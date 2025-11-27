Veste uriașă pentru arbitrajul românesc. Iuliana Demetrescu, delegată la finala Germania – Spania

ADVERTISEMENT

O brigadă de arbitri din România, având-o la centru pe Iuliana Demetrescu, va împărți dreptatea la meciul dintre Germania și Spania, din manșa tur a finalei UEFA Women’s Nations League.

Iuliana Demetrescu va arbitra finala Germania – Spania

După ce a condus mai multe partide și la nivelul băieților, Iuliana Demetrescu a fost delegată de UEFA la prima manșă a marii finale din fotbalul feminin. Întâlnirea este programată vineri, 28 noiembrie, de la ora 21:30.

Ea va fi ajutată la duelul de pe Fritz-Walter-Stadion din Kaiserslautern de asistenții Mihaela Țepușă și Roxana Ivanov, iar rezervă va fi croata Ivana Martincic. În camera VAR se vor afla Cătălin Popa și Ovidiu Hațegan. Returul va avea loc marți, 2 decembrie, la Madrid.

Iuliana Demetrescu, criticată de CCA după singurul meci din SuperLiga arbitrat în acest sezon

În actuala stagiune, Iulian Demetrescu a prins un singur joc în SuperLiga. Ea a condus la centru partida Dinamo – Csikszereda 4-0, din etapa a 16-a, și s-a aflat în mijlocul unui scandal uriaș.

În vârstă de 35 de ani, Demetrescu , după un duel în careu între Alexandru Musi și Erwin Bloj. Deși inițial a lăsat jocul să continue, ea a revenit asupra deciziei după ce a fost chemată din camera VAR să revadă faza.

Președintele CCA, Kyros Vassaras, a ieșit public și a explicat că , deoarece atacantul nu a căzut din cauza contactului, ci a simulat o lovitură.

În actualul sezon, Iuliana Demetrescu a mai fost delegată de la trei întâlniri din Liga 2, dar s-a aflat la centru și în jocul dintre naționalele U21 ale Angliei și Irlandei, din preliminariile pentru EURO 2027.

Cine este, de fapt, Iuliana Demetrescu

Născută la Râmnicu Vâlcea, Iuliana Demetrescu este considerată a fi cea mai valoroasă femeie arbitru din țara noastră. Are ecuson FIFA și a fost promovată în urmă cu câțiva ani în categoria Elite.

Ea , dar a fost nevoită să renunțe după ce a suferit o operație de menisc. La vârsta de 20 de ani a hotărât să se apuce de arbitraj, dar în paralel a lucrat și ca învățătoare la Școala Gimnazială ”Take Ionescu” din localitatea natală.

Iuliana Demetrescu a mărturisit că înainte de meciuri obișnuiește să asculte Queen în vestiar, dar acasă preferă muzica lui Bob Marley.