Veste uriașă pentru Cristi Chivu! Rivalul său din Serie A pleacă la finalul sezonului

Antonio Conte (56 de ani) va pleca de la Napoli la finalul acestui sezon, pe care fosta campioană are mari șanse de a-l încheia pe locul 2, în urma Interului condus de Cristi Chivu. Experimentatul tehnician este principalul favorit la rolul de selecționer al Italiei după plecarea lui Gennaro Gattuso, antrenor care a ratat calificarea la Cupa Mondială.
Numit la Napoli în urmă cu doi ani, Antonio Conte a condus echipa spre titlu în primul său sezon, însă după finalul celui de-al doilea va părăsi echipa. Actuala stagiune a fost o dezamăgire pentru Napoli, care a ratat toate obiectivele. În campionat este foarte aproape de a termina pe locul 2, Cupa Italiei a părăsit-o în sferturi, iar parcursul din Champions League a fost dezastruos, fosta campioană a Italiei nereușind să treacă de faza ligii. Anunțul cu privire la plecarea lui Antonio Conte a fost făcut de jurnalistul Fabrizio Romano.
„Antonio Conte va pleca de la Napoli în această vară. Conte a luat decizia și l-a informat pe președintele De Laurentiis în urmă cu o lună, situația fiind clarificată. Conte nu va primi nicio sumă la plecare și nu există niciun acord de a se alătura vreunui alt club până acum. Conte nici măcar nu a discutat despre un nou proiect cu Napoli, fiind doar pregătit pentru un alt capitol; are o relație bună cu De Laurentiis.
După ce a câștigat un titlu în Serie A și o Supercupă, Conte pleacă… și se numără printre candidații pentru echipa națională a Italiei”, a notat acesta pe Facebook. Plecarea lui Conte poate fi considerată drept o veste bună pentru Cristi Chivu, deoarece antrenorul român nu a reușit să-l învingă pe experimentatul tehnician în acest sezon. Napoli a câștigat meciul din turul campionatului cu 3-1, iar duelul din retur s-a încheiat la egalitate, 2-2.
Fotbalul italian se confruntă cu o criză profundă după ce echipa națională a ratat o nouă calificare la Cupa Mondială, de această dată în urma unui eșec contra Bosniei în finala barajului. Înfrângerea a avut un impact uriaș, mai multe nume importante, precum președintele Federației, Gabriele Gravina, sau selecționerul Gennaro Gattuso, anunțându-și demisiile.
Conform TuttoMercatoWeb, principalul favorit pentru rolul de selecționer este chiar Antonio Conte, care a mai condus echipa în perioada 2014-2016, inclusiv la Campionatul European din Franța, unde s-a oprit în faza sferturilor. Pe listă se mai află și alte nume uriașe, precum Massimiliano Allegri (AC Milan), Roberto Mancini (Al Sadd) sau chiar Pep Guardiola, care se va despărți la finalul acestui sezon de Manchester City, cu mențiunea că tehnicianul catalan este considerat, totuși, prea scump.