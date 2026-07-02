Veste uriașă pentru Cristiano Ronaldo! Familia Simpson a prezis finala Campionatului Mondial 2026 încă din 1997. Video

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Cristiano Ronaldo (41 de ani) are șanse mare să ajungă alături de Portugalia în finala Campionatului Mondial 2026. Și nu numai pentru că lusitanii dispun de o echipă foarte bună, ci și pentru că această chestiune a fost prezisă, încă din 1997, într-un episod din celebrul serial american de desene animate „Familia Simpson”.

Familia Simpson a prezis în 1997 finala Campionatului Mondial 2026: veste excelentă pentru Cristiano Ronaldo

Acest show a devenit de mai mult timp celebru la nivel internațional, printre altele bineînțeles, pentru faptul că de-a lungul timpului prin intermediul lui au fost făcute anumite predicții care, deși păreau de necrezut la acea vreme, ulterior au devenit realitate. În primul rând, este vorba despre

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De asemenea, a mai fost cazul de așa ceva și când cei de la Disney au fost cumpărați de către 21st Century Fox, dar și când la FIFA a izbucnit celebrul scandal de corupție din 2015. Despre aceste evenimente se crede că au fost prezise cu mult timp înainte să se petreacă în anumite episoade din „Familia Simpson”, bineînțeles într-o notă umoristică la acea vreme.

Mai mult, anumiți urmăritori ai îndrăgitului show TV sunt tentați să creadă că în acest serial s-a făcut la un moment dat referire inclusiv la , despre care bineînțeles că s-a aflat după ceva timp că era reală. În acest context, de mai mulți ani în mediul virtual la nivel internațional există un curent foarte intens și bine dezvoltat al „adepților” serialului animat american, iar respectivii sunt convinși că, din motive încă necunoscute, oamenii care au construit acest show de-a lungul timpului au puterea de a prezice viitorul.

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Portugalia – Mexic în finala Campionatului Mondial 2026?!

Iar acum o altă astfel de predicție face furori pe rețelele de socializare. Și are legătură cu Concret, se crede că în cadrul unui episod din sezonul 9, cel cu numărul 5, realizat în anul 1997, intitulat „Familia Cartridge”, s-a stabilit în serialul „Familia Simpson” că finala Mondialului din 2026 se va disputa între și Mexic.

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În episodul respectiv, s-a apelat la un moment dat la o reclamă TV cu scopul promovării fotbalului „european” în detrimentul „soccer-ului” american. De asemenea, în acel context se dorea să se stabilească „cea mai tare națiune din lume” la acest sport. Iar meciul decisiv era, după cum s-a notat anterior, între Portugalia și Mexic.

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Având în vedere că este vorba despre un show american, iar turneul final mondial de acum este primul organizat (și) de această țară (alături de Canada și Mexic bineînțeles) de atunci, din 1997, momentul apariției acelui episod din „Familia Simpson”, și până acum, se poate crede că la vremea respectivă realizatorii serialului au dorit să inducă publicului această idee, că finala de acum va fi între cele două națiuni.

The Simpsons Season 9, Episode 5 literally predicted a Portugal vs Mexico 2026 World Cup Final The scriptwriters don’t miss. — Ohene🚶🏽 (@ik_ohene7)

Portugalia și Mexic se pot întâlni doar în finală

Iar acest scenariu, destul de puțin plauzibil totuși în acest moment, nu este însă chiar SF. Asta pentru că cele două naționale se află pe părți opuse ale tabloului din fazele eliminatorii. Astfel, ele se pot întâlni doar în finală. Portugalia are o echipă suficient de bună pentru a spera la accederea în ultimul act, în vreme ce Mexic dispune încă în această fază a competiției de avantajul terenului propriu și, bineînțeles, de susținerea fanilor. Portugalia nu a jucat încă în 16-imile de finală și se va duela acolo cu Croația, în vreme ce

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