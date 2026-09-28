Veste uriașă pentru fanii lui Dinamo! Când încep lucrările la noua arenă din Șoseaua Ștefan cel Mare: „Se dă startul!”

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Compania Națională de Investiții a confirmat faptul că lucrările la noul Complex Sportiv Dinamo vor începe pe 1 octombrie. Vestea este una excelentă pentru fanii „roș-albilor”, care așteaptă de mulți ani ca echipa favorită să beneficieze de o nouă arenă. Societatea aflată sub autoritatea Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a dezvăluit ce urmează pe șantierul arenei de 172.000.000 de euro.

Lucrările la noul Complex Sportiv Dinamo vor începe pe 1 octombrie

CNI a anunțat oficial faptul că lucrările la noul Complex Sportiv Dinamo vor începe pe 1 octombrie: „DINAMO, SE DĂ STARTUL! Vești importante pentru suporterii dinamoviști: proiectul noului Complex Sportiv Dinamo intră într-o nouă etapă. Compania Națională de Investiții, împreună cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, fac un pas decisiv pentru realizarea unuia dintre cele mai așteptate proiecte de infrastructură sportivă din România.

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Lucrările pe șantierul din Șoseaua Ștefan cel Mare vor începe pe 1 octombrie. După finalizarea adaptărilor tehnice necesare privind soluția de fundare și corelarea lucrărilor pentru arena multifuncțională cu lucrările de utilități din zonă, proiectul intră în etapa de execuție efectivă a infrastructurii.

Ce urmează pe șantier?

Finalizarea fazei a II-a de demolare a structurilor vechi rămase pe amplasament

Intrarea utilajelor grele pentru realizarea săpăturilor adânci și a piloților forați

Începerea lucrărilor de infrastructură, cu o soluție mixtă de fundare: indirectă, pe piloți, în zona arenei, și directă, în zona construcțiilor perimetrale

Monitorizarea strictă a parametrilor tehnico-economici aprobați”.

Ce facilități va avea noul stadion Dinamo

Compania Națională de Investiții a confirmat faptul că , care va fi construită la standarde UEFA de categoria 4, va avea o capacitate de 26.217 locuri, dar și facilitățile de care va beneficia stadionul. „Noua arenă multifuncțională va avea 26.217 de locuri și va reuni, într-un complex modern, terenul de fotbal, săli de antrenament pentru disciplinele de performanță ale CS Dinamo, spații de cazare, muzeul clubului și zone administrative.

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Șoseaua Ștefan cel Mare reintră în ritmul lucrărilor, cu finanțarea asigurată prin MDLPA. Pentru suporteri. Pentru sportul de performanță. Pentru viitorul Clubului Dinamo. Dinamo merge înainte”, au transmis cei de la CNI pe . Proiectul a fost realizat de o asociere între firmele Bog’Art, ACI Cluj și Dico&Țigănaș.