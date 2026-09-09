Veste uriașă pentru Alaa Bellaarouch! Va fi coleg cu staruri de la Real Madrid, Bayern sau PSG

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Dinamo a dat o adevărată lovitură cu transferul lui Alaa Bellarouch (24 de ani). Goalkeeperul marocan a făcut minuni până acum în poarta roș-albilor, iar evoluțiile sale din acest sezon au avut ecou până în țara natală.

Alaa Bellaarouchar putea fi convocat în premieră la naționala Marocului

Potrivit , Alaa Bellarouch a fost inclus în lotul lărgit al Marocului pentru meciurile cu Gabon și Lesotho, din preliminariile Cupei Africii pe Națiuni 2027. Până în acest moment, portarul lui Dinamo nu a bifat nicio selecție la prima reprezentativă. Telegrama ar fi sosit pe adresa clubului din „Ștefan cel Mare”, luni, 7 septembrie. Aceasta este totodată prima convocare a lui Bellarouch la selecționata „Leilor din Atlas”.

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Momentan, portarul în vârstă de 24 de ani a fost inclus în lotul lărgit, urmând ca selecționerul Mohamed Ouahbi să anunțe ulterior lista finală pentru cele două partide. Chiar și în aceste condiții, convocarea reprezintă o veste excelentă pentru goalkeeperul care, într-un timp scurt, a reușit să câștige postul de titular la Dinamo și să impresioneze prin evoluțiile sale.

„E prima lui convocare la echipa mare, a fost extrem de fericit. Nu e la îndemâna oricui să împarți vestiarul cu Brahim Diaz, Saibari și Hakimi. Evoluțiile lui au fost apreciate, un portar cum Dinamo nu a mai avut de mulți ani”, scrie sursa menționată anterior.

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Alaa Bellaarouch a fost nelipsit dintre buturile lui Dinamo în primele opt etape ale actualului sezon din SuperLiga. Portarul marocan a primit doar șase goluri și a reușit să păstreze poarta intactă în două dintre partide. De asemenea, acesta se poate lăuda cu un procentaj al intervențiilor de 78,6%, după ce a respins 22 dintre cele 28 de șuturi expediate pe spațiul porții sale. Cu Bellaarouch titular, „câinii” au înregistrat cinci victorii și două rezultate de egalitate, suferind o singură înfrângere.

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Maroc debutează în Cupa Africii pe Națiuni

Selecționata 2027 pe 25 septembrie, contra Gabonului, pe arena „Prince Moulay Abdellah” din Rabat. Patru zile mai târziu, pe 29 septembrie, „Leii din Atlas” vor întâlni Lesotho la Bloemfontein, în Africa de Sud. Programul a fost confirmat oficial de Federația Regală Marocană de Fotbal.

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