Veste uriașă pentru Alexandru Ișfan! Un triplu câștigător UEFA Champions League îi va fi antrenor

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Ce veste pentru Alexandru Ișfan! Fotbalistul român în vârstă de 26 de ani va fi antrenat de Raúl González, unul dintre cei mai mari atacanți din istoria lui Real Madrid. Fostul internațional spaniol a fost numit oficial pe banca tehnică a celor de la Real Oviedo, formație din liga secundă spaniolă.

Raúl González a semnat cu Real Oviedo! Contract până în vara anului 2028

Raúl González revine în prim-planul fotbalului spaniol! Fostul mare atacant al lui Real Madrid a fost prezentat oficial luni, 9 noiembrie, la Real Oviedo. Tehnicianul în vârstă de 49 de ani a semnat un contract valabil până la 30 iunie 2028 și are misiunea de a readuce formația asturiană în prima ligă.

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Numirea sa vine după o decizie surprinzătoare a conducerii clubului. Julián Calero a fost demis, chiar dacă Real Oviedo câștigase ultimul meci de campionat, scor 2-1 cu Cádiz. După 13 etape, echipa ocupă locul 9 în LaLiga 2, cu 21 de puncte, la numai un punct de pozițiile care asigură participarea la barajul pentru promovare. Raúl va debuta sâmbătă, 14 noiembrie, împotriva celor de la Girona, pe stadionul Carlos Tartiere.

Alexandru Ișfan, antrenat de legenda lui Real Madrid! Românul a ajuns în Spania în această vară

Venirea lui Raúl reprezintă o veste importantă și pentru Alexandru Ișfan. va avea ocazia să lucreze cu unul dintre cei mai cunoscuți atacanți din istoria fotbalului european. Românul speră să profite de schimbarea de pe banca tehnică, să-l impresioneze pe noul antrenor și să primească mai multe minute la Real Oviedo.

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Alexandru Ișfan a ajuns la Real Oviedo pe 11 iulie 2026, după un sezon excelent la Farul Constanța. Spaniolii au plătit aproximativ 800.000 de euro pentru transferul atacantului, care a semnat un contract până în vara anului 2028. Înainte de plecarea din România, Ișfan reușise să înscrie 11 goluri și să ofere patru pase decisive în 40 de meciuri de campionat pentru formația constănțeană.

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Cum s-a descurcat Alexandru Ișfan în acest sezon la Real Oviedo

Atacantul român a bifat opt apariții în toate competițiile pentru Real Oviedo, reușind să contribuie la două goluri: o reușită și o pasă decisivă. În campionat, fotbalistul în vârstă de 26 de ani a adunat șapte apariții, fără să înscrie, dar cu o pasă decisivă în cont.

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Ișfan a lipsit de la mai multe partide disputate în septembrie și octombrie, iar revenirea sa a fost una treptată. Românul a evoluat 59 de minute în partida din Cupa Spaniei cu Numancia, în care a înscris un gol, iar în ultima etapă de campionat a jucat 61 de minute în victoria cu Cádiz, scor 2-1.

Ce a făcut Raúl González după retragerea din fotbal! A câștigat UEFA Youth League cu Real Madrid

Raúl González și-a încheiat cariera de fotbalist în 2015. Spaniolul a petrecut peste 15 ani la prima echipă a lui Real Madrid, câștigând șase titluri în LaLiga și trei trofee UEFA Champions League. Ulterior, a evoluat pentru Schalke 04, Al-Sadd și New York Cosmos, înainte de a pune ghetele în cui.

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În 2018, Raúl a revenit la Real Madrid, de această dată pentru a-și începe cariera de antrenor. A pregătit mai întâi echipele de juniori ale clubului, iar în 2020 a cucerit UEFA Youth League cu formația U19. Ulterior, a condus timp de șase sezoane echipa Real Madrid Castilla, pe care a dus-o inclusiv în barajul pentru promovarea în liga secundă. A părăsit clubul în vara anului 2025, iar acum, după mai bine de un an de pauză, primește prima șansă la conducerea unei echipe profesioniste de seniori.