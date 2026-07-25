Veste uriașă pentru Cristi Chivu! Inter, investiţie de 100 de milioane de euro

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Interul lui Cristi Chivu (45 de ani) a început deja pregătirile pentru noul sezon, iar pentru „nerazzurri” urmează un turneu în Asia și Australia. Când se va întoarce la baza de pregătire, echipa va beneficia de condiții mult mai bune, deoarece patronii campioanei Italiei au început un proiect de modernizare în care vor investi 100 de milioane de euro.

Veste excelentă pentru Cristi Chivu. Inter investește 100 de milioane de euro în baza de antrenament

Inter a demarat un proces masiv de renovare al bazei de antrenament din Appiano Gentile, urmând să investească 100 de milioane de euro în următorii doi ani pentru a îmbunătăți condițiile în care se pregătesc echipele clubului. Evident, renovarea include și clădirea primei echipe, iar presa din Italia a anunțat ce modificări se vor produce.

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„Clădirea primei echipe va deveni o locație modernă, inovatoare și avansată din punct de vedere tehnologic, cu care proprietarii intenționează să satisfacă nevoile atletice și de recuperare ale jucătorilor. Va include un nou vestiar și o zonă de recuperare cu o piscină, căzi, saună și baie turcească”, au dezvăluit cei de la .

Italienii au confirmat că aceste lucrări se vor încheia în următoarele săptămâni, înainte ca echipa lui Cristi Chivu să revină din turneul pe care îl va efectua în Asia și Australia. În octombrie vor începe lucrările pentru o nouă clădire, care va fi dedicată echipei U23, iar „nerazzurrii” vor investi și pentru a îmbunătăți condițiile echipei feminine.

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Amicale de top pentru Interul lui Cristi Chivu în această vară

Inter se află momentan în Germania, la Donaueschingen, unde efectuează un cantonament, iar . Duminică, 26 iulie, va urma o nouă partidă de pregătire, însă de această dată adversarul va fi mai puternic: divizionara secundă Karlsruher.

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Apoi, „nerazzurrii” vor începe un turneu în Asia și Australia, unde vor disputa trei meciuri amicale contra unor adversari de top. Pe 1 august, Inter o va întâlni pe Manchester City la Hong Kong, iar apoi campioana Italiei va înfrunta două rivale din Serie A pe Optus Stadium din Perth: pe AC Milan, pe 5 august, și pe Juventus, pe 8 august. .