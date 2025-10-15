Veste uriașă pentru Adi Mutu! Fiorentina a făcut anunțul mult așteptat de antrenor. „Un pas fundamental”

Adrian Mutu a dat o mare lovitură! Antrenorul român și-a deschis recent o academie de fotbal în București și a anunțat un parteneriat de anvergură cu echipa la care a scris istorie, Fiorentina. Clubul din Florența a reacționat imediat.

Adi Mutu, colaborare cu Fiorentina! Anunțul făcut de fostul atacant

Adi Mutu vrea să-l găsească pe următorul golgheter al României și le oferă micuților cele mai bune condiții.

t. Cei mai buni copii din academia sa vor intra automat pe radarul formației din Florența și pot face mai ușor pasul spre fotbalul mare.

„Este o mare sursă de mândrie pentru mine să colaborez cu un club care mi-a marcat cariera și să le ofer tinerilor jucători oportunitatea de a crește în aceeași filosofie fotbalistică care m-a format ca jucător.

Afilierea Academiei Mutu la cea a clubului viola presupune schimburi de cunoștințe între staff-urile tehnice și ședințe de antrenament cu antrenori italieni, atât în Italia, cât și în România”, a transmis Adrian Mutu.

Fiorentina a confirmat colaborarea cu Academia Adrian Mutu

Clubul din Serie A a reacționat, de asemenea: „Această afiliere reprezintă un pas fundamental în misiunea Academiei de a dezvolta tineri fotbaliști talentați, în conformitate cu cele mai înalte standarde europene. Vor avea acces la metode de antrenament, programe tehnice și valori sportive împărtășite cu sectorul juvenil al clubului”.

Cât a costat Academia Adrian Mutu

Adi Mutu își dorește din suflet ca proiectul său să fie unul cu adevărat de succes. Din acest motiv, „Briliantul” a investit o sumă importantă de bani. Nu mai puțin de 1,5 milioane de euro l-a costat pe fostul internațional român academia, iar Pescobar, colaboratorul său în afaceri, a venit și el cu un procent.

Mutu are deja parteneri de top. Înainte să semneze acordul cu Fiorentina, antrenorul a ajuns la o înțelegere cu cei de la Nike. Fostul mare fotbalist a dat însă de înțeles că scopul său nu este acela de a-l copia în vreun fel

„Există sponsori, dar la nivel de ce înseamnă Hagi. Hagi are sponsor tehnic, pe Nike. Eu nu încerc să fiu… bine, Hagi e altceva! Eu nu copiez pe nimeni. Apreciez ce a făcut Gică acolo și ai văzut câți fotbaliștii au ieșit de acolo. Dar se poate face. Merg pe drumul meu, cu lucrurile făcute bine, lucrurile făcute profesionist. Nu așa, doar ca să fie făcute”, spunea Adrian Mutu pentru FANATIK.