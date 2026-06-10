Veste uriaşă pentru fanii sportului! Naţionala României se vede din nou la TV

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Meciurile echipei naționale de handbal vor putea fi urmărite din nou la tv, ci nu pe platformele de streaming. Legea audiovizualului a fost adoptată în Camera Deputaților.

Naționala de handbal a României nu va mai fi transmisă pe alte platforme contra cost

Camera Deputaților a aprobat astăzi modificarea Legii audiovizualului, de la turneele finale ale Campionatelor Europene și Campionatelor Mondiale vor putea fi urmărite fără taxe suplimentare. Decizia a fost luată ca urmare a controverselor apărute în luna ianuarie a acestui an, când partidele tricolorilor de la Campionatul European au fost transmise de platforma Voyo.

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Pentru a viziona programele oferite de Voyo, trebuie achitată o taxă suplimentară față de abonamentul pentru canalele TV. Inițiatorul modificării legii este un deputat AUR, fostul fotbalist Ciprian Paraschiv. Fost căpitan de echipă la Politehnica Iași, Paraschiv a fost unul dintre oamenii de încredere ai lui Răzvan Burleanu în conducerea Federației Române de Fotbal. După plecarea de la FRF, fostul fundaș a fost președinte la Politehnica Iași, iar apoi a intrat în politică.

Ciprian Paraschiv: „Echipele naționale nu trebuie să devină obiect de negoț”

De la tribuna Camerei Deputaților, la Universitatea de Medicină și Farmacie „Gr. T. Popa” din Iași, a explicat azi de unde a plecat inițiativa: „Echipele naționale nu trebuie să devină obiect de negoț. Acest proiect vine în urma inițiativei comunității handbal feminin, care a trimis un mail în luna ianuarie”.

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Paraschiv a completat: „De fapt, a fost un strigăt de disperare, pentru că pentru prima dată în România, Campionatul European de handbal masculin a putut fi urmărit doar în sistem pay per view. Nicio țară europeană nu a transmis meciurile în sistem pay per view. Românii o duc foarte greu, haideți să nu le luăm și această plăcere nevinovată de a urmări meciurile naționalei, mai ales în aceste vremuri în care ducem lipsă de modele”.

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Ce competiții sportive mai sunt la liber în România

Inițiativa a trecut cu o mare majoritate de voturi, 290 dintre cei 293 de deputați prezenți votând „pentru”. Un deputat s-a abținut, altul nu a votat, iar unul a fost împotrivă. Anterior, Senatul respinsese inițiativa, însă aceasta va fi adoptată deoarece Camera Deputaților este for decizional pe această temă.

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În România e obligatoriu ca și alte evenimente sportive de importanță maximă să fie transmise fără taxe suplimentare. Acestea sunt: Jocurile Olimpice de vară, Jocurile Olimpice de iarnă, turneele finale ale Campionatelor Europene și Campionatelor Mondiale de fotbal, precum și meciurile din preliminariile CE și CM de fotbal ale tricolorilor.