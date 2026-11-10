Veste uriașă pentru Cristi Chivu la Inter după victoria cu Como din Serie A

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Inter, campioana Italiei, este în cursa de apărare a trofeului câștigat sezonul trecut. o menține pe echipa lui Cristi Chivu la distanță de un singur punct față de liderul Lazio, iar . Conducerea „nerazzurrilor” a început negocierile cu vedetele Calhanoglu, Augusto, Thuram și Dimarco pentru prelungirea contractelor.

Hakan Calhanoglu, prioritatea maximă a conducerii lui Inter

Hakan Calhanoglu și Inter vor să meargă mai departe împreună și ar putea ajunge la un acord privind prelungirea contractului până la Crăciun, notează „Să nu stricăm lucrurile”, mărturisea Hakan Calhanoglu despre subiectul viitorului său la Inter, după victoria cu Como. Conform , ambele părți vor să continue colaborarea, însă depinde și de oferta pe care „nerazzurrii” o va înainta internaționalului turc, al cărui contract expiră peste 8 luni.

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„Sunt fericit să fiu aici. La Milano, unde eu și soția mea ne-am integrat foarte bine, și la Inter. Avem mulți prieteni, copiii merg la școală. Viitorul, însă, nu depinde de mine, ci de club. Nu, nu depinde de mine pentru că nu a existat niciun contact cu privire la o reînnoire. Sunt fotbalist și sunt concentrat pe joc. Dar în cinci ani, cred că am realizat multe lucruri bune: opt trofee, două finale de Liga Campionilor. Fanii mă iubesc, și eu îi iubesc. Vom vedea ce se întâmplă”, spunea Calhanoglu pentru sursa citată.

Italienii mai scriu și că Inter dorește o scădere a părții fixe pentru toți veteranii lotului, însă decalajul va fi compensat prin bonusuri de performanță. Practic, suma pe care Hakan Calhanoglu o va încasa după ce va semna o nouă înțelegere va fi ceva mai mică decât remunerația actuală (n.r. – 6,5 milioane de net pe sezon). Există însă optimism că cele două părți vor ajunge la un acord și vor bate astfel palma pentru continuarea colaborării, începută încă din vara anului 2021, după transferul de la rivala AC Milan.

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Carlos Augusto, Marcus Thuram și Federico Dimarco, în poziții pentru prelungirea cu Inter

Inter vrea să se bazeze în continuare și pe alți jucători importanți din lot. Printre aceștia se află Carlos Augusto, Marcus Thuram și Federico Dimarco. Italienii au mai scris că, în cazul primului fotbalist, echipa din Serie A este foarte aproape să obțină semnătura lui pentru un nou contract valabil până în 2031. Polivalența brazilianului s-a dovedit extrem de utilă, iar Cristi Chivu îl va putea avea la dispoziție și în stagiunile următoare. În cazul lui Thuram, aflat într-o formă de zile mari în ultima lună, are contract scadent în 2028.

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Deși nu există o urgență imediată, clubul vrea să deschidă negocierile pentru a-i securiza viitorul. Federico Dimarco, ultimul, dar nu și cel din urmă, are deja un salariu net de 5,2 milioane de euro pe sezon după activarea opțiunii unilaterale de prelungire din partea clubului. Conducerea pregătește însă deja un nou acord pe termen lung, vizând anul 2030 ca final. „Niciun jucător cheie nu pleacă, iar la Inter se construiește pe termen lung”, este filosofia adoptată de conducerea lui Inter în acest sezon.