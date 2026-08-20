Românii vor putea vedea pe Giulești granzii Europei. Anunțul făcut de CS Rapid

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Suporterii români au primit o veste importantă înaintea fazei principale a cupelor europene. Aceștia vor putea cumpăra bilete și vor avea acces la meciurile pe care Hapoel Beer Sheva le va disputa pe stadionul Giulești. Informația a fost confirmată de Vlad Andronescu, președintele CS Rapid, clubul care administrează arena.

Barcelona, Real Madrid sau PSG ar putea veni pe Giulești! Vestea așteptată de fanii români

Situația a fost complet diferită la primul meci disputat de campioana Israelului la București. Hapoel Beer Sheva a întâlnit-o miercuri, 19 august, pe Sabah Baku, în prima manșă a play-off-ului Champions League. Israelienii s-au impus cu 2-1, însă microbiștii români nu au putut cumpăra bilete. Accesul a fost restricționat din motive de securitate, iar tichetele au fost comercializate prin intermediul clubului israelian.

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Din acest motiv, exista posibilitatea ca aceeași regulă să fie aplicată și la următoarele partide europene programate în Giulești. Lucrurile se vor schimba însă odată cu intrarea în faza principală.

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Vlad Andronescu a confirmat că r nu va rămâne valabilă pentru întreaga aventură europeană a israelienilor. Astfel, la următoarele jocuri programate în Giulești vor avea acces și spectatorii români. Prin urmare, dacă israelienii vor ajunge în faza principală a Champions League, în România ar putea veni echipe precum Barcelona, Real Madrid sau PSG.

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„Da, suntem siguri. Este un lucru sigur, confirmat, avem contractul agreat. Acum așteptăm să vedem pentru care dintre competiții. Da, acum nu s-a întâmplat, dar va fi deschis pentru fanii români la meciurile din grupă.

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Au vrut să o ia cu pași mici, să nu se supună niciunui risc la primul eveniment organizat la noi pe stadion. A fost aici patroana clubului din Israel și am purtat o discuție cu dumneaei. I-am urat multă baftă, i-am zis că ne dorim să-i vedem în Champions League”, a declarat Vlad Andronescu, președintele CS Rapid, conform .