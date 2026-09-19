Veste uriașă pentru fotbalistul care a ruinat visul lui Cristi Chivu! Anul trecut, jucătorul a omorât un bătrân

Spaniolul José Martínez este portarul pe care Cristi Chivu mizează în acest sezon. El l-a titularizat, după plecarea elvețianului Yann Sommer, iar ibericul de 28 de ani a avut, în general, evoluții bune, cu excepția celei de pe Santiago Bernabeu.
Martinez a greșit grav în partida Real Madrid – Inter Milano 2-1, ruinând visul lui Chivu de a ieși neînvins din duelul cu mentorul său, Jose Mourinho. În ciuda acestei erori, Chivu l-a menținut între buturi, spaniolul fiind integralist în toate cele cinci meciuri ale sezonului.
Iar evoluțiile lui nu au rămas nerăsplătite. Luis de la Fuente l-a nominalizat pe portarul lui Inter, la naționala Spaniei, după Unai Simon și David Raya. Martinez îl înlocuiește pe Joao Garcia, care a fost la Cupa Mondială, portarul Barcelonei fiind accidentat.
Jose Martinez revine la națională, unde a mai fost o singură dată, pe 9 iunie 2021. A debutat atunci, alături de Cucurella și Zubimendi, într-o victorie clară împotriva Lituaniei, scor 4-0. Fotbalistul juca atunci pentru RB Leipzig.
Vestea convocării la națională vine după un an greu pentru fotbalistul lui Chivu. În octombrie anul trecut, a fost implicat într-un accident rutier, care l-a costat viața pe Paolo Saibene, în vârstă de 81 de ani.
Conform anchetatorilor accidentului, victima a suferit o cădere care l-a făcut să piardă controlul scaunului mobil pe care se afla și să cadă pe banda rutieră pe care circula spaniolul. O tragedie uriașă pentru care nu a fost de vină, dar care l-a afectat mult.
El a avut nevoie de ajutorul unui psiholog, dincolo de căldura familiei sale și a întregului colectiv de la Inter. „Am avut sprijinul colegilor mei, al familiei și al prietenilor. Un profesionist m-a ajutat și el. Dar nu există secrete: când se întâmplă o astfel de tragedie, te simți rău și este normal. A fost o perioadă dificilă. Apoi, în timp, am reușit să merg mai departe”, a povestit el pentru Gazzetta dello Sport.
La acea tragedie s-a adăugat o altă situație personală nefericită. Tatăl său se află într-o fază terminală a unei boli, astfel că nominalizare pe lista de jucători a Spaniei, campionă mondială și europeană, este o alinare a acestei situații.
Luis de la Fuente a anunțat lotul pentru prima acțiuna a Spaniei, după ce a câștigat Cupa Mondială. Antrenorul a păstrat blocul compact al lotului din SUA, dar a venit și cu patru nume noi. În afara lui Martinez, i-a chemat la lot pe Fermín López (FC Barcelona), Dean Huijsen (Real Mardrid) și Roberto Fernández (Espanyol).
Primul trebuia să fie și în SUA, dar s-a accidentat, al doilea este campion european în 2024, însă a avut un sezon slab la Real Madrid și n-a prins lotul de Mondiale. Roberto Fernandez este singurul debutant. Vârful de 24 de ani a lui Espanyol are un sezon excelent, cu șase goluri marcate în șapte meciuri. El îl înlocuiește pe veteranul Borja Iglesias, de la Celta Vigo. Din lotul de la World Cup a dispărut și Gavi, care n-a fost convocat. El oricum are de ispășit o etapă de suspendare, după incidentele de la sfârșitul finale Cupei Mondiale.
Spania va debuta în Liga Națiunilor sâmbătă, 26 septembrie, la Londra, împotriva Angliei, pe Wembley. Trei zile mai târziu, pe 29 septembrie, va întâlni Croația, la Sevilla. Pe 3 octombrie, ibericii au duelul cu Cehia, la Oviedo, iar acțiunea naționalei se va termina pe 6 octombrie, împotriva Croației, la Split.
Lotul Spaniei:
Portari: Unai Simon (Athletic Bilbao), David Raya (Arsenal), Josep Martínez (Inter Milano)
Fundaşi: Aymeric Laporte (Athletic Bilbao), Pau Cubarsí (Barcelona), Eric Garcia (Barcelona), Marc Pubill (Atlético Madrid), Alejandro Grimaldo (Atlético Madrid), Marc Cucurella (Real Madrid), Dean Huijsen (Real Madrid), Pedro Porro (Tottenham).
Mijlocaşi: Rodri Hernández (Barcelona), Pedri González (Barcelona), Fermín López (Barcelona), Martín Zubimendi (Arsenal), Mikel Merino (Arsenal), Fabián Ruiz (Paris Saint-Germain), Álex Baena (Atlético Madrid).
Atacanţi: Lamine Yamal (Barcelona), Dani Olmo (Barcelona), Ferran Torres (Paris Saint-Germain), Yeremy Pino (Crystal Palace), Nico Williams (Athletic Bilbao), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Víctor Muñoz (Liverpool), Roberto Fernández (Espanyol).