Veste uriașă pentru Andrei Rațiu înainte de Bosnia – România! Ce sumă a pregătit Barcelona pentru transferul său

În primele 6 luni ale anului a fost o adevărată telenovelă privind un posibil transfer al lui Andrei Rațiu la Barcelona. Internaționalul român a rămas în cele din urmă la Rayo, dar catalanii nu au renunțat la idee și au redeschis pista.

Suma pentru care Barcelona vrea să realizeze transferul lui Andrei Rațiu

Aflat la echipa națională a României pentru ultimele meciuri din preliminariile Cupei Mondiale din 2026, Andrei Rațiu a primit vestea că Barcelona este din nou interesată de achiziționarea sa și pregătește o ofertă consistentă.

”Andrei Rațiu a devenit unul dintre cei mai căutați fundași din La Liga, iar Barcelona îl are din nou pe radar. Fundașul dreapta român ar putea fi implicat într-un transfer semnificativ în vara viitoare.

Barcelona și-a manifestat interesul pentru Rațiu după ce i-a urmărit progresul în La Liga timp de mai multe sezoane. Catalanii iau în considerare o ofertă de aproximativ 20 de milioane de euro pentru a-i convinge pe cei de la Rayo Vallecano să-i dea drumul”, a scris .

Cât cere Rayo Vallecano pentru transferul lui Rațiu

Andrei Rațiu, care , se integrează în proiectul Barcelonei datorită stilului său ofensiv. Viteza îl transformă într-o armă pentru dezechilibrarea apărărilor adverse și oferirea de spații libere pe flancuri.

Marea problemă în realizarea transferului îl reprezintă faptul că oficialii lui Rayo Vallecano nu sunt dispuși să lase din preț și vor achitarea integrală a clauzei de reziliere ce se ridică la 25 de milioane de euro.

”Andrei Rațiu a demonstrat o creștere constantă. Sezonul trecut a jucat 35 de meciuri în campionat, contribuind cu goluri și pase decisive și câștigând respectul tuturor fanilor lui Rayo Vallecano.

În plus, legătura sa cu lotul s-a consolidat: se simte confortabil în schema lui Inigo Perez, unde rolul său nu este doar defensiv, ci oferă și soluții ofensive prin mișcările sale”, a mai notat sursa citată.

Ce ar însemna un transfer al lui Rațiu la Barcelona

Barcelona nu este singura interesată de Rațiu, mai multe cluburi importante din Premier League și din Europa îl monitorizează îndeaproape pe fundașul dreapta. Între timp, Rayo Vallecano își menține poziția fermă: își va lăsa fundașul lateral să plece doar dacă clauza convenită este achitată, fără reduceri sau negocieri.

Această luptă pentru putere ar putea marca cursul clubului madrilen în următoarea perioadă, întrucât un eventual transfer de zeci de milioane de euro al lui Rațiu, , i-ar consolida poziția financiară.

Pentru Barcelona, ​​transferul lui Andrei Rațiu ar însemna umplerea unui gol pe postul de fundaș dreapta și adăugarea unui jucător cu maturitate și potențial de creștere în cadrul sistemului lor. Dacă totul merge conform planului, transferul lui Rațiu va fi una dintre cele mai ambițioase mișcări defensive ale Barcelonei, o operațiune care ar putea redefini lotul.