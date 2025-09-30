Veste uriașă pentru cluburile din SuperLiga! Ce se întâmplă la începutul lunii octombrie. Exclusiv

SuperLiga și-a încheiat etapa cu numărul 11, iar cluburile trag din greu pentru îndeplinirea obiectivelor. Multe au în continuare probleme cu banii, dar toate vor primi o gură de oxigen în octombrie.
După ce la mijlocul lunii iulie toate cele 16 formații din SuperLiga au primit câte 500.000 de euro din drepturile TV, FANATIK a aflat că în conturile cluburilor urmează să intre în luna octombrie și cea de-a doua tranșă.
De această dată nu toate echipele vor primi aceeași sumă, așa cum s-a întâmplat la prima tranșă. Sumele urmează să fie calculate în funcție de clasarea fiecărei formații la finalul sezonului precedent.
Banii din ultima tranșă a drepturilor de televizare vor ajunge la cluburi în primăvara anului 2026, iar împărțeala va ține cont de poziția ocupată de fiecare echipă la finalul actualului sezon regulat.
Dacă pentru echipele de top precum FCSB, CFR Cluj, Rapid sau Universitatea Craiova acești bani nu reprezintă o sumă atât de importantă, pentru cele care se zbat să supraviețuiască din punct de vedere financiar este o adevărată mană cerească.
Și nu sunt puține aceste cluburi, dacă vedem situațiile în care se află Metaloglobus, Petrolul, Unirea Slobozia, UTA sau Oțelul Galați. Însă, nici pentru FC Botoșani, FC Argeș, Farul sau FC Hermannstadt nu este o sumă de lepădat.
Cele 16 cluburi din SuperLiga vor împărți în acest sezon suma de 31 de milioane de euro. Cei mai mulți bani îi va lua, așa cum era și firesc, campioana FCSB, care va încasa în total suma de 2,6 milioane de euro.
”Roș-albaștrii” sunt urmați în ordine de celelalte echipe care au jucat în play-off-ul sezonului precedent. Este vorba de CFR Cluj, Universitatea Craiova, Universitatea Cluj, Rapid și Dinamo.
Sumele exacte încasate de cluburile din SuperLiga sunt următoare:
În urmă cu mai bine de o lună, Liga Profesionistă de Fotbal a vândut drepturile de televizare ale partidelor din SuperLiga pentru următorii 10 ani. Cumpărătorul a fost tot firma EAD, care a avut și până acum aceste drepturi.
În urma noii înțelegeri, cluburile din primul eșalon al fotbalului românesc vor încasa 400 de milioane de euro în următorii 10 ani. Conform înțelegerii, începând cu sezonul 2032-2033, valoarea acestor drepturi va ajunge la 35,5 milioane de euro, iar cu TVA va sări de borna de 40 de milioane de euro.
Chiar dacă a fost încântat suma obținută de șefii LPF pentru vânzarea drepturilor TV, Gigi Becali s-a arătat deranjat de un lucru. Patronul FCSB s-a arătat nemulțumit de durata foarte mare a contractului semnat.
”Pe 10 ani nu este în regulă. Toate contractele se fac pe 3-4 ani, pentru că lumea crește, avansează economic, inclusiv în România. Au făcut pe mulți ani. Eu nu trăiesc din drepturile de televizare.
La mine nu sunt mulți bani, pentru mine nu este o problemă. Spun de acum că nu e bun contractul. Trebuia pe 3 ani și peste 3 ani încă 5 milioane, peste 3 ani încă 5 milioane de euro”, a declarat Becali.
Sumele care se învârt în fotbalul românesc sunt la ani lumină de cele din vestul Europei. În continuare, cel mai puternic financiar campionat este Premier League, acolo unde drepturile TV s-au vândut pentru o sumă amețitoare.
Podiumul este completat de întrecerile din La Liga și Bundesliga, care, însă, nici măcar împreună nu se ridică la nivelul Angliei. În Top 5 al sumelor obținute din drepturile de televizare se mai află Serie A și Ligue 1.