Sport

Românii vor putea vedea pe Giulești granzii Europei. Anunțul făcut de CS Rapid

Suporterii români vor putea cumpăra bilete la meciurile lui Hapoel Beer Sheva din faza principală a cupelor europene disputate pe stadionul Giulești.
Alex Bodnariu
20.08.2026 | 19:20
Romanii vor putea vedea pe Giulesti granzii Europei Anuntul facut de CS Rapid
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Barcelona, Real Madrid sau PSG ar putea veni pe Giulești! Vestea așteptată de fanii români
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Suporterii români au primit o veste importantă înaintea fazei principale a cupelor europene. Aceștia vor putea cumpăra bilete și vor avea acces la meciurile pe care Hapoel Beer Sheva le va disputa pe stadionul Giulești. Informația a fost confirmată de Vlad Andronescu, președintele CS Rapid, clubul care administrează arena.

Barcelona, Real Madrid sau PSG ar putea veni pe Giulești! Vestea așteptată de fanii români

Situația a fost complet diferită la primul meci disputat de campioana Israelului la București. Hapoel Beer Sheva a întâlnit-o miercuri, 19 august, pe Sabah Baku, în prima manșă a play-off-ului Champions League. Israelienii s-au impus cu 2-1, însă microbiștii români nu au putut cumpăra bilete. Accesul a fost restricționat din motive de securitate, iar tichetele au fost comercializate prin intermediul clubului israelian.

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UEFA a transmis că restricția a venit la solicitarea celor de la Hapoel Beer Sheva. Din acest motiv, exista posibilitatea ca aceeași regulă să fie aplicată și la următoarele partide europene programate în Giulești. Lucrurile se vor schimba însă odată cu intrarea în faza principală.

Giuleștiul se pregătește pentru granzii Europei! Suporterii români vor avea acces la meciuri

Vlad Andronescu a confirmat că restricția aplicată la partida cu Sabah nu va rămâne valabilă pentru întreaga aventură europeană a israelienilor. Astfel, la următoarele jocuri programate în Giulești vor avea acces și spectatorii români. Prin urmare, dacă israelienii vor ajunge în faza principală a Champions League, în România ar putea veni echipe precum Barcelona, Real Madrid sau PSG.

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„Da, suntem siguri. Este un lucru sigur, confirmat, avem contractul agreat. Acum așteptăm să vedem pentru care dintre competiții. Da, acum nu s-a întâmplat, dar va fi deschis pentru fanii români la meciurile din grupă.

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Au vrut să o ia cu pași mici, să nu se supună niciunui risc la primul eveniment organizat la noi pe stadion. A fost aici patroana clubului din Israel și am purtat o discuție cu dumneaei. I-am urat multă baftă, i-am zis că ne dorim să-i vedem în Champions League”, a declarat Vlad Andronescu, președintele CS Rapid, conform GSP.

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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