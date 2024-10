Veste uriașă pentru Costel Gâlcă! Fotbalistul de națională a reînceput antrenamentele. Exclusiv

Costel Gâlcă primește, în sfârșit, o veste bună. Un jucător important din lot se recuperează după accidentarea suferită acum câteva săptămâni și ar putea reveni după pauza competițională. Ce fotbaliști vor rata duelul cu Oțelul Galați de sâmbătă seara.

Când ar putea reveni Anzor Mekvabishvili pe teren

Universitatea Craiova a pierdut câțiva titulari în ultimele etape, iar Elvir Koljić, Paradela și Anzor Mekvabishvili nu vor face deplasarea la Galați.

Anzor Mekvabishvili a suferit o accidentare gravă în meciul cu Dinamo, de pe “Arcul de Triumf”. Mijlocașul georgian era suspect de ruptură de ligamente, însă verdictul medicilor a fost unul mult mai bun. El se recuperează extrem de bine și ar putea reveni după meciurile internaționale.

Din informațiile obținute în exclusivitate de FANATIK, Mekvabishvili nu va fi inclus în lotul pentru partida de sâmbătă seara, împotriva celor de la Oțelul Galați, însă ar putea reveni pe teren în partida cu Metalul Buzău din Cupa României. El va începe antrenamentele alături de colegii săi de săptămâna viitoare.

a dat vina pe gazonul execrabil de pe “Arcul de Triumf” pentru accidentările lui Anzor Mekvabishvili și Paradela. Suprafața de joc a fost una aproape impracticabilă, iar jucătorii din Bănie au avut mult de suferit.

Anzor Mekvabishvili este unul dintre cei mai importanți jucători din lotul oltenilor. Mijlocașul a jucat și la Campionatul European din Germania, alături de țara sa, Georgia. Site-urile de specialitate îl evaluează la 1,2 milioane de euro.

Fotbalistul georgian a fost adus în iarnă de la Dinamo Tbilisi. În stagiunea precedentă, a jucat 19 meciuri pentru Universitatea Craiova. În actualul sezon, a contribuit cu un gol și o pasă decisivă.

Cum a ajuns Mekvabishvili la Universitatea Craiova? Adi Mutu a fost factorul decisiv

„L-am adus pe Anzor, am plătit 750.000 de euro. Ne înțeleseserăm cu el, cu clubul, apoi am aflat că are un impresar. Lucrurile s-au complicat, a mai durat 3 săptămâni. Știți cine a rezolvat-o?

Adi Mutu, pentru că știa impresarul din Italia, jucaseră împreună. L-am sunat pe Adi și l-am rugat să ne ajute și s-a rezolvat. Impresarul nu voia să îl lase în România”, a explicat Mihai Rotaru în trecut.