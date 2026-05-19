Veste uriașă pentru Cristi Chivu! Rivalul său din Serie A pleacă la finalul sezonului

Antonio Conte (56 de ani) va pleca de la Napoli la finalul acestui sezon, pe care fosta campioană are mari șanse de a-l încheia pe locul 2, în urma Interului condus de Cristi Chivu. Experimentatul tehnician este principalul favorit la rolul de selecționer al Italiei după plecarea lui Gennaro Gattuso, antrenor care a ratat calificarea la Cupa Mondială.

Numit la Napoli în urmă cu doi ani, Antonio Conte a condus echipa spre titlu în primul său sezon, însă după finalul celui de-al doilea va părăsi echipa. Actuala stagiune a fost o dezamăgire pentru Napoli, care a ratat toate obiectivele. În campionat este foarte aproape de a termina pe locul 2, Cupa Italiei a părăsit-o în sferturi, iar parcursul din Champions League a fost dezastruos, fosta campioană a Italiei nereușind să treacă de faza ligii. Anunțul cu privire la plecarea lui Antonio Conte a fost făcut de jurnalistul Fabrizio Romano.

„Antonio Conte va pleca de la Napoli în această vară. Conte a luat decizia și l-a informat pe președintele De Laurentiis în urmă cu o lună, situația fiind clarificată. Conte nu va primi nicio sumă la plecare și nu există niciun acord de a se alătura vreunui alt club până acum. Conte nici măcar nu a discutat despre un nou proiect cu Napoli, fiind doar pregătit pentru un alt capitol; are o relație bună cu De Laurentiis.

După ce a câștigat un titlu în Serie A și o Supercupă, Conte pleacă… și se numără printre candidații pentru echipa națională a Italiei”, a notat acesta pe . Plecarea lui Conte poate fi considerată drept o veste bună pentru Cristi Chivu, deoarece antrenorul român nu a reușit să-l învingă pe experimentatul tehnician în acest sezon. Napoli a câștigat meciul din turul campionatului cu 3-1, iar .

Antonio Conte, principalul favorit pentru a deveni noul selecționer al Italiei

Fotbalul italian se confruntă cu o criză profundă după ce echipa națională a ratat o nouă calificare la Cupa Mondială, de această dată în urma unui eșec contra Bosniei în finala barajului. .

Conform , principalul favorit pentru rolul de selecționer este chiar Antonio Conte, care a mai condus echipa în perioada 2014-2016, inclusiv la Campionatul European din Franța, unde s-a oprit în faza sferturilor. Pe listă se mai află și alte nume uriașe, precum Massimiliano Allegri (AC Milan), Roberto Mancini (Al Sadd) sau chiar , cu mențiunea că tehnicianul catalan este considerat, totuși, prea scump.