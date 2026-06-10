Sport

Veste uriaşă pentru fanii sportului! Naţionala României se vede din nou la TV

Camera Deputaților a stabilit ca meciurile naționalei României să poate fi văzute din nou la televizor, fără alte taxe suplimentare
Ovidiu Minea
10.06.2026 | 15:04
Veste uriasa pentru fanii sportului Nationala Romaniei se vede din nou la TV
SPECIAL FANATIK
Camera Deputaților a aprobat proiectul ca naționala României să se vadă din nou la TV Foto: colaj Fanatik
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Meciurile echipei naționale de handbal vor putea fi urmărite din nou la tv, ci nu pe platformele de streaming. Legea audiovizualului a fost adoptată în Camera Deputaților.

Naționala de handbal a României nu va mai fi transmisă pe alte platforme contra cost

Camera Deputaților a aprobat astăzi modificarea Legii audiovizualului, modificare prin care toate meciurile echipelor de handbal ale României (seniori și senioare) de la turneele finale ale Campionatelor Europene și Campionatelor Mondiale vor putea fi urmărite fără taxe suplimentare. Decizia a fost luată ca urmare a controverselor apărute în luna ianuarie a acestui an, când partidele tricolorilor de la Campionatul European au fost transmise de platforma Voyo.

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Pentru a viziona programele oferite de Voyo, trebuie achitată o taxă suplimentară față de abonamentul pentru canalele TV. Inițiatorul modificării legii este un deputat AUR, fostul fotbalist Ciprian Paraschiv. Fost căpitan de echipă la Politehnica Iași, Paraschiv a fost unul dintre oamenii de încredere ai lui Răzvan Burleanu în conducerea Federației Române de Fotbal. După plecarea de la FRF, fostul fundaș a fost președinte la Politehnica Iași, iar apoi a intrat în politică.

Ciprian Paraschiv: „Echipele naționale nu trebuie să devină obiect de negoț”

De la tribuna Camerei Deputaților, Ciprian Paraschiv, care este profesor de educație fizică și sport la Universitatea de Medicină și Farmacie „Gr. T. Popa” din Iași, a explicat azi de unde a plecat inițiativa: „Echipele naționale nu trebuie să devină obiect de negoț. Acest proiect vine în urma inițiativei comunității handbal feminin, care a trimis un mail în luna ianuarie”.

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Paraschiv a completat: „De fapt, a fost un strigăt de disperare, pentru că pentru prima dată în România, Campionatul European de handbal masculin a putut fi urmărit doar în sistem pay per view. Nicio țară europeană nu a transmis meciurile în sistem pay per view. Românii o duc foarte greu, haideți să nu le luăm și această plăcere nevinovată de a urmări meciurile naționalei, mai ales în aceste vremuri în care ducem lipsă de modele”.

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Inițiativa a trecut cu o mare majoritate de voturi, 290 dintre cei 293 de deputați prezenți votând „pentru”. Un deputat s-a abținut, altul nu a votat, iar unul a fost împotrivă. Anterior, Senatul respinsese inițiativa, însă aceasta va fi adoptată deoarece Camera Deputaților este for decizional pe această temă.

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În România e obligatoriu ca și alte evenimente sportive de importanță maximă să fie transmise fără taxe suplimentare. Acestea sunt: Jocurile Olimpice de vară, Jocurile Olimpice de iarnă, turneele finale ale Campionatelor Europene și Campionatelor Mondiale de fotbal, precum și meciurile din preliminariile CE și CM de fotbal ale tricolorilor.

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Ovidiu Minea
Ovidiu Minea
Ovidiu Minea este redactor pe sport la site-ul Fanatik.ro începând cu luna iunie 2026. Are o vechime de peste 30 de ani în domeniu și a mai colaborat în trecut cu publicații consacrate precum Gsp și Prosport sau cu posturile de televiziune Pro TV, Antena 1 sau Digi Sport.
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