Sport

Veste uriașă pentru echipele din SuperLiga! Gigi Becali, primul care se bucură

Bogdan Ciutacu
23.10.2026 | 20:50
Veste uriasa pentru echipele din SuperLiga Gigi Becali primul care se bucura
EXCLUSIV FANATIK
Vin banii din drepturile TV / Foto: edit Fanatik
Informații de ultimă oră pentru toate cluburile din prima ligă. Ce urmează să se întâmple.
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FANATIK a aflat în exclusivitate că eAD va vira a doua tranșă din banii pentru drepturile TV din sezonul 2026-2027. Este vorba de o sumă extrem de importantă.

Gură de oxigen pentru cluburile din SuperLiga! Vin banii de la deținătorii de drepturi

Cu CFR Cluj și Petrolul Ploiești în insolvență, cu Sepsi și Csikszereda rămase fără susținerea guvernului maghiar sau UTA, aflată în concordat preventiv, banii din drepturile TV sunt așteptați ca o mană cerească de majoritatea cluburilor din România.

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Din informațiile FANATIK, la începutul lunii noiembrie va fi virată a doua tranșă de bani în valoare de 400.000 de euro, sumă care va fi primită în mod egal de toate cele 16 cluburi.

În total, cei de la eAD vor băga în conturile echipelor din SuperLiga, nu mai puțin de 6,4 milioane de euro din 31 de milioane de euro cât vor încasa cluburile până la finalul sezonului. eAD Interactive a cumpărat drepturile tv din SuperLiga până în 2035, iar noua înțelegere are o valoare record de 400 de milioane de euro.

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Suma nu este de negiljat însă nici pentru cluburile mari precum FCSB, Universitatea Craiova sau Rapid, care pot folosi acești bani pentru plata salariilor sau pentru campania de transferuri din această iarnă.

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Pentru cluburile cu bugete mai mici precum Corvinul, Oțelul sau Farul, banii de asemenea sunt mai mult decât bineveniți, mai ales că de acum încolo următoarele două tranșe vor fi mult mai „subțiri”. Banii vor veni în funcție de poziția în clasament în sezonul trecut, dar și din alte criterii precum audiențele sau numărul de spectatori.

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  • 400.000 de euro vor încasa fiecare dintre cele 16 cluburi din SuperLiga
  • 31 de milioane de euro este suma totală a drepturilor TV din SuperLiga
  • 2035 e anul în care expiră contractul dintre LPF și eAD
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Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
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