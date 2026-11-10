Veste uriașă pentru Ianis Hagi! Un nou început pentru român în Turcia

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Despre Ianis Hagi (28 de ani) nu se poate spune că a avut parte chiar de cel mai bun parcurs profesional posibil în Turcia, în tricoul celor de la Alanyaspor, sub conducerea antrenorului portughez Joao Pereira (42 de ani). , situație care s-a menținut chiar și atunci când echipa a jucat

Ianis Hagi ar putea avea un nou antrenor în Turcia, la Alanyaspor

Ce e drept, nici evoluțiile mijlocașului ofensiv nu s-au ridicat chiar la cel mai înalt nivel posibil în tot acest timp, astfel încât el să îl „forțeze” pe tehnician să îl folosească mai mult. Pe de altă parte însă, este totuși destul de clar că Pereira nu este chiar un mare admirator al lui Ianis Hagi. Iar în acest context, fiul lui Gică Hagi tocmai ce a primit o veste importantă.

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Potrivit jurnalistului turc Ercan Yildirim, citat de cei de la , Alanyaspor ar urma să se despartă în această pauză internațională de Joao Pereira. Iar în locul său ar urma să fie numit un antrenor originar din Turcia. Este vorba despre Ugur Ucar (39 de ani), lider de contract în prezent, ultima dată aflat pe banca tehnică a celor de la Corum FK, echipa pentru care evoluează Andrei Borza.

Ugur Ucar ar fi dorit de Alanyaspor în locul lui Joao Pereira

Așadar, dacă într-adevăr această chestiune se va materializa, este destul de clar că va fi vorba despre un nou început la Alanyaspor, pentru toți jucătorii, inclusiv pentru Ianis Hagi bineînțeles, în sensul că fotbaliștii vor avea de acum șansa de a-i arăta noului tehnician că se se poate baza pe ei, astfel încât ulterior să își câștige locurile de titulari.

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Rămâne acum de văzut deci în primul rând dacă într-adevăr va fi cazul de așa ceva în cele din urmă. Și, dacă va fi, cum va gestiona Ianis Hagi situația și cum se va descurca pe teren sub comanda noului antrenor la primele meciuri, astfel încât să îi câștige acestuia încrederea și în consecință să devină titular la Alanyaspor în viitorul apropiat, iar în concluzie să își relanseze cariera practic.