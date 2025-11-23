Veste uriașă pentru CFR Cluj înaintea derby-ului cu Rapid. „A scăpat!”. Reacția lui Neluțu Varga

ADVERTISEMENT

Veste incredibilă primită de . Ardelenii au scăpat de datorii și nu vor mai fi depunctați. Partida din Gruia are loc duminică, 23 noiembrie, de la ora 20:30.

CFR Cluj a scăpat de datorii și de depunctare

din cauza salariilor restante către jucători. Unii dintre fotbaliștii echipei nu au acceptat inițial acordurile de eșalonare propuse de club, dar, momentan, lucrurile s-au rezolvat. FANATIK a aflat în exclusivitate că vicecampioana a scăpat de depunctare.

Vestea a venit chiar în ziua în care CFR Cluj primește vizita Rapidului în derby-ul etapei a 17-a din SuperLiga. Ardelenii au nevoie mare de puncte. Sunt pe locul 13, cu 16 puncte, la nouă lungimi de play-off.

„O informație foarte importantă dinspre Gruia. CFR Cluj a scăpat de depuncate. S-au plătit datorii care au fost către jucători. La unii s-au făcut anumite acte în care plățile s-au amânat, dar în acest moment CFR a scăpat de acest spectru al depunctării, mai ales că nici nu are foarte multe puncte. Are 16 puncte CFR Cluj”, a dezvăluit Cristi Coste, la FANATIK SUPERLIGA.

Reacția lui Neluțu Varga

Nu este pentru prima dată când CFR Cluj are probleme financiare. De-a lungul istoriei, gruparea de pe Dr. Constantin Rădulescu a fost chiar și în insolvență. Ardelenii au intrat în însolvență pe 4 februarie 2015 și a ieșit din insolvență pe 30 mai 2017, conform deciziei Tribunalului Specializat Cluj.

„Am plătit tot ce era de plătit pentru monitorizare ca să scăpăm de depunctare. Era vorba de o sumă de 1,34 milioane de euro. A fost o chestiune de timp pentru a mă încadra cu plățile.

A fost o perioadă mai grea în ultimul timp, dar asta nu a însemna că murim. Păi, ce, au crezut dușmanii că murim?”, a declarat Neluțu Varga, în exclusivitate pentru FANATIK.

