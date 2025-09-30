Veste uriașă pentru cluburile din SuperLiga! Ce se întâmplă la începutul lunii octombrie. Exclusiv

SuperLiga și-a încheiat etapa cu numărul 11, iar cluburile trag din greu pentru îndeplinirea obiectivelor. Multe au în continuare probleme cu banii, dar toate vor primi o gură de oxigen în octombrie.

ADVERTISEMENT

Vin banii în octombrie pentru cluburile din SuperLiga

După ce la mijlocul lunii iulie toate cele 16 formații din SuperLiga au primit câte 500.000 de euro din drepturile TV, FANATIK a aflat că în conturile cluburilor urmează să intre în luna octombrie și cea de-a doua tranșă.

De această dată nu toate echipele vor primi aceeași sumă, așa cum s-a întâmplat la prima tranșă. Sumele urmează să fie calculate în funcție de clasarea fiecărei formații la finalul sezonului precedent.

ADVERTISEMENT

Banii din ultima tranșă a drepturilor de televizare vor ajunge la cluburi în primăvara anului 2026, iar împărțeala va ține cont de poziția ocupată de fiecare echipă la finalul actualului sezon regulat.

Veste uriașă pentru echipele cu probleme

Dacă pentru echipele de top precum FCSB, CFR Cluj, Rapid sau Universitatea Craiova acești bani nu reprezintă o sumă atât de importantă, pentru cele care se zbat să supraviețuiască din punct de vedere financiar este o adevărată mană cerească.

ADVERTISEMENT

Și nu sunt puține aceste cluburi, dacă vedem situațiile în care se află Metaloglobus, Petrolul, Unirea Slobozia, UTA sau Oțelul Galați. Însă, nici pentru FC Botoșani, FC Argeș, Farul sau FC Hermannstadt nu este o sumă de lepădat.

ADVERTISEMENT

Ce sume încasează echipele din SuperLiga din drepturile TV în sezonul 2025-2026

Cele 16 cluburi din SuperLiga . Cei mai mulți bani îi va lua, așa cum era și firesc, campioana FCSB, care va încasa în total suma de 2,6 milioane de euro.

”Roș-albaștrii” sunt urmați în ordine de celelalte echipe care au jucat în play-off-ul sezonului precedent. Este vorba de CFR Cluj, Universitatea Craiova, Universitatea Cluj, Rapid și Dinamo.

ADVERTISEMENT

Sumele exacte încasate de cluburile din SuperLiga sunt următoare:

FCSB – 2.600.000€

CFR Cluj – 2.500.000€

Universitatea Craiova – 2.300.000€

Universitatea Cluj – 2.200.000€

Rapid – 2.100.000€

Dinamo – 2.000.000€

FC Hermannstadt – 1.750.000€

Oțelul Galați – 1.600.000€

Petrolul Ploiești – 1.500.000€

UTA – 1.400.000€

Farul Constanța – 1.300.000€

FC Botoșani – 1.150.000€

Unirea Slobozia – 1.000.000€

FK Csikszereda – 1.000.000€

FC Argeș – 1.000.000€

Metaloglobus – 1.000.000€

Drepturile TV s-au vândut pe 10 ani

În urmă cu mai bine de o lună, . Cumpărătorul a fost tot firma EAD, care a avut și până acum aceste drepturi.

În urma noii înțelegeri, cluburile din primul eșalon al fotbalului românesc vor încasa 400 de milioane de euro în următorii 10 ani. Conform înțelegerii, începând cu sezonul 2032-2033, valoarea acestor drepturi va ajunge la 35,5 milioane de euro, iar cu TVA va sări de borna de 40 de milioane de euro.

Ce îl nemulțumește pe Gigi Becali la drepturile TV

Chiar dacă a fost încântat suma obținută de șefii LPF pentru vânzarea drepturilor TV, . Patronul FCSB s-a arătat nemulțumit de durata foarte mare a contractului semnat.

”Pe 10 ani nu este în regulă. Toate contractele se fac pe 3-4 ani, pentru că lumea crește, avansează economic, inclusiv în România. Au făcut pe mulți ani. Eu nu trăiesc din drepturile de televizare.

La mine nu sunt mulți bani, pentru mine nu este o problemă. Spun de acum că nu e bun contractul. Trebuia pe 3 ani și peste 3 ani încă 5 milioane, peste 3 ani încă 5 milioane de euro”, a declarat Becali.

Câți bani se plătesc în campionatele tari pe drepturile TV

Sumele care se învârt în fotbalul românesc sunt la ani lumină de cele din vestul Europei. În continuare, cel mai puternic financiar campionat este Premier League, acolo unde drepturile TV s-au vândut pentru o sumă amețitoare.

Podiumul este completat de întrecerile din La Liga și Bundesliga, care, însă, nici măcar împreună nu se ridică la nivelul Angliei. În Top 5 al sumelor obținute din drepturile de televizare se mai află Serie A și Ligue 1.

Premier League (Anglia): 3,7 miliarde de euro La Liga (Spania): 1,89 miliarde de euro Bundesliga (Germania): 1,37 miliarde de euro Serie A (Italia): 1 miliard de euro Ligue 1 (Franța): 500 de milioane de euro + drepturile TV la nivel internațional