Veste uriașă pentru Neymar! A moștenit 1 miliard de euro de la un om de afaceri pe care nu l-a cunoscut niciodată

Neymar a fost lovit de noroc peste noapte! Superstarului brazilian i-a fost lăsată o moștenire uriașă de la un miliardar pe care nu l-a întâlnit niciodată
Ciprian Păvăleanu
06.09.2025 | 14:46
Veste uriasa pentru Neymar A mostenit 1 miliard de euro de la un om de afaceri pe care nu la cunoscut niciodata
Neymar a moștenit peste noapte aproximativ 1 miliard de euro de la un om de afaceri brazilian. Foto: Colaj FANATIK

Neymar s-a trezit mai bogat cu aproximativ 1 miliard de euro, mai exact 975.3 milioane de euro, după ce un miliardar fără moștenitori i-a lăsat întreaga avere prin testament.

Neymar, mai bogat peste noapte cu 1 miliard de euro

Neymar a fost destul de ghinionist în ultima perioadă, mai ales în ceea ce privește accidentările. După plecarea de la PSG, brazilianului i-a mers doar din rău în mai rău, însă recent a primit o veste uriașă.

Un miliardar brazilian, care nu l-a cunoscut niciodată în persoană pe fostul fotbalist de la Barcelona și PSG, s-a stins din viață și i-a lăsat averea, prin testament, preferatului său: Neymar. Conform publicației braziliene RIC, testamentul a fost oficializat la un birou din Porto Alegre și autentificat în data de 12 iunie a acestui an, în prezența a doi martori. Suma despre care este vorba se ridică la 975 de milioane de euro, iar cazul trebuie validat de instanțele braziliene.

Testamentul lăsat de omul de afaceri pentru Neymar
Testamentul omul de afaceri

Care a fost motivul uluitor pentru care miliardarul i-a lăsat toată averea lui Neymar

Necăsătorit și fără copii, miliardarul brazilian a decis să-i lase averea fotbalistului său preferat deoarece, atunci când se uita la Neymar, se vede pe el însuși în tinerețe. Tot el spune că admira extrem de mult legătura dintre superstarul brazilian și tatăl său, relație ce se asemăna izbitor cu cea dintre el și tatăl său decedat.

Neymar se află în Brazilia după ce și-a prelungit contractul cu Santos în iunie cu speranța de a reveni în forma optimă pentru naționala Selecao. Fotbalistul nu a ieșit cu niciun fel de comentariu în spațiul public până în acest moment.

La 33 de ani, Neymar este trup și suflet pentru Santos

Extrema în vârstă de 33 de ani a ajuns la Santos cu gândul de a se repune pe picioare după o experiență complet ratată în Arabia Saudită, la Al-Hilal. După mai multe accidentări suferite și în Brazilia, Neymar pare să fie cu gândul doar la echipa sa de club și speră să reintre în vizorul lui Carlo Ancelotti:

„Santos nu este doar echipa mea, este casa mea, rădăcinile mele, istoria și viața mea. Aici am fost un băiat care a devenit bărbat, și aici sunt cu adevărat iubit. Aici pot fi eu însumi, cu adevărat fericit. Și aici vreau să-mi împlinesc visurile care îmi lipsesc în carieră. Și nimic nu mă va opri. Plec, mă întorc și rămân. Acolo unde totul a început și unde nu se va sfârși niciodată”, a declarat Neymar.

