Veste uriașă pentru fotbalistul care a ruinat visul lui Cristi Chivu! Anul trecut, jucătorul a omorât un bătrân

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Spaniolul José Martínez este portarul pe care Cristi Chivu mizează în acest sezon. El l-a titularizat, după plecarea elvețianului Yann Sommer, iar ibericul de 28 de ani a avut, în general, evoluții bune, cu excepția celei de pe Santiago Bernabeu.

Jose Martinez a fost convocat la naționala Spaniei

, ruinând visul lui Chivu de a ieși neînvins din duelul cu mentorul său, Jose Mourinho. În ciuda acestei erori, Chivu l-a menținut între buturi, spaniolul fiind integralist în toate cele cinci meciuri ale sezonului.

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Iar evoluțiile lui nu au rămas nerăsplătite. Luis de la Fuente l-a nominalizat pe portarul lui Inter, la naționala Spaniei, după Unai Simon și David Raya. Martinez îl înlocuiește pe Joao Garcia, care a fost la Cupa Mondială, portarul Barcelonei fiind accidentat.

Jose Martinez revine la națională, unde a mai fost o singură dată, pe 9 iunie 2021. A debutat atunci, alături de Cucurella și Zubimendi, într-o victorie clară împotriva Lituaniei, scor 4-0. Fotbalistul juca atunci pentru RB Leipzig.

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Anul trecut, fotbalistul a omorât un om la Milano

Vestea convocării la națională vine după un an greu pentru fotbalistul lui Chivu. În octombrie anul trecut, a fost implicat într-un accident rutier, care l-a costat viața pe Paolo Saibene, în vârstă de 81 de ani.

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Conform anchetatorilor accidentului, victima a suferit o cădere care l-a făcut să piardă controlul scaunului mobil pe care se afla și să cadă pe banda rutieră pe care circula spaniolul. O tragedie uriașă pentru care nu a fost de vină, dar care l-a afectat mult.

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El a avut nevoie de ajutorul unui psiholog, dincolo de căldura familiei sale și a întregului colectiv de la Inter. „Am avut sprijinul colegilor mei, al familiei și al prietenilor. Un profesionist m-a ajutat și el. Dar nu există secrete: când se întâmplă o astfel de tragedie, te simți rău și este normal. A fost o perioadă dificilă. Apoi, în timp, am reușit să merg mai departe”, a povestit el pentru Gazzetta dello Sport.

La acea tragedie s-a adăugat o altă situație personală nefericită. Tatăl său se află într-o fază terminală a unei boli, astfel că nominalizare pe lista de jucători a Spaniei, campionă mondială și europeană, este o alinare a acestei situații.

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Luis de la Fuente a chemat un atacant debutant

Luis de la Fuente a anunțat lotul pentru prima acțiuna a Spaniei, după ce a câștigat Cupa Mondială. Antrenorul a păstrat blocul compact al lotului din SUA, dar a venit și cu patru nume noi. În afara lui Martinez, i-a chemat la lot pe Fermín López (FC Barcelona), Dean Huijsen (Real Mardrid) și Roberto Fernández (Espanyol).

Primul trebuia să fie și în SUA, dar s-a accidentat, al doilea este campion european în 2024, însă a avut un sezon slab la Real Madrid și n-a prins lotul de Mondiale. Roberto Fernandez este singurul debutant. Vârful de 24 de ani a lui Espanyol are un sezon excelent, cu șase goluri marcate în șapte meciuri. El îl înlocuiește pe veteranul Borja Iglesias, de la Celta Vigo. Din lotul de la World Cup a dispărut și Gavi, care n-a fost convocat.

Spania va debuta în Liga Națiunilor sâmbătă, 26 septembrie, la Londra, împotriva Angliei, pe Wembley. Trei zile mai târziu, pe 29 septembrie, va întâlni Croația, la Sevilla. Pe 3 octombrie, ibericii au duelul cu Cehia, la Oviedo, iar acțiunea naționalei se va termina pe 6 octombrie, împotriva Croației, la Split.

Lotul Spaniei:

Portari: Unai Simon (Athletic Bilbao), David Raya (Arsenal), Josep Martínez (Inter Milano)

Fundaşi: Aymeric Laporte (Athletic Bilbao), Pau Cubarsí (Barcelona), Eric Garcia (Barcelona), Marc Pubill (Atlético Madrid), Alejandro Grimaldo (Atlético Madrid), Marc Cucurella (Real Madrid), Dean Huijsen (Real Madrid), Pedro Porro (Tottenham).

Mijlocaşi: Rodri Hernández (Barcelona), Pedri González (Barcelona), Fermín López (Barcelona), Martín Zubimendi (Arsenal), Mikel Merino (Arsenal), Fabián Ruiz (Paris Saint-Germain), Álex Baena (Atlético Madrid).

Atacanţi: Lamine Yamal (Barcelona), Dani Olmo (Barcelona), Ferran Torres (Paris Saint-Germain), Yeremy Pino (Crystal Palace), Nico Williams (Athletic Bilbao), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Víctor Muñoz (Liverpool), Roberto Fernández (Espanyol).