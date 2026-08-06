Sport

Veste uriașă pentru Adrian Ropotan, după accidentul în care a fost implicat. Soția sa, Raluca, l-a făcut fericit

Adrian Ropotan are parte de un anunț uriaș la scurtă vreme după ce a fost externat din spital. Ce se întâmplă, de fapt, cu partenera de viață a fostului fotbalist.
Alexa Serdan
06.08.2026 | 11:50
Veste uriasa pentru Adrian Ropotan dupa accidentul in care a fost implicat Sotia sa Raluca la facut fericit
Adrian Ropotan și Raluca Ogică sunt împreună de peste 15 ani. Sursa foto: Instagram.com
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După accidentul în care a fost implicat Adrian Ropotan a primit o veste uriașă. Soția fostului jucător de fotbal, Raluca, l-a făcut fericit. Descoperă în paragrafele următoare care este etapa pe care o traversează cei doi.

Anunț uriaș despre viața personală a lui Adrian Ropotan

Adrian Ropotan (40 de ani) s-a numărat printre răniții accidentului care a avut loc la Câmpulung, unde microbuzul echipei Dinamo 2 a lovit un copac. Fostul mijlocaș a ajuns la o unitate medicală, unde a fost supus imediat unei intervenții chirurgicale. Avea osul ieșit în afara brațului, recuperarea fiind una de durată.

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Cunoscutul antrenor nu a lipsit de la slujba de înmormântare a maserului Constantin Covaciu. Și-a făcut apariția cu bandaj la cap și cu un ochi tumefiat. După toate aceste momente neplăcute a venit și o veste uriașă. Partenera de viață a fostului sportiv român l-a informat că lucrurile se vor schimba în perioada următoare.

Frumoasa Raluca Ogică (36 ani), alături de care trăiește o poveste de dragoste de peste 15 ani, este însărcinată. Sarcina nu este destul de avansată, ceea ce înseamnă că nu se observă. Potrivit spynews.ro, bruneta ar avea 3-4 luni de sarcină, fiind în al doilea trimestru. Momentan, niciunul dintre ei nu a confirmat vestea că vor fi din nou părinți.

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Așadar, fostul fotbalist va fi tată pentru a doua oară, cuplul având un băiat care a venit pe lume în 2018. Fiul celor doi se numește Ivan. Adrian Ropotan și fiica lui Stelian Ogică sunt pregătiți pentru venirea pe lume a bebelușului. Cel mai probabil micuțul se va naște la finalul lunii ianuarie sau la începutul lui februarie.

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Cine este soția lui Adrian Ropotan

Fostul mijlocaș al lui Dinamo, Adrian Ropotan, are o relație sentimentală de lungă durată. A cunoscut-o pe soția sa când aceasta avea doar 19 ani, iar de atunci sunt inseparabili. Raluca Ogică este tânăra care a reușit să-l cumințească pe sportiv, dovadă că au un mariaj discret, departe de ochii curioșilor. Sunt căsătoriți din 2017.

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Un an mai târziu au devenit părinți pentru prima oară. Superba brunetă nu apare des în lumina reflectoarelor, știindu-se puține informații despre ea. Cu toate acestea, este un personaj cu notorietate datorită tatălui său, Stelian Ogică. Tânăra și-a construit o carieră în modă încă din adolescență, pozând pentru coperțile unor reviste celebre.

De asemenea, a fost o perioadă asistentă TV, în emisiunea Acces Direct, de la Antena 1. Educația, credința și responsabilitatea sunt valorile după care se ghidează de mică și care o ajută și în prezent. Partenera lui Adrian Ropotan se descrie drept o persoană cu frică de Dumnezeu și cu picioarele pe pământ. A ținut mereu la imaginea sa.

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„Eu am renunțat prematur, am renunțat în urmă cu foarte mulți ani în urmă. Am renunțat când aveam 19 ani, eu am născut undeva la 27 de ani. Decizia a fost influențată de soțul meu, copilul a apărut ulterior. Nu a fost ceva transmis din partea lui, a fost o decizie pe care ne-am dorit-o amândoi.

Nu a fost o decizie pe care să o regret, poate a fost cea mai bună decizie. Așa a fost să fie, pentru că el nu activa în țară și am mizat mai mult pe familie și cred că am mizat bine”, a declarat la un moment dat Raluca Ropotan, în emisiunea Viața fără filtru, relatează viva.ro.

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Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
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