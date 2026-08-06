Veste uriașă pentru Adrian Ropotan, după accidentul în care a fost implicat. Soția sa, Raluca, l-a făcut fericit

ADVERTISEMENT

După accidentul în care a fost implicat Adrian Ropotan a primit o veste uriașă. Soția fostului jucător de fotbal, Raluca, l-a făcut fericit. Descoperă în paragrafele următoare care este etapa pe care o traversează cei doi.

Anunț uriaș despre viața personală a lui Adrian Ropotan

Adrian Ropotan (40 de ani) s-a numărat printre răniții accidentului care a avut loc la Câmpulung, unde microbuzul echipei Dinamo 2 a lovit un copac. Fostul mijlocaș a ajuns la o unitate medicală, unde a fost supus imediat unei intervenții chirurgicale. , recuperarea fiind una de durată.

ADVERTISEMENT

Cunoscutul antrenor nu a lipsit de la slujba de înmormântare a maserului Constantin Covaciu. . După toate aceste momente neplăcute a venit și o veste uriașă. Partenera de viață a fostului sportiv român l-a informat că lucrurile se vor schimba în perioada următoare.

Frumoasa Raluca Ogică (36 ani), alături de care trăiește o poveste de dragoste de peste 15 ani, este însărcinată. Sarcina nu este destul de avansată, ceea ce înseamnă că nu se observă. Potrivit , bruneta ar avea 3-4 luni de sarcină, fiind în al doilea trimestru. Momentan, niciunul dintre ei nu a confirmat vestea că vor fi din nou părinți.

ADVERTISEMENT

Așadar, fostul fotbalist va fi tată pentru a doua oară, cuplul având un băiat care a venit pe lume în 2018. Fiul celor doi se numește Ivan. Adrian Ropotan și fiica lui Stelian Ogică sunt pregătiți pentru venirea pe lume a bebelușului. Cel mai probabil micuțul se va naște la finalul lunii ianuarie sau la începutul lui februarie.

ADVERTISEMENT

Cine este soția lui Adrian Ropotan

Fostul mijlocaș al lui Dinamo, Adrian Ropotan, are o relație sentimentală de lungă durată. A cunoscut-o pe soția sa când aceasta avea doar 19 ani, iar de atunci sunt inseparabili. Raluca Ogică este tânăra care a reușit să-l cumințească pe sportiv, dovadă că au un mariaj discret, departe de ochii curioșilor. Sunt căsătoriți din 2017.

ADVERTISEMENT

Un an mai târziu au devenit părinți pentru prima oară. Superba brunetă nu apare des în lumina reflectoarelor, știindu-se puține informații despre ea. Cu toate acestea, este un personaj cu notorietate datorită tatălui său, Stelian Ogică. Tânăra și-a construit o carieră în modă încă din adolescență, pozând pentru coperțile unor reviste celebre.

De asemenea, a fost o perioadă asistentă TV, în emisiunea Acces Direct, de la Antena 1. Educația, credința și responsabilitatea sunt valorile după care se ghidează de mică și care o ajută și în prezent. Partenera lui Adrian Ropotan se descrie drept o persoană cu frică de Dumnezeu și cu picioarele pe pământ. A ținut mereu la imaginea sa.

ADVERTISEMENT

„Eu am renunțat prematur, am renunțat în urmă cu foarte mulți ani în urmă. Am renunțat când aveam 19 ani, eu am născut undeva la 27 de ani. Decizia a fost influențată de soțul meu, copilul a apărut ulterior. Nu a fost ceva transmis din partea lui, a fost o decizie pe care ne-am dorit-o amândoi.

Nu a fost o decizie pe care să o regret, poate a fost cea mai bună decizie. Așa a fost să fie, pentru că el nu activa în țară și am mizat mai mult pe familie și cred că am mizat bine”, a declarat la un moment dat Raluca Ropotan, în emisiunea Viața fără filtru, relatează .