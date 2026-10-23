Veste uriașă pentru echipele din SuperLiga! Gigi Becali, primul care se bucură

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FANATIK a aflat în exclusivitate că eAD va vira a doua tranșă din din sezonul 2026-2027. Este vorba de o sumă extrem de importantă.

Gură de oxigen pentru cluburile din SuperLiga! Vin banii de la deținătorii de drepturi

Cu CFR Cluj și Petrolul Ploiești în insolvență, cu Sepsi și Csikszereda rămase fără susținerea guvernului maghiar sau UTA, aflată în concordat preventiv, banii din drepturile TV sunt așteptați ca o mană cerească de majoritatea cluburilor din România.

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Din informațiile FANATIK, la începutul lunii noiembrie va fi virată a doua tranșă de bani în valoare de 400.000 de euro, sumă care va fi primită în mod egal de toate cele 16 cluburi.

În total, cei de la din 31 de milioane de euro cât vor încasa cluburile până la finalul sezonului. eAD Interactive a cumpărat drepturile tv din SuperLiga până în 2035, iar noua înțelegere are o valoare record de 400 de milioane de euro.

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Suma nu este de negiljat însă nici pentru cluburile mari precum FCSB, Universitatea Craiova sau Rapid, care pot folosi acești bani pentru plata salariilor sau pentru campania de transferuri din această iarnă.

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Pentru cluburile cu bugete mai mici precum Corvinul, Oțelul sau Farul, banii de asemenea sunt mai mult decât bineveniți, mai ales că de acum încolo următoarele două tranșe vor fi mult mai „subțiri”. Banii vor veni în funcție de poziția în clasament în sezonul trecut, dar și din alte criterii precum audiențele sau numărul de spectatori.

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