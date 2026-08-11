Sport

Veste uriașă pentru David Miculescu, înaintea revenirii la FCSB. Exclusiv

Așteptat de Gigi Becali să revină pe teren la FCSB, David Miculescu a primit o veste uriașă! Ce se întâmplă în viața personală a fotbalistului în continuare indisponibil din cauza unei accidentări
Cristian Măciucă
11.08.2026 | 20:26
Veste uriasa pentru David Miculescu inaintea revenirii la FCSB Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Veste uriașă pentru David Miculescu, înaintea revenirii la FCSB. Foto: Sport Pictures
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David Miculescu (25 de ani) este în continuare așteptat să revină pe teren pentru FCSB, după problema medicală pe care o are încă din finalul sezonului trecut. Mai exact, el a suferit atunci o pubalgie, motiv pentru care a ratat finala barajului de Conference League contra lui Dinamo, dar și începutul actualei stagiuni.

Veste uriașă pentru David Miculescu înaintea revenirii pe teren pentru FCSB

Recent, antrenorul Marius Baciu a informat că fostul fotbalist de la UTA Arad a efectuat un control în Anglia și este așteptat să revină la antrenamente în scurt timp. Ulterior, în exclusivitate pentru FANATIK, Mihai Stoica a confirmat această chestiune: „La Miculescu nu e ușoară afecțiunea aia. Măcar săptămâna trecută a fost la Londra și s-a convins că e totul perfect. Problema e următoarea: jucătorii care nu s-au accidentat niciodată la prima accidentare au foarte mari probleme mentale. E o chestie nouă și te oprește să joci, să te antrenezi”. 

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După meciul Sepsi – FCSB 0-0 de luni seară, Gigi Becali a spus că așteaptă cu mare interes revenirea lui Miculescu, întrucât nu a fost mulțumit de evoluția lui Aymen Boutoutaou: „Nu pot să am nici părere despre Boutoutaou. Dacă joacă ce a jucat până acum… Dacă își revine, o să joace, să vedem. O să vină David Miculescu”. 

Fotbalistul lui Gigi Becali va deveni tată

Așadar, în acest context în care pare că problemele sale medicale s-au încheiat și este în sfârșit aproape de revenirea pe teren, David Miculescu a mai primit o veste excelentă, de data aceasta în plan personal. FANATIK a aflat că viitoarea sa soție, Alexia Elena, este însărcinată, astfel încât fotbalistul urmează să devină tată pentru prima dată.

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Alexia Elena iubită David Miculescu FCSB
Alexia Elena, logodnica lui David Miculescu de la FCSB. Foto: Instagram

 

Cei doi s-au logodit în finalul anului trecut, chiar în preajma Crăciunului. Miculescu a făcut acest pas extrem de important în viața sa și și-a cerut iubita în căsătorie cu ocazia unei vacanțe petrecute împreună în Emiratele Arabe Unite. Tânăra a fost, în mod firesc de altfel, copleșită de acel moment, iar în acest sens a postat atunci un mesaj mai mult decât sugestiv pe rețelele de socializare: „Cât de norocoasă pot fi?”. 

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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