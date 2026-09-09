Sport

Veste uriașă pentru Alaa Bellaarouch! Va fi coleg cu staruri de la Real Madrid, Bayern sau PSG

Evoluțiile lui Alaa Bellaarouch în tricoul lui Dinamo sunt răsplătite! Goalkeeperul marocan al roș-albilor va fi coechipier cu super vedete de la Real Madrid, Bayern sau PSG
Cristian Măciucă
09.09.2026 | 10:43
Veste uriasa pentru Alaa Bellaarouch Va fi coleg cu staruri de la Real Madrid Bayern sau PSG
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Veste uriașă pentru Alaa Bellaarouch! Va fi coleg cu staruri de la Real Madrid, Bayern sau PSG. FOTO: Fanatik
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Dinamo a dat o adevărată lovitură cu transferul lui Alaa Bellarouch (24 de ani). Goalkeeperul marocan a făcut minuni până acum în poarta roș-albilor, iar evoluțiile sale din acest sezon au avut ecou până în țara natală.

Alaa Bellaarouchar putea fi convocat în premieră la naționala Marocului

Potrivit trumedia.ro, Alaa Bellarouch a fost inclus în lotul lărgit al Marocului pentru meciurile cu Gabon și Lesotho, din preliminariile Cupei Africii pe Națiuni 2027. Până în acest moment, portarul lui Dinamo nu a bifat nicio selecție la prima reprezentativă. Telegrama ar fi sosit pe adresa clubului din „Ștefan cel Mare”, luni, 7 septembrie. Aceasta este totodată prima convocare a lui Bellarouch la selecționata „Leilor din Atlas”.

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Momentan, portarul în vârstă de 24 de ani a fost inclus în lotul lărgit, urmând ca selecționerul Mohamed Ouahbi să anunțe ulterior lista finală pentru cele două partide. Chiar și în aceste condiții, convocarea reprezintă o veste excelentă pentru goalkeeperul care, într-un timp scurt, a reușit să câștige postul de titular la Dinamo și să impresioneze prin evoluțiile sale. Bellaarouch e împrumutat de la Braga până la finalul sezonului 2026-2027.

„E prima lui convocare la echipa mare, a fost extrem de fericit. Nu e la îndemâna oricui să împarți vestiarul cu Brahim Diaz, Saibari și Hakimi. Evoluțiile lui au fost apreciate, un portar cum Dinamo nu a mai avut de mulți ani”, scrie sursa menționată anterior.

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Alaa Bellaarouch a fost nelipsit dintre buturile lui Dinamo în primele opt etape ale actualului sezon din SuperLiga. Portarul marocan a primit doar șase goluri și a reușit să păstreze poarta intactă în două dintre partide. De asemenea, acesta se poate lăuda cu un procentaj al intervențiilor de 78,6%, după ce a respins 22 dintre cele 28 de șuturi expediate pe spațiul porții sale. Cu Bellaarouch titular, „câinii” au înregistrat cinci victorii și două rezultate de egalitate, suferind o singură înfrângere.

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Maroc debutează în Cupa Africii pe Națiuni

Selecționata Marocului va lua startul în preliminariile Cupei Africii pe Națiuni 2027 pe 25 septembrie, contra Gabonului, pe arena „Prince Moulay Abdellah” din Rabat. Patru zile mai târziu, pe 29 septembrie, „Leii din Atlas” vor întâlni Lesotho la Bloemfontein, în Africa de Sud. Programul a fost confirmat oficial de Federația Regală Marocană de Fotbal.

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  • 400.000 de euro e cota de piață a lui Alaa Bellarouch pe transfermarkt.com
  • 1,89 m este înălțimea portarului marocan de la Dinamo
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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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