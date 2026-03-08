Sport

Veste uriașă pentru olteni, în ziua meciului Rapid – U Craiova: „În două săptămâni revin!”. Video

Ce veste excelentă a primit Universitatea Craiova chiar în ziua meciului cu Rapid. Oltenii primesc întăriri pentru lupta acerbă din play-off-ul SuperLigii.
Alex Bodnariu, Tibi Cocora
08.03.2026 | 14:30
Fanii Universității Craiova visează la event în acest sezon. Oltenii sunt pe primul loc în Superligă și se vor duela cu Dinamo în semifinalele Cupei României. Suporterii au primit și o altă veste bună. Mihnea Rădulescu a anunțat că în curând va reveni la antrenamente.

Oltenii prind curaj înainte de play-off! Mihnea Rădulescu reia antrenamentele

În urmă cu câteva luni, Mihnea Rădulescu a suferit o accidentare cumplită. Atacantul Universității Craiova și-a rupt ligamentele încrucișate într-un derby cu FCSB. Jucătorul s-a operat, a făcut recuperare, iar acum declară că în scurt timp va relua pregătirea alături de echipă. Acesta speră să prindă meciuri până la finalul sezonului. Rămâne însă de văzut dacă va primi ok-ul din partea medicilor.

„Clar, acum stafful decide. E posibil să vrea să mă protejeze, să nu riște. Eu mă simt pregătit, simt că pot să joc. Am o mare foame de fotbal. Mă gândesc, normal, în primul rând la sănătatea mea. Nu e niciun fel de risc, după părerea mea. În două săptămâni revin cu echipa. Am făcut toate antrenamentele posibile”, a declarat Mihnea Rădulescu în cadrul unui eveniment dintr-un mall din Craiova.

Mihnea Rădulescu are un singur vis: titlul cu Universitatea Craiova

În plus, atacantul oltenilor își dorește din suflet să își poată ajuta colegii în acest final de sezon. Marele vis al lui Mihnea Rădulescu este să ridice un trofeu cu Universitatea Craiova și are mare încredere că anul acesta poate fi al oltenilor.

„Ăsta este principalul obiectiv, cel mai frumos cadou. Dorința mea este să ridic trofeul alături de echipa mea. Nu vreau să vorbesc despre alte echipe. Noi trebuie să ne facem treaba și să dăm 100% la fiecare meci. Acum începe adevărata bătălie. S-au înjumătățit punctele. De acum se va decide cine câștigă titlul. Am mare încredere în băieți.

E cel mai greu sentiment să mă uit la băieți cum joacă și să nu pot să fiu alături de ei. Sunt cu sufletul alături de ei și încerc să le dau energia pozitivă pe care o am. În două săptămâni încep și eu pregătirea cu echipa. Am promis că la finalul sezonului eu să dau golul care să ne aducă trofeul”, a mai declarat Rădulescu.

