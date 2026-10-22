Sport

Veste uriașă pentru Cristi Chivu! Inter Milano vrea să îi prelungească înțelegerea vedetei după victoria cu Șahtior Donetsk din Champions League

Gabriel Neagu
22.10.2026 | 18:50
Veste uriasa pentru Cristi Chivu Inter Milano vrea sa ii prelungeasca intelegerea vedetei dupa victoria cu Sahtior Donetsk din Champions League
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Inter este pregătită să îi prelungească contractul vedetei ”nerazzurrilor”. sursa foto: hepta
Conducerea lui Inter Milano este pregătită să îi prelungească înțelegerea lui Marcus Thuram, unul dintre cei mai importanți fotbaliști ai lui Cristi Chivu
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Inter a obținut prima victorie în Liga Campionilor, împotriva lui Șahtior, în etapa a treia a supergrupei europene, 1-0. Italienii au fost încântați de prestațiile vedetei din atac și pare că va primi continuitate pe ”Giuseppe Meazza”.

Inter Milano vrea să îi prelungească înțelegerea lui Marcus Thuram

Conducerea lui Inter este foarte mulțumită de evoluțiile lui Marcus Thuram (29 de ani). Francezul a marcat 4 goluri în cele 9 meciuri în care a jucat și i-a convins pe oficialii de pe ”Giuseppe Meazza” să îi prelungească înțelegerea. Deși contractul lui Thuram nu este o prioritate iminentă, întrucât expiră în vara anului 2028, ”nerazzurrii” vor să îi securizeze serviciile până în 2030, arată tuttomercatoweb.com.

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Discuțiile ar fi existat deja, înaintea duelului contra lui Șahtior, însă, momentan, cele două părți nu au ajuns la un acord. Fotbalistul poate profita de dorința conducerii și să ceară o mărire salarială. În prezent, francezul încasează 640 de mii de euro lunar la Inter, conform Capology. Astfel, urmează noi runde de negocieri în viitorul apropiat, pentru a prelungi contractul atacantului francez.

Marcus Thuram este unul dintre oamenii de bază ai lui Cristi Chivu. Atacantul a ratat doar o partidă în acest sezon. A fost rezervă neutilizată împotriva Monzei, 4-1, în prima etapă din Serie A. În afara duelului inaugural și al celui din etapa 2 a campionatului italian, împotriva lui Cagliari, 1-0, a fost titular. Contra trupei din Sardinia, Marcus Thuram a fost introdus în ultimele 25 de minute de joc.

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Thuram profită de accidentarea lui Lautaro Martinez

Atacantul argentinian al lui Inter s-a accidentat în partida disputată contra lui Club Brugge, 3-4. Pierderea lui Lautaro Martinez a lăsat un loc liber în atac și pare că Chivu a găsit rețeta succesului. În duelul contra lui Șahtior, tehnicianul român i-a folosit în fața porții pe Ange-Yoan Bonny și Marcus Thuram.

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Raportul medicilor a dezvăluit că Lautaro Martinez suferă de o entorsă la mușchiul ischiogambier stâng și are o perioadă de recuperare de 3 săptămâni. Astfel, cuplul Bonny-Thuram ar putea fi folosit de Cristi Chivu în următoarele partide, inclusiv în ”Derby della Madonnina”. Acestea sunt meciurile în care Inter trebuie să evolueze fără internaționalul argentinian:

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  • Inter – Fiorentina, 25 octombrie, Serie A
  • Venezia – Inter, 28 octombrie, Serie A
  • AC Milan – Inter, 31 octombrie, Serie A
  • Feyenoord – Inter, 3 noiembrie, Liga Campionilor
  • Inter – Como, 8 noiembrie, Serie A
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