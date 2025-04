Veste uriașă pentru Ionuț Radu! E pe lista unui club uriaș din Italia

Ionuț Radu trece printr-o perioadă foarte bună în Serie A. Portarul român a devenit un om de bază la noua sa echipă, Venezia, și ar putea prinde un transfer în vară. O echipă de top din Italia îl are pe listă.

Veste uriașă pentru Ionuț Radu

După câțiva ani în care nu s-a regăsit, Ionuț Radu își etalează din nou talentul în campionatul Italiei. Nu va fi însă deloc ușor. E o luptă acerbă pentru supraviețuirea în Serie A.

. El a devenit rapid unul dintre cei mai importanți jucători ai echipei. Portarul a avut câteva intervenții senzaționale în partidele din campionat, iar oficialii cluburilor de top au pus ochii pe el.

Presa din Italia a scris despre interesul celor de la Lazio pentru portarul român. Ionuț Radu ar fi intrat pe lista echipei din Roma. Totuși, primul pe listă ar fi goalkeeperul celor de la Atalanta, Marco Carnesecchi (24 de ani).

„A trecut printr-o perioadă foarte complicată și mi-a promis că va face absolut totul pentru a reuși. Sunt foarte fericit că își arată calitățile, acum trebuie să o țină tot așa și sunt convins că o va face”, declara impresarul lui Ionuț Radu, Federico Pastorello.

Ionuț Radu: „Doar mama mea și eu știm cât de mult am suferit și nu am renunțat”

„Sunt mulțumit de spiritul nostru, sperăm să continuăm pe acest drum. Rezultatele bune vor aduce și performanțe mai bune. Ne lipsește să câștigăm, dar se va întâmpla curând.

Am pielea de găină pentru că doar mama mea și eu știm cât de mult am suferit și nu am renunțat”, spunea Ionuț Radu după ce a fost desemnat omul meciului în Venezia – Napoli 0-0.

