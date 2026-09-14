Veste uriașă pentru fanii handbalului din România! Meciurile din campionatele interne nu se mai văd doar la TVR

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Vești excelente pentru iubitorii handbalului din țara noastră. Oferta media pentru competițiile interne de handbal se extinde din acest sezon. Astfel, suporterii vor avea posibilitatea de a urmări o diversitate mult mai mare de confruntări din prima ligă masculină, dar și din cea feminină.

FRH, acord important cu Digi Sport pentru drepturile TV din ligile naționale

Înțelegerea încheiată de forul condus de Bogdan Voina este valabilă pentru un singur sezon competițional, urmând ca părțile să renegocieze condițiile în vara viitoare. Oficialii au căutat soluții pentru ca transmisiunile să ajungă la o audiență cât mai numeroasă la nivel național. Astfel, prin această înțelegere, se completează parteneriatul deja existent cu TVR și se oferă o expunere mai amplă a competițiilor interne.

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Conform detaliilor stabilite în contract, Digi Sport va difuza săptămânal una sau două confruntări din Liga Florilor, în funcție de miza punctelor puse în joc și de detaliile logistice de producție. De asemenea, în măsura în care programul va permite, canalul de sport va transmite și câte o partidă din campionatul masculin.

Digi Sport va beneficia de opțiunile 3 și 4 în grila de selecție a meciurilor. În consecință, reprezentanții postului își vor alege partidele pe care le vor introduce în grilă numai după ce TVR își va stabili propriile opțiuni principale din fiecare etapă.

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Meciul care marchează debutul noilor transmisiuni

Fanii nu vor avea de așteptat prea mult pentru a se bucura de noile producții televizate. Programul primelor transmisiuni a fost deja stabilit, iar debutul oficial pe postul de sport va avea loc la mijlocul acestei săptămâni cu un din Liga Florilor. va fi primul duel difuzat în direct de Digi Sport, joi, de la ora 18:45, pe canalul Digi Sport 4.