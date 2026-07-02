Sport
Betano – Suporter Oficial Cupa Mondială FIFA 2026

Veste uriașă pentru Cristiano Ronaldo! Familia Simpson a prezis finala Campionatului Mondial 2026 încă din 1997. Video

Cristiano Ronaldo ajunge cu Portugalia în finala Campionatului Mondial 2026! Cel puțin așa a prezis celebrul serial de desene animate „Familia Simpson”, încă din 1997
Gabriel-Alexandru Ioniță
02.07.2026 | 22:00
Veste uriasa pentru Cristiano Ronaldo Familia Simpson a prezis finala Campionatului Mondial 2026 inca din 1997 Video
SPECIAL FANATIK
Veste uriașă pentru Cristiano Ronaldo! Familia Simpson a prezis finala Campionatului Mondial 2026 încă din 1997. Foto: Hepta
ADVERTISEMENT

Cristiano Ronaldo (41 de ani) are șanse mare să ajungă alături de Portugalia în finala Campionatului Mondial 2026. Și nu numai pentru că lusitanii dispun de o echipă foarte bună, ci și pentru că această chestiune a fost prezisă, încă din 1997, într-un episod din celebrul serial american de desene animate „Familia Simpson”.

Urmăreşte Fanatik.ro în Discover Adaugă Fanatik.ro ca sursă preferată

Familia Simpson a prezis în 1997 finala Campionatului Mondial 2026: veste excelentă pentru Cristiano Ronaldo

Acest show a devenit de mai mult timp celebru la nivel internațional, printre altele bineînțeles, pentru faptul că de-a lungul timpului prin intermediul lui au fost făcute anumite predicții care, deși păreau de necrezut la acea vreme, ulterior au devenit realitate. În primul rând, este vorba despre Donald Trump devenind președintele Statelor Unite ale Americii.

ADVERTISEMENT

De asemenea, a mai fost cazul de așa ceva și când cei de la Disney au fost cumpărați de către 21st Century Fox, dar și când la FIFA a izbucnit celebrul scandal de corupție din 2015. Despre aceste evenimente se crede că au fost prezise cu mult timp înainte să se petreacă în anumite episoade din „Familia Simpson”, bineînțeles într-o notă umoristică la acea vreme.

Mai mult, anumiți urmăritori ai îndrăgitului show TV sunt tentați să creadă că în acest serial s-a făcut la un moment dat referire inclusiv la celebra insulă a lui Epstein, despre care bineînțeles că s-a aflat după ceva timp că era reală. În acest context, de mai mulți ani în mediul virtual la nivel internațional există un curent foarte intens și bine dezvoltat al „adepților” serialului animat american, iar respectivii sunt convinși că, din motive încă necunoscute, oamenii care au construit acest show de-a lungul timpului au puterea de a prezice viitorul.

ADVERTISEMENT
Cel mai trist moment de la CM 2026: Sébastien Desabre, selecționerul RD Congo,...
Digi24.ro
Cel mai trist moment de la CM 2026: Sébastien Desabre, selecționerul RD Congo, șocat de anunțul făcut în direct

Portugalia – Mexic în finala Campionatului Mondial 2026?!

Iar acum o altă astfel de predicție face furori pe rețelele de socializare. Și are legătură cu turneul final al Campionatului Mondial din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic, aflat în plină desfășurare. Concret, se crede că în cadrul unui episod din sezonul 9, cel cu numărul 5, realizat în anul 1997, intitulat „Familia Cartridge”, s-a stabilit în serialul „Familia Simpson” că finala Mondialului din 2026 se va disputa între Portugalia lui Cristiano Ronaldo și Mexic.

ADVERTISEMENT
A fost sedat, după ce i-au murit soția și copiii în cutremurul din...
Digisport.ro
A fost sedat, după ce i-au murit soția și copiii în cutremurul din Venezuela. Anunțul familiei

În episodul respectiv, s-a apelat la un moment dat la o reclamă TV cu scopul promovării fotbalului „european” în detrimentul „soccer-ului” american. De asemenea, în acel context se dorea să se stabilească „cea mai tare națiune din lume” la acest sport. Iar meciul decisiv era, după cum s-a notat anterior, între Portugalia și Mexic.

ADVERTISEMENT

Având în vedere că este vorba despre un show american, iar turneul final mondial de acum este primul organizat (și) de această țară (alături de Canada și Mexic bineînțeles) de atunci, din 1997, momentul apariției acelui episod din „Familia Simpson”, și până acum, se poate crede că la vremea respectivă realizatorii serialului au dorit să inducă publicului această idee, că finala de acum va fi între cele două națiuni.

Portugalia și Mexic se pot întâlni doar în finală

Iar acest scenariu, destul de puțin plauzibil totuși în acest moment, nu este însă chiar SF. Asta pentru că cele două naționale se află pe părți opuse ale tabloului din fazele eliminatorii. Astfel, ele se pot întâlni doar în finală. Portugalia are o echipă suficient de bună pentru a spera la accederea în ultimul act, în vreme ce Mexic dispune încă în această fază a competiției de avantajul terenului propriu și, bineînțeles, de susținerea fanilor. Portugalia nu a jucat încă în 16-imile de finală și se va duela acolo cu Croația, în vreme ce Mexic s-a calificat deja în optimi, iar în această fază va juca împotriva Angliei. 

ADVERTISEMENT

14.50 este acum cota BETANO pentru pronosticul „Portugalia câștigă Campionatul Mondial”
Wimbledon 2026, live blog. Sorana Cîrstea – Kimberly Birrell 6-3, 6-4. Românca s-a...
Fanatik
Wimbledon 2026, live blog. Sorana Cîrstea – Kimberly Birrell 6-3, 6-4. Românca s-a calificat în turul trei
A picat transferul așteptat la FCSB! Anunțul lui Gigi Becali
Fanatik
A picat transferul așteptat la FCSB! Anunțul lui Gigi Becali
Elveția – Algeria, în 16-imile CM 2026. Statistici OPTA, fază cu fază în...
Fanatik
Elveția – Algeria, în 16-imile CM 2026. Statistici OPTA, fază cu fază în timp real
Tags:
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
Parteneri
Au distrus o națională din optimile CM 2026: 'Jalnică, o tristețe de fotbal,...
iamsport.ro
Au distrus o națională din optimile CM 2026: 'Jalnică, o tristețe de fotbal, e de neprivit!' / 'El e efectiv ultimul om care să dea lecții'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 100 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM CM 2026
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!