca Matteo Duțu și Cristi Chivu să se lupte pentru .

ADVERTISEMENT

Tupeu de mare fotbalist, în vară. Ce a făcut cu Arsenal

În iulie, Matteo Duțu, , a intrat pe teren în minutul 79 al partidei cu Arsenal. A avut o prestație bună și a primit nota 7,4 din partea jurnaliștilor italieni. Cum partida s-a terminat la egalitate, s-a ajuns la loviturile de departajare.

ADVERTISEMENT

Căpitanul naționalei U21 a României și-a asumat responsabilitatea și l-a învins pe Kepa Arrizabalaga. De atunci, după primul meci jucat la echipa mare, Massimiliano Allegri l-a urmărit cu maximă atenție.

Pe ce perioadă a semnat cu AC Milan

După partida cu Arsenal, șefii lui AC Milan au conștientizat că Matteo Duțu este un fotbalist de mare viitor, astfel că i-au propus un nou contract. Internațional român U21 nu a stat pe gânduri și a semnat noua înțelegere care este valabilă până în 2028.

ADVERTISEMENT

“Mă bucur să fac parte dintr-o companie atât de prestigioasă precum AC Milan. Este o onoare pentru mine să îmbrac acest tricou”, a fost mesajul transmis de Matteo Duțu, pe rețelele sociale, la momentul semnării noii înțelegeri.

Născut la Roma, Matteo Duțu a făcut parte din lotul României la turneul final Euro U21 din Slovacia. Nu a jucat, însă, niciun minut.