Veste uriașă pentru fanii Universității Craiova! Lia Olguța Vasilescu a anunțat o schimbare majoră la stadionul „Ion Oblemenco”

Fanii Universității Craiova primesc vești bune chiar înainte de Paște: stadionul „Ion Oblemenco” va beneficia de o schimbare majoră la sistemul de iluminat nocturn. Anunțul a fost făcut chiar de Lia Olguța Vasilescu pe pagina sa de Facebook, care a subliniat că investițiile din acest an includ modernizări la mai multe obiective din oraș, menite să crească confortul și siguranța suporterilor.

Modernizări la „Ion Oblemenco”: nocturna va fi schimbată!

Primarul Craiovei a detaliat că lucrările se înscriu într-un plan mai amplu de investiții pentru infrastructura sportivă și urbană a orașului. În centrul atenției se află și stadionul „Ion Oblemenco”, arena simbol a oltenilor, unde modernizarea nocturnei va permite desfășurarea meciurilor și evenimentelor sportive în condiții optime de vizibilitate și siguranță.

Deși nu a fost oferită o dată exactă pentru finalizarea lucrărilor, oficialii speră ca schimbarea nocturnei să fie realizată în acest an, astfel încât să fie funcțională pentru meciurile din SuperLigă și eventualele partide europene din această toamnă.

„Astăzi va fi pus în dezbatere publică proiectul de buget pe anul 2026. Craiova își permite că ducă mai departe proiectele și să înceapă altele noi. Investițiile prinse anul acesta se referă la mai multe obiective necesare dezvoltării orașului, iar printre ele se regăsește și schimbarea nocturnei pe stadionul Ion Oblemenco“, este doar o parte din comunicatul postat de primarul Craiovei.

Stadionul „Ion Oblemenco”, bijuteria Universității Craiova din 2017

Inaugurat în 2017 cu un meci amical împotriva Slavia Praga, pierdut de Universitatea Craiova cu scorul de 0-4, stadionul „Ion Oblemenco” a devenit rapid un simbol al fotbalului oltean și unul dintre cele mai moderne din România. Arena găzduiește meciurile din SuperLiga și partidele europene ale Universității Craiova, echipa simbol a orașului.

Cu o capacitate de peste 30.000 de locuri, tribune acoperite, vestiare moderne, zone VIP și facilități media la standarde internaționale, stadionul oferă condiții excelente atât jucătorilor, cât și suporterilor. De la deschidere, , printre care Mainz (Germania), Sparta Praga (Cehia), Istanbul Başakşehir (Turcia), Spartak Trnava (Slovacia) și Leipzig (Germania).

Ce s-a întâmplat la ultimul meci pe „Ion Oblemenco“

la ultimul meci jucat de Universitatea Craiova pe „Ion Oblemenco“, împotriva CFR-ului, iar acum a venit rândul suporterilor oltenilor să-și arate dezaprobarea. Aceștia au afișat un mesaj clar la partida cu CFR Cluj.

„Libertatea nu e un moft, siguranța e doar un pretext pentru abuz și control / Redați oamenilor bucuria de a veni la stadion!”, și „Dacă vreți legi noi, să fie democrație, întrebați cetățenii ce să schimbe la Jandarmerie, Nu jandarmii ar trebui să arate o galerie”, a stat scris pe un banner uriaș.